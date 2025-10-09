JSSC Exam : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज से होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की

JSSC Exam : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने तकनीकी-विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (नियमित एवं बैकलॉग) को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने तकनीकी-विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (नियमित एवं बैकलॉग) को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी है। परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर 9 से 16 अक्तूबर तक होनी थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि की जानकारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट के लिए लगातार नजर बनाए रखें। इस निर्णय के पीछे तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

जेल वार्डर और असिस्टेंट जेलर के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती निकाली गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के अन्तर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निदेशालय के अधीन कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला) के नियमित एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 उम्मीदवार jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 7 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे।