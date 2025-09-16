JPSC JET 2025: Apply today Jharkhand Eligibility Test jet mandatory for Assistant Professor Recruitment and PhD JPSC JET : झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन, 43 विषय, 19 साल बाद होने जा रहा एग्जाम, Career Hindi News - Hindustan
JPSC JET : झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन, 43 विषय, 19 साल बाद होने जा रहा एग्जाम

JPSC JET , jpsc.gov.in : जेईटी 2024 के लिए आज 16 सितंबर से jpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। अंतिम तिथि 6 अक्तूबर है। 7 अक्टूबर शाम पांच बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 12:35 PM
IGNOU Admission 2025 : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2025 सत्र दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नए दाखिले की अंतिम तिथि 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2025 (मंगलवार) तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार ध्यान दें कि यह सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज को छोड़कर सभी कोर्सेज के लिए है। अब 30 सितंबर 2025 तक सभी ओपन और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कई कोर्सेज के लिए ऑनलाइन ignouadmission.samarth.edu.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी 300 से ज्यादा प्रोग्राम के लिए एडमिशन करेगी। जिनमें 48 अंडरग्रेजुएट, 75 पोस्टग्रेजुएट समेत कई पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट और एप्रीशिएशन/अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल हैं। इसमें बी कीपिंग, ऑर्गेनिक पर भी सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं। इसके अलावा बीए, बी कॉम, बीबीए, एमएससी ग्रह विज्ञान, सामुदायिक विकास एवं विस्तार प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बीबीए, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, एमए एंथ्रोपोलॉजी, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन का एक वर्षीय डिप्लोमा भी है

इग्नू में साल में दो सेशन- जुलाई और जनवरी सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया चलती है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग (कहीं दूर बैठे पढ़ाई) करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है।

कैसे करें आवेदन

जुलाई सत्र में दाखिला लेने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in पर विजिट करें।

इसके बाद होम पेज पर “Admission July 2025” लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, यहां “Click here for new registration” का चयन कर अपनी डिटेल्स को दर्ज करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। कोर्स के लिए निर्धारित ऑनलाइन फीस का भुगतान करके भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

रजिस्ट्रेशन से पहले डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य

यूजीसी के रूल के मुताबिक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए इग्नू समेत किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन (ओएल) पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले अपनी एबीसी आईडी का उपयोग करके एक डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य है। इच्छुक शिक्षार्थी यूजीसी-डीईबी वेब https://deb.ugc.ac.in/StudentDeBID पर या डिजीलॉकर https://www.digilocker.gov.in के माध्यम से डीईबी-आईडी या www.abc.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में ODL और ऑनलाइन कोर्स में दाखिले की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जुलाई-अगस्त 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिले अनुरोधों पर विचार करने के बाद यह डेडलाइन बढ़ाई गई है। यूजीसी ने नोटिस जारी कर कहा, 'उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों के आधार पर यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त 2025 के लिए ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 करने का निर्णय लिया है।'

यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे दाखिला लेने से पहले आधिकारिक यूजीसीडीईबी पोर्टल deb.ugc.ac.in से ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेज की मान्यता और पात्रता की स्थिति चेक कर लें। साथ ही उन्हें प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता भी चेक कर लें। नोटिस में आगे कहा गया है, 'छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिला लेने से पहले यूजीसी डीईबी पोर्टल पर कोर्सेज और उच्च शिक्षा संस्थान की ओडीएल/ऑनलाइन मान्यता स्थिति की पुष्टि कर लें।'

