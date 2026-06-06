JPSC : झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट 2 साल बाद जारी, 1844 अभ्यर्थी सफल
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम आखिरकार परीक्षा आयोजित होने के करीब दो वर्ष बाद जारी कर दिया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम आखिरकार परीक्षा आयोजित होने के करीब दो वर्ष बाद जारी कर दिया है। यह परीक्षा 10 मार्च 2024 को रांची समेत राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने से लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जेपीएससी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के 9 फरवरी 2026 के आदेश के आलोक में परीक्षा की उत्तर कुंजी की पुनर्समीक्षा की गई। इसके बाद संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तैयार कर उसी के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया है।
आयोग ने बताया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 के लिए विज्ञापन संख्या 2022/23 के तहत कुल 138 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कुल 1844 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।
हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम अंतिम नहीं माना जाएगा और झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इनमें सिविल रिव्यू (फाइलिंग) संख्या 1736/2026 सहित अन्य संबंधित याचिकाएं शामिल हैं। न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार परिणाम अथवा चयन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।
जेपीएससी ने यह भी कहा है कि यदि प्रकाशित परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि, टंकण संबंधी गलती या तकनीकी विसंगति पाई जाती है तो उसे सुधारने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपना परिणाम और संबंधित विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जांच लें।
ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाल ही में जेपीएससी ने इस परीक्षा से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया है। परिणाम जारी होने के साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और वे अब अगले चरण की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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