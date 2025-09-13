JPSC Vacancy : झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में 23 नॉन टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 23 पदों पर नियुक्ति होगी। 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे।

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 23 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें कुलसचिव, उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और उपनिदेशक-फिजिकल एजुकेशन के पद पर नियुक्ति होगी। इन पदों के लिए 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 8 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 9 अक्तूबर तक परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए लिंक खुला रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी 21 अक्तूबर तक आयोग कार्यालय में जमा होगी।

विवि के विभिन्न पदों पर नियुक्ति 100 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर होगी। आवेदनों की स्क्रूटनी के साथ मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये सभी गैर शैक्षणिक पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।