JSSC Constable Result : झारखंड कांस्टेबल रिजल्ट जारी, 148054 सफल, कब तक होगी लिखित परीक्षा
JSSC Constable Result : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती को लेकर हुए फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,48,054 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। लिखित परीक्षा 90 दिनों के अंदर होगी।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। कुल 1,48,054 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। लिखित परीक्षा 90 दिनों के अंदर होगी। बायोमीट्रिक समेत अन्य कारणों से 84 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पास अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सूची में कोई संशोधन का अधिकार आयोग के पास रहेगा। बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछले साल 22 अगस्त से 29 अगस्त तक हुई थी। दौड़ कठिन होने से एक दर्जन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। बाद में सरकार ने दौड़ को लेकर नियमों में संशोधन कर दिया था। देखें P11
शारीरिक दक्षता के अंक नहीं जुड़ेंगे
रांची, हिंदुस्तान ब्यूरो। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने सात चयन पर्षद के माध्यम से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित कर दिए। इस नियुक्ति परीक्षा में अभ्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया कुल तीन चरणों में पूरी की जानी है। पहले चरण में शारीरिक दक्षता की परीक्षा पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा आयोजित होगी।
तीसरे चरण में लिखित परीक्षा में पास का चिकित्सीय परीक्षण: तीसरे चरण में लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई अंक मेधा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग थी।
बता दें कि, इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखंड सरकार के उत्पाद व मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें अनारक्षित के लिए 237 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद, अनुसूचित जाति के 57 पद, ओबीसी-वन के लिए 50 पद, ओबीसी टू के लिए 32 पद और इसके साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद शामिल हैं।