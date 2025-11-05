Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JPSC JET 2024 registration last date application form extended, Jharkhand Eligibility Test exam eligibility pattern
JPSC JET 2024: झारखंड जेट 2024 की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अभी करें यहां अप्लाई

JPSC JET 2024: झारखंड जेट 2024 की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अभी करें यहां अप्लाई

संक्षेप: JPSC JET registration 2024: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

Wed, 5 Nov 2025 10:04 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

JPSC JET Registration 2024: झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह बेहद जरूरी अपडेट है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 17 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है या फीस जमा नहीं की है, वे अभी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

झारखंड पात्रता परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है?

जेपीएससी की ओर से यह परीक्षा राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करती है। यह परीक्षा केंद्रीय NET के समान राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करना झारखंड में शिक्षण कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है।

आवेदन करने का अंतिम अवसर-

परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे 17 नवंबर 2025 की समय सीमा से पहले अपना आवेदन फॉर्म हर हाल में भर दें। अक्सर देखा जाता है कि अंतिम दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो जाता है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं या फीस अटक जाती है।

आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम तिथि बीत जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अभी ही अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।

पात्रता और जरूरी बातें-

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री (स्नातकोत्तर) होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंकों की आवश्यकता होती है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए इसमें नियमानुसार छूट दी जाती है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

डॉक्यूमेंट्स- सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और फोटो/सिग्नेचर की स्कैन की हुई कॉपी तैयार रखें।

सटीकता- फॉर्म में भरी गई जानकारी, खासकर नाम, जन्मतिथि, और कैटेगरी बिल्कुल सही होनी चाहिए। किसी भी गलती पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है।

JPSC JET registration 2024 Direct Link

आवेदन शुल्क कितना है?

अनारक्षित वर्ग के लिए 575 रुपये का शुल्क तय किया गया है। वहीं, पिछड़ा वर्ग- 1, पिछड़ा वर्ग - 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), बेंचमार्क विकलांगता और थर्ड जेंडर को 150 रुपये का शुल्क देना होगा।

यह परीक्षा झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का एक बड़ा मौका है। जो छात्र कई दिनों से आवेदन करने का मन बना रहे थे, वे अंतिम मौके पर चूक न करें। याद रहे, आवेदन का आखिरी दिन 17 नवंबर 2025 है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Jpsc Registration
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।