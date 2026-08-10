मोटी-मोटी अंगूठियां, गले में सोने की भारी चेन, झारखंड छात्र आंदोलन में 'पुष्पा' की एंट्री, VIDEO वायरल
रांची में JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच 'पुष्पा' के गेटअप में पहुंचा महाराष्ट्र का युवक बना चर्चा का विषय बना हुआ है।
रांची की सड़कों पर सोमवार को कुछ ऐसा नजारा दिखा जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के बीच अचानक एक शख्स भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। हाथों में मोटी-मोटी अंगूठियां, गले में सोने की भारी चेन थी। अंदाज बिल्कुल फिल्मी हीरो 'पुष्पा' जैसा था। लोग पहले चौंके, फिर तालियां बजाने लगे। दरअसल यह शख्स महाराष्ट्र से आया एक युवक निकला, जो खुद को साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का जबरदस्त फैन बताता है। युवक ने बातचीत में कहा कि उसे लगा इस गेटअप का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए वह प्रोटेस्ट में शामिल होने और छात्रों का साथ देने रांची पहुंचा है। उसने झारखंड सरकार से साफ शब्दों में कहा कि छात्रों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं। कैमरे के सामने उसने नारा भी लगाया, "झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं।" उसने यह भी जोड़ा कि जब बड़े-बड़े एक्टर और इन्फ्लुएंसर दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलनों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहां के छात्रों के लिए भी वैसा ही माहौल बनना चाहिए, ताकि यह मुद्दा नेशनल मीडिया तक पहुंचे और उन्हें इंसाफ मिल सके।
हजारों छात्र सड़क पर
लेकिन इस दिलचस्प पल के पीछे असल कहानी कहीं ज्यादा गंभीर और तनावभरी है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कई दिनों से हजारों छात्र सड़कों पर हैं। सोमवार को स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारी छात्र नई विधानसभा की ओर बढ़ने लगे और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई जगह बैरिकेडिंग टूटी, धक्का-मुक्की हुई और पुलिस पर लाठीचार्ज के भी आरोप लगे।
इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को वे कमजोर हालत के बावजूद एंबुलेंस में सवार होकर मार्च में शामिल हुए, जिसने आंदोलन को एक भावनात्मक मोड़ दे दिया। सड़कों पर नारेबाजी की गूंज है, हाथों में पोस्टर लहरा रहे हैं, जिन पर छात्रों की मुख्य मांग साफ लिखी है, JSSC-CGL परीक्षा और उससे जुड़ी सभी जांचों में सीबीआई जांच हो।
पुलिस और छात्रों में झड़प
पुलिस का कहना है कि उसने किसी भी छात्र को रोका नहीं है, जबकि आंदोलनकारियों का दावा है कि कई जगहों पर स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया और आगे बढ़ने से जबरन रोका गया। रांची के एसएसपी राकेश रंजन पहले ही कह चुके हैं कि मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि सरकार नहीं चाहती कि किसी छात्र का करियर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की वजह से दांव पर लगे, इसीलिए शहर के अहम इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
दबाव के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रविवार को JPSC के तीन सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, वहीं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 2023 और 2025 की बैकलॉग भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द करने पर सहमति बनी है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के मुताबिक, गड़बड़ियों के आपराधिक पहलू की जांच सीआईडी करेगी, जबकि वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी से भी अनुरोध किया जाएगा। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं, उनकी एकमात्र मांग है सीबीआई जांच, जिस पर वे किसी भी सूरत में समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहे। एक प्रदर्शनकारी ने साफ कहा कि आयोग सदस्यों का इस्तीफा खुद इस बात का सबूत है कि गड़बड़ी हुई थी, लेकिन डर की वजह से दिया गया इस्तीफा जवाबदेही तय नहीं करता। फिलहाल रांची में तनाव बरकरार है और साफ है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच पर हामी नहीं भरती, तब तक छात्रों का यह आंदोलन थमने वाला नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव