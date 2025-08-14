JSSC ANM Recruitment 2025: 3181 हेल्थ वर्कर्स पदों पर आवेदन स्टार्ट, 10वीं पास के लिए गोल्डन चांस

JSSC ANM Recruitment 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड के विभिन्न जिलों में 3181 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार मैट्रिक या 10वीं पास कम से कम 45 फीसदी अंक के साथ होना चाहिए।

JSSC ANM Recruitment 2025 Apply Online: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से झारखंड के विभिन्न जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जेएसएससी की ओर से 3181 योग्य महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए झारखंड ANM प्रतियोगी परीक्षा (JANMCE) 2025 आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन प्रकिया 11 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 तय की गई है। JSSC ANM भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- 1. उम्मीदवार मैट्रिक या 10वीं पास कम से कम 45 फीसदी अंक के साथ होना चाहिए।

2. उम्मीदवार ने 18 महीने की ANM ट्रेनिंग पास की होनी चाहिए।

3. उम्मीदवार झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

आयु सीमा- आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- एससी/एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 50 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए होगा। आयोग ओएमआर आधारित परीक्षा (ओएमआर)/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करेगा और यदि किसी विषय की परीक्षा अलग-अलग समूहों में ली जाती है, तो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।