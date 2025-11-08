Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JPSC JET: Jharkhand JET eligibility criteria relaxed allied subjects candidates included last date extended
JPSC JET : झारखंड जेईटी योग्यता नियमों में ढील, अब ये अभ्यर्थी भी होंगे शामिल, अंतिम तिथि बढ़ी, विषय लिस्ट जारी

JPSC JET : झारखंड जेईटी योग्यता नियमों में ढील, अब ये अभ्यर्थी भी होंगे शामिल, अंतिम तिथि बढ़ी, विषय लिस्ट जारी

संक्षेप: JPSC JET : अलायड विषयों से पीजी अभ्यर्थी भी अब झारखंड पात्रता परीक्षा (जेईटी) में शामिल हो सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेईटी विषयों की सूची जारी करते हुए आवेदन की तिथि भी बढ़ाई।

Sat, 8 Nov 2025 07:19 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची
share Share
Follow Us on

JPSC JET : अलायड विषयों से स्नातकोत्तर अभ्यर्थी भी अब झारखंड पात्रता परीक्षा (जेईटी) में शामिल हो सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उन विषयों की सूची जारी कर दी है, जिन विषयों से स्नातकोत्तर अभ्यर्थी संबंधित कोर विषय में इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे, जो अभ्यर्थी आर्कियोलाजी विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, वे इसके कोर विषय इतिहास से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन तीन से पांच दिसंबर शाम पांच बजे तक हो सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, तथा अलायड विषयों के अनुसार कोर विषय को लेकर ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, निर्धारित अवधि में आवेदन में सुधार कर सकते हैं।

दो दिसंबर तक शुल्क भुगतान

झारखंड पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए एक दिसंबर रात 11.45 बजे तक आनलाईन आवेदन जमा किए जा सकेंगे। जबकि, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दो दिसंबर शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा।

- झारखंड लोक सेवा आयोग ने ने विषयों की सूची जारी करते हुए आवेदन की तिथि भी बढ़ाई

ये भी पढ़ें:झारखंड जेल वार्डर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तिथि पर क्या बोला आयोग

कोर विषय और उनके अलायड सब्जेक्ट

- लाइफ साइंस: बायोटेक्नोलाजी,

माइक्रोबायोलाजी इन लाइफ सांइस, बायो- इंफार्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलाजी, लाइफ साइंस, बायोकेमेस्ट्री, बायो साइंसेज

- इतिहास: ऑर्कियोलाजी

- श्रम और समाज कल्याण: ग्रामीण विकास

- होम साइंस: क्लिनिकल न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग

- फिजिकल साइंसेज (भौतिकी): इलेक्ट्रानिक साइंस

- जियोलाजी: जीयोफिजिक्स इन अर्थ, एटमोसफेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज

- परफार्मिंग आर्ट डांस/ड्रामा/थियेटर: थियेटर आर्ट

- कंप्यूटर साइंसेज एंड अप्लीकेशन: कंप्यूटर अप्लीकेशन

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Jpsc JPSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।