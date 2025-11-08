JSSC Jail Warder Vacancy : झारखंड जेल वार्डर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तिथि पर क्या बोला आयोग

संक्षेप: JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने राज्य की जेलों में कक्षपालों की भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया टाल दी दी है। नई तिथि जल्द जारी होगी।

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने राज्य की जेलों में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होनेवाली थी, लेकिन आवेदन के लिए पोर्टल पर लिंक जारी नहीं हुआ। जेएसएससी ने शाम में अपरिहार्य करणों का हवाला देते हुए आवेदन प्रक्रिया स्थगित किए जाने की सूचना प्रकाशित की। इससे पहले आयोग ने कक्षपाल के कुल 1,733 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आठ दिसंबर निर्धारित की थी। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नई तिथि अलग से प्रकाशित की जाएगी।

झारखंड जेल वार्डर भर्ती की डिटेल फिजिकल टेस्ट के नियम हुए आसान शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 06 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले यह दौड़ 10 किमी की होती थी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 06 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी।

कक्षपाल भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स रिक्तियों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 413 होमगार्ड के लिए और शेष 1056 अन्य अभ्यर्थियों के लिए हैं।

कक्षपाल भर्ती योग्यता - 10वीं पास। आयु सीमा - 18 वर्ष से 25 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को दो वर्ष, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्गों की महिलाओं को 3 वर्ष, एससी एसटी पुरुष व महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

कद काठी कितनी हो

पुरुष अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - लंबाई कम से कम 160 सेमी, सीना फुलाकर कम से कम 81 सेमी हो।

एससी व एसटी - लंबाई कम से कम 155 सेमी, सीना फुलाकर कम से कम 79 सेमी हो।

महिलाओं के लिए

लंबाई कम से कम 148 सेमी हो।

चयन - सबसे पहले शारीरिक मापदंड व शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच होगी।

वेतन - लेवल -2 (19900 - 63200 रुपये)

आवेदन फीस - 100 रुपये