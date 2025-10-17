JPSC : झारखंड लोक सेवा आयोग का दिवाली तोहफा, 488 असिस्टेंट प्रोफेसरों को 17 साल बाद मिला प्रमोशन

संक्षेप: झारखंड के विश्वविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को दीपावली के शुभ अवसर पर प्रोन्नति का तोहफा दिया गया है। 2008 में नियुक्त 488 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जेपीएससी ने प्रोन्नति दे दी है।

झारखंड के विश्वविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को दीपावली के शुभ अवसर पर प्रोन्नति का तोहफा दिया गया है। 2008 में नियुक्त 488 असिस्टेंट प्रोफेसरों को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने प्रोन्नति दे दी है। इन्हें 17 साल बाद प्रोन्नति मिली है। जेपीएससी में गुरुवार को आयोजित बैठक में प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया। जिन विवि के सहायक प्राध्यापकों को प्रमोशन मिला है, उनमें आरयू के 177, डीएसपीएमयू के 33, विनोबा भावे विवि हजारीबाग के 66, नीलांबर-पीतांबर विवि के 23, सिदो-कान्हू विवि के 120, विनोद बिहारी महतो विवि के 68 शिक्षक शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, कुछ शिक्षकों को रीडर से प्रोफेसर में भी प्रोन्नति दी गई है। बिरसा कृषि विवि में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट का परीक्षाफल भी प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रमोशन के साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और गैर शैक्षणिक पदाधिकारी बनने की अर्हता हासिल कर चुके हैं। आयोग की बैठक की अध्यक्षता जेपीएससी के अध्यक्ष एल. खियांग्ते कर रहे थे। बैठक में सदस्य डॉ अजिता भट्टाचार्या, डॉ अनिमा हांसदा, डॉ जमाल अहमद और सचिव संदीप कुमार के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, आयोग में 502 असिस्टेंट प्रोफेसरों की प्रोन्नति का प्रस्ताव आया था। कुछ विवि से शिक्षकों की प्रोन्नति का प्रस्ताव समय पर नहीं मिला, वहीं, कुछ के प्रस्ताव में जरूरी कागजात की कमी रहने के कारण उनकी प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। इसे नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।