JSSC Exam: Jharkhand Staff Selection Commission has postponed recruitment exam to be held from today JSSC Exam : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज से होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JSSC Exam: Jharkhand Staff Selection Commission has postponed recruitment exam to be held from today

JSSC Exam : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज से होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की

JSSC Exam : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने तकनीकी-विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (नियमित एवं बैकलॉग) को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 9 Oct 2025 06:14 AM
share Share
Follow Us on
JSSC Exam : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज से होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने तकनीकी-विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (नियमित एवं बैकलॉग) को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी है। परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर 9 से 16 अक्तूबर तक होनी थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि की जानकारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट के लिए लगातार नजर बनाए रखें। इस निर्णय के पीछे तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

जेल वार्डर और असिस्टेंट जेलर के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती निकाली गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के अन्तर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निदेशालय के अधीन कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला) के नियमित एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 उम्मीदवार jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 7 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे।

एप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 तय की गई है। 10.12.2025 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। 11 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी गलत एंट्री को संशोधित करने के लिए फिर से लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत की जाएगी।

Jssc
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।