JPSC JET-2024 परीक्षा को लेकर बवाल, दो केंद्रों पर परीक्षा रद्द; क्या थी वजह
JPSC JET-2024 परीक्षा बोकारो और रांची के दो केंद्रों पर पेपर की कमी और पढ़ने में दिक्कत के कारण रद्द कर दिया गया। JPSC ने नई तारीख का भरोसा दिया है।
झारखंड में JET-2024 परीक्षा के दौरान उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब दो अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षाएं अचानक रद्द करनी पड़ीं। झारखंड लोकसेवा आयोग के अनुसार यह फैसला पेपर की कमी और प्रश्न पत्र की खराब प्रिंटिंग के कारण लिया गया। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को निराशा झेलनी पड़ी, क्योंकि वे लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
किन केंद्रों पर हुई गड़बड़ी?
यह गड़बड़ी बोकारो जिले के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल और रांची के ASTVS डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में सामने आई। इन दोनों केंद्रों पर शिक्षा (Code-009) और ओड़िया (Code-023) विषय की परीक्षाएं प्रभावित हुईं। आयोग ने साफ कहा कि इन विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीख अलग से जारी होगी।
अभ्यर्थियों का गुस्सा और हंगामा
बोकारो के केंद्र पर स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। इससे नाराज छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर हंगामा शुरू कर दिया और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक, अभ्यर्थियों की मांग जायज थी क्योंकि पर्याप्त संख्या में प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं थे।
आयोग का आधिकारिक बयान
आयोग ने अपने बयान में कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ लिया गया है। प्रश्न पत्रों की संख्या कम होने और कुछ पेपर पढ़ने योग्य न होने के कारण परीक्षा जारी रखना संभव नहीं था। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी ताकि छात्रों को दोबारा मौका मिल सके।
JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल
इस बीच, झारखंड लोकसेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख पहले ही घोषित कर दी है। यह परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में दो अनिवार्य पेपर होंगे, प्रत्येक 200 अंकों का होगा और हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव