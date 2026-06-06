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JPSC : झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट 2 साल बाद जारी, 1844 अभ्यर्थी सफल

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम आखिरकार परीक्षा आयोजित होने के करीब दो वर्ष बाद जारी कर दिया है।

JPSC : झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट 2 साल बाद जारी, 1844 अभ्यर्थी सफल

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम आखिरकार परीक्षा आयोजित होने के करीब दो वर्ष बाद जारी कर दिया है। यह परीक्षा 10 मार्च 2024 को रांची समेत राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने से लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जेपीएससी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के 9 फरवरी 2026 के आदेश के आलोक में परीक्षा की उत्तर कुंजी की पुनर्समीक्षा की गई। इसके बाद संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तैयार कर उसी के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया है।

आयोग ने बताया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 के लिए विज्ञापन संख्या 2022/23 के तहत कुल 138 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कुल 1844 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

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हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम अंतिम नहीं माना जाएगा और झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इनमें सिविल रिव्यू (फाइलिंग) संख्या 1736/2026 सहित अन्य संबंधित याचिकाएं शामिल हैं। न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार परिणाम अथवा चयन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।

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जेपीएससी ने यह भी कहा है कि यदि प्रकाशित परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि, टंकण संबंधी गलती या तकनीकी विसंगति पाई जाती है तो उसे सुधारने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपना परिणाम और संबंधित विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जांच लें।

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ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाल ही में जेपीएससी ने इस परीक्षा से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया है। परिणाम जारी होने के साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और वे अब अगले चरण की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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