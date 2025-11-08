JPSC JET : झारखंड जेईटी योग्यता नियमों में ढील, अब ये अभ्यर्थी भी होंगे शामिल, अंतिम तिथि बढ़ी, विषय लिस्ट जारी
JPSC JET : अलायड विषयों से स्नातकोत्तर अभ्यर्थी भी अब झारखंड पात्रता परीक्षा (जेईटी) में शामिल हो सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उन विषयों की सूची जारी कर दी है, जिन विषयों से स्नातकोत्तर अभ्यर्थी संबंधित कोर विषय में इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे, जो अभ्यर्थी आर्कियोलाजी विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, वे इसके कोर विषय इतिहास से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।
वहीं, अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन तीन से पांच दिसंबर शाम पांच बजे तक हो सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, तथा अलायड विषयों के अनुसार कोर विषय को लेकर ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, निर्धारित अवधि में आवेदन में सुधार कर सकते हैं।
दो दिसंबर तक शुल्क भुगतान
झारखंड पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए एक दिसंबर रात 11.45 बजे तक आनलाईन आवेदन जमा किए जा सकेंगे। जबकि, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दो दिसंबर शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा।
कोर विषय और उनके अलायड सब्जेक्ट
- लाइफ साइंस: बायोटेक्नोलाजी,
माइक्रोबायोलाजी इन लाइफ सांइस, बायो- इंफार्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलाजी, लाइफ साइंस, बायोकेमेस्ट्री, बायो साइंसेज
- इतिहास: ऑर्कियोलाजी
- श्रम और समाज कल्याण: ग्रामीण विकास
- होम साइंस: क्लिनिकल न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग
- फिजिकल साइंसेज (भौतिकी): इलेक्ट्रानिक साइंस
- जियोलाजी: जीयोफिजिक्स इन अर्थ, एटमोसफेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज
- परफार्मिंग आर्ट डांस/ड्रामा/थियेटर: थियेटर आर्ट
- कंप्यूटर साइंसेज एंड अप्लीकेशन: कंप्यूटर अप्लीकेशन