Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

JPSC Sarkari Job Alert 2026: अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 1277 डॉक्टरों की होगी बहाली; जानें पदों की डिटेल्स

Apr 19, 2026 09:08 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

JPSC medical officer vacancy 2026: झारखंड राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम बनाने के उद्देश्य से कुल 1277 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को अधियाचना भेज दी है। 

JPSC Sarkari Job Alert 2026: अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 1277 डॉक्टरों की होगी बहाली; जानें पदों की डिटेल्स

JPSC Sarkari Job Alert 2026: झारखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बदलने और अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम बनाने के उद्देश्य से कुल 1277 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को अधियाचना भेज दी है, जिससे अब युवाओं के लिए रोजगार और मरीजों के लिए बेहतर इलाज के द्वार खुलेंगे।

विशेषज्ञ डॉक्टरों के 666 पदों पर होगी सीधी भर्ती

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 13 अलग-अलग श्रेणियों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन पदों में 506 पद नियमित नियुक्ति के हैं, जबकि 160 पद बैकलॉग कोटे के हैं। कार्मिक विभाग के उपसचिव ब्रज माधव ने जेपीएससी सचिव को पत्र भेजकर इस बहाली प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें:JPSC प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 jpsc.gov.in पर आउट, 19 अप्रैल को परीक्षा

किस विभाग में कितनी नौकरियां?

रिक्तियों के विवरण पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा जरूरत फिजिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञों की है:

फिजिशियन 224

शिशु रोग विशेषज्ञ 224

निश्चेतक (एनेस्थेटिस्ट) 57

स्त्री रोग विशेषज्ञ 28

रेडियोलॉजिस्ट 28

सर्जन 24

फोरेंसिक विशेषज्ञ 20

चर्म रोग विशेषज्ञ 13

अस्थि रोग विशेषज्ञ 12

मनोचिकित्सक 11

नेत्र रोग विशेषज्ञ 10

ईएनटी 09

पैथोलॉजिस्ट 04

ये भी पढ़ें:झारखंड पात्रता परीक्षा की तिथि जारी, जानें कब आएंगे जेट एडमिट कार्ड

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें और शिक्षक

सरकार केवल इलाज ही नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है। राज्य के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों (रिम्स को छोड़कर) में पठन-पाठन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 180 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। इनमें मेडिसिन, सर्जरी और स्त्री रोग जैसे 24 महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

इतना ही नहीं, अगले सत्र से राज्य के छह मेडिकल कॉलेजों में यूजी की 220 और पीजी की 211 सीटें बढ़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इन बढ़ी हुई सीटों के लिए शिक्षकों की रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न, मंत्रियों और विभागों से पूछे गए सवाल

सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभागों को संचालित करने के लिए 96 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। ये डॉक्टर कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी (कैंसर) जैसे विभागों में अपनी सेवाएं देंगे।

स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद

इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया में 335 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति भी शामिल है। कुल मिलाकर 1277 पदों पर होने वाली यह बहाली झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। कार्मिक विभाग की तत्परता और जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना से यह स्पष्ट है कि सरकार आने वाले कुछ महीनों में इन नियुक्तियों को पूरा कर लेना चाहती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
JPSC Recruitment Sarkari Naukri
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, CBSE 10th Result 2026 Live) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।