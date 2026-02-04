JPSC PCS : जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती की उम्र सीमा में छूट संभव, कार्मिक विभाग ने सीएम को भेजा प्रस्ताव

संक्षेप: JPSC Civil Services 2026 Age Limit : झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जेपीएससी आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छूट मिल सकती है। कार्मिक विभाग ने छूट का प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है।

Feb 04, 2026 06:35 am IST

JPSC Civil Services 2026 Age Limit : झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जेपीएससी आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छूट मिल सकती है। कार्मिक विभाग ने छूट का प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। परीक्षा के विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा का कट ऑफ डेट एक अगस्त 2026 रखा गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 है। आपको बता दें कि पिछली परीक्षा के लिए यह 1 अगस्त 2017 थी। गणना के इस 9 वर्षीय अंतराल के कारण झारखंड के लाखों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में राहत की मांग की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भर्ती से जुड़ी खास बातें सभी आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क 16 फरवरी शाम 5 बजे तक जमा होंगे।जेपीएससी के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 8 मार्च 2026 है। 103 अधिकारियों में अनारक्षित कोटि में 50, अनुसूचित जनजाति में 26, अनुसूचित जाति में 7, अत्यंत पिछड़ा में छह, पिछड़ा वर्ग में 8 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में छह की नियुक्ति होगी। पदों में प्रमुख रूप से उप समाहर्ता (कार्मिक, सरकारी सुधार एवं राजभाषा विभाग), पुलिस उपाधीक्षक (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) सहित अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं।

किस पद पर कितनी वैकेंसी पुलिस उपाधीक्षक ( डीएसपी - DSP ) - 42 पद

उप समाहर्ता (डिप्टी कलेक्टर) के 28 पद

सहायक नगर आयुक्त- 10 पद

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी - 10 पद

प्रोबेशन पदाधिकारी - 04

सहायक निदेशक (समाज कल्याण) 03 पद

जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक और काराधीक्षक के 02-02 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

अधिकतम उम्र सीमा 1. अत्यंत पिछड़ा वर्ग /पिछड़ा वर्ग - 37 वर्ष

2. महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 38 वर्ष

3. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष और महिला) - 40 वर्ष

4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 35 वर्ष

5 बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD) अपनी संबंधित श्रेणी में 10 वर्ष की छूट।

6 पूर्व सैनिक अपनी संबंधित श्रेणी में 5 वर्ष की छूट।

योग्यता क्या है - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री।

चयन प्रक्रिया - प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू।

मेंस में 30 अंक का क्वालिफाइंग पेपर अनिवार्य मेंस परीक्षा में 100 अंकों के हिन्दी-अंग्रेजी में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 अंक लाना होगा। यह क्वालिफाइंग मॉर्क्स होगा। इसे अंतिम अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 950 अंकों की पांच अन्य पेपर की भी परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। मेंस के 950 व इंटरव्यू के 100 अंकों के आधार पर अंतिम रूप से रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

पुलिस उपाधीक्षक / जिला समादेष्टा / काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए

आवश्यक शारीरिक योग्यता :- अनारक्षित /पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई-165

से०मी० ।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई-162

से०मी० ।

अनारक्षित /पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई-155 से०मी०

तथा

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई-152 से०मी० ।

सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना

फुलाये 81 से०मी० तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के

सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से०मी० होगी

अहम तिथियां - प्रारंभिक परीक्षा आठ मार्च को आयोजित की जाएगी।

- मुख्य परीक्षा दो, तीन व चार मई को