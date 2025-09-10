JPSC JET dates: Apply for Jharkhand Eligibility Test jet mandatory for Assistant Professor Recruitment and PhD JPSC JET : झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए 16 सितंबर से आवेदन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व PhD के लिए अनिवार्य, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़JPSC JET dates: Apply for Jharkhand Eligibility Test jet mandatory for Assistant Professor Recruitment and PhD

JPSC JET : झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए 16 सितंबर से आवेदन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व PhD के लिए अनिवार्य

JPSC JET dates : जेईटी 2024 के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांचीWed, 10 Sep 2025 06:11 AM
झारखंड पात्रता परीक्षा (जेईटी) 2024 के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। छह अक्तूबर रात 11.45 बजे तक अभ्यर्थी आवेदन भर सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को इसका शिड्यूल जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में 7 अक्टूबर शाम पांच बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जेपीएससी की ओर से जारी शिड्यूल के अनुसार 8 से 10 अक्तूबर तक आवेदन की अशुद्धियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के लिए योग्य होंगे। जेपीएससी ने इसका विज्ञापन सात मार्च 2024 को ही निकाला था। इसके डेढ़ साल बाद आयोग ने आवेदन लेने की प्रक्रिया का शिड्यूल जारी किया।

जेईटी में ओएमआर शीट पर ली जाएगी 43 विषयों की परीक्षा

झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन इन विषयों के लिए किया जाएगा

मानव विज्ञान, अरबी, बंगाली, चीनी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, अर्थशास्त्र-ग्रामीण अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, फ्रेंच, भूगोल, जर्मन, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, जापानी, श्रम व समाज कल्याण (सामाजिक कार्य), विधि, मैथिली, प्रबंधन (व्यावसायिक प्रशासन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, सहित प्रबंधन-औद्योगिक संबंध व कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन), जनसंचार व पत्रकारिता, संग्रहालय विज्ञान व संरक्षण, संगीत, उड़िया, प्रदर्शन कला-नृत्य-नाटक-रंगमंच, फ़ारसी, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, संताली, समाजशास्त्र, स्पेनिश, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा (हो, कुरमाली, खारिया, कुरुख, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया), उर्दू, योग, रासायन विज्ञान, भू-विज्ञान (पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर व ग्रह विज्ञान), जीवन विज्ञान (वनस्पति विज्ञान व प्राणि विज्ञान), गणितीय विज्ञान (गणित व सांख्यिकी) और भौतिक विज्ञान (भौतिकी)।

एग्जाम पैटर्न

जेट में ओएमआर शीट पर दो पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पेपर में शिक्षण व शोध क्षमता पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न दो-दो अंकों का होगा। वहीं, दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा। इसमें 100 प्रश्न दो-दो अंकों के पूछे जाएंगे। इस आधार पर पहला पेपर 100 अंक का और दूसरा पेपर 200 अंकों का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों पेपर की परीक्षाएं बिना किसी ब्रेक के लगातार होंगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को तीन घंटे का समय उपलब्ध कराया जाएगा।

19 साल बाद होने जा रही परीक्षा, आखिरी बार साल 2006 में हुई थी आयोजित

झारखंड पात्रता परीक्षा (जेईटी) का आयोजन 19 साल बाद होने जा रही है। साल 2006 में अंतिम बार जेट का आयोजन किया गया था। वर्ष 2025 के जेईटी में ओएमआर शीट पर परीक्षाएं ली जाएंगी। दो पेपर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे।

अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 575 रुपए का शुल्क देना होगा

झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 575 रुपये का शुल्क तय किया गया है। वहीं, पिछड़ा वर्ग- 1, पिछड़ा वर्ग - 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), बेंचमार्क विकलांगता और थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये का शुल्क लगेगा।

