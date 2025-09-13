JPSC Vacancy: Jharkhand Public Service Commission released 23 non-teaching posts recruitment in universities JPSC Vacancy : झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में 23 नॉन टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
JPSC Vacancy: Jharkhand Public Service Commission released 23 non-teaching posts recruitment in universities

JPSC Vacancy : झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में 23 नॉन टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 23 पदों पर नियुक्ति होगी। 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, रांचीSat, 13 Sep 2025 09:38 AM
JPSC Vacancy : झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में 23 नॉन टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 23 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें कुलसचिव, उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और उपनिदेशक-फिजिकल एजुकेशन के पद पर नियुक्ति होगी। इन पदों के लिए 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 8 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 9 अक्तूबर तक परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए लिंक खुला रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी 21 अक्तूबर तक आयोग कार्यालय में जमा होगी।

विवि के विभिन्न पदों पर नियुक्ति 100 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर होगी। आवेदनों की स्क्रूटनी के साथ मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये सभी गैर शैक्षणिक पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

सबसे अधिक पद वित्त पदाधिकारी के हैं। राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालयों रांची विवि, सिदो कान्हू विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि, विनोबा भावे विवि, कोल्हान विवि, जमशेदपुर महिला विवि, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि और रक्षा शक्ति विवि में एक-एक वित्त पदाधिकारी यानी कुल नौ पदों पर नियुक्ति होगी। कोल्हान विवि को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक (कुल आठ पद) की नियुक्ति होगी। रक्षा शक्ति विवि और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में कुलसचिव (दो पद) के पद पर नियुक्ति होगी। विनोबा भावे विवि व रक्षा शक्ति विवि में उप कुल सचिव (दो पद) और रक्षा शक्ति विवि में सहायक कुलसचिव और उपनिदेशक-शारीरिक शिक्षा के एक-एक पद पर नियुक्ति होगी।

