JPSC PCS Prelims Result : झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट jpsc.gov.in पर जारी, Direct Link
JPSC PCS Prelims Result : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://www.jpsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
JPSC PCS Prelims Result : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://www.jpsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। परिणाम झारखंड हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश के बाद घोषित किया गया। सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए 3 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। मुख्य परीक्षा रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 18, 19 और 20 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। इस भर्ती के जरिए 103 पदों पर नियुक्ति होगी। परीक्षा 19 अप्रैल को हुई थी।
JPSC PCS Prelims Result : कैसे चेक करें परिणाम
- www.jpsc.gov.in पर जाएं।
- P.T. result of the Recruitment of Jharkhand Combined Civil Services Examination (Regular)-2025 Advt.No.-01/2026 (02-07-2026) के लिंक पर क्लिक करें।
- पीडीएफ फाइल खुलने पर अपना रोल नंबर तलाशें।
ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश:
1. विषय और भाषा का चुनाव
उम्मीदवारों को द्वितीय पत्र के लिए 'भाषा और साहित्य' के किसी एक विषय का चुनाव करना होगा। उत्तर लिखने (भाषा पत्रों को छोड़कर) और साक्षात्कार के लिए हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है।
3. प्राथमिकता : कुल 09 सेवाओं/संवर्गों के लिए अपनी प्राथमिकता दर्ज करनी होगी।
2. प्रमाण-पत्र अपलोड: उम्मीदवारों को अपने दावों के समर्थन में आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (EWS, EBC-I, BC-II, SC, ST), और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40%) अपलोड करना अनिवार्य है।
NOC: झारखंड राज्य के नियमित सरकारी कर्मचारियों को अपने नियंत्रक पदाधिकारी (Controlling Officer) से निर्गत 'NOC' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
5. हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड की गई कॉपी के साथ सभी ज़रूरी प्रमाण पत्रों की स्पष्ट और स्व-अभिप्रमाणित (Self-attested) छायाप्रति आयोग के कार्यालय में भेजनी होगी।
इसे स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक या हाथों-हाथ "परीक्षा नियंत्रक, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची- 834001" के पते पर 14-07-2026 की शाम 5:00 बजे तक जमा करना होगा।
लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विज्ञापन संख्या-01/2026, रजिस्ट्रेशन नंबर और परीक्षा का नाम ("झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025") लिखा होना अनिवार्य है।
6. हेल्पलाइन :
आवेदन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 8929883832 या ईमेल helpdesk@jpscotr.com पर किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी