JSSC Jail Warder Recruitment 2025 : झारखंड जेल वार्डर के 1733 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, 10वीं पास करें तुरंत अप्लाई

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड जेल वार्डर (कक्षपाल) भर्ती 2025 में शामिल होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी मौका है। 1733 पदों पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज, 8 दिसंबर 2025 है।

Dec 08, 2025 11:18 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Jharkhand Jail Warder Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से निकाली गई जेल वार्डर (कक्षपाल) भर्ती 2025 में शामिल होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी मौका है। आयोग ने कुल 1733 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, और इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज, 8 दिसंबर 2025 है।

यदि आपने अभी तक अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, तो बिना देर किए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि आज रात के बाद आवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। जेल वार्डर (कक्षपाल) के 1733 पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (मैट्रिक) निर्धारित की गई है।

पदों की संख्या: कुल 1733 (पुरुष और महिला दोनों के लिए)।

शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) पास होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु आमतौर पर 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है।

वेतन: चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 के तहत शानदार वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 रुपये मिलेगा।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार आज ही JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं।

2. 'ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE-2025' लिंक पर क्लिक करें।

3. सभी आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

4. रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद, लॉगइन करें और आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. मांगे गए डॉक्यूमेंट, जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

6. अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

शुल्क भुगतान और सुधार के लिए मिलेगी मोहलत

हालांकि आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज है, लेकिन आप 10 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं। यदि आपके आवेदन पत्र में कोई गलती हो गई है, तो आप 11 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 के बीच करेक्शन विंडो के माध्यम से सुधार कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले ट्रैफिक से बचने के लिए जल्द से जल्द आज ही अपना आवेदन जमा कर दें।

