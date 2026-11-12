हर महीने 3 लाख रुपये सैलरी पाने का सुनहरा मौका, JRHMS ने बढ़ाई मेडिकल ऑफिसर भर्ती की लास्ट डेट
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS) ने 306 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। MBBS डिग्रीधारक 15 नवंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। चयनितों को 3 लाख रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़कर शानदार सैलरी के साथ करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS) ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर चल रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन योग्य उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा था, वे अब 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह भर्ती उन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं। विभाग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
कितने पदों पर होगी भर्ती और कितनी मिलेगी सैलरी?
JRHMS द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कुल 306 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के कुल 106 पद निर्धारित हैं। नॉन-टीचिंग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के कुल 200 पद आरक्षित किए गए हैं।
आकर्षक वेतनमान: इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 3 लाख रुपये का शानदार वेतनमान दिया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 64 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 31 अक्टूबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)
योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे अपना आवेदन जमा कर सकते हैं-
- सबसे पहले झारखंड भर्ती पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ सेक्शन पर क्लिक करें।
3. भर्ती से जुड़े लिंक को खोलें और अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी ध्यान से दर्ज करें।
4. मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
मेडिकल क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रतिष्ठित पद और आकर्षक सैलरी पाने का यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए 15 नवंबर से पहले इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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