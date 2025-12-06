Hindustan Hindi News
jpsc forest range officer fro pt result 2025
JPSC ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर PT रिजल्ट 2025 जारी, ऐसे करें चेक

JPSC ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर PT रिजल्ट 2025 जारी, ऐसे करें चेक

संक्षेप:

JPSC ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2025 का PT रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों को अब अगले चरणों की तैयारी शुरू करनी चाहिए और रिजल्ट PDF को सुरक्षित रखकर आगे की अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

Dec 06, 2025 05:00 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
JPSC Forest Range Officer 2025 PT Result out : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) भर्ती परीक्षा 2025 का प्रीलिमिनरी टेस्ट (PT) रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 29 जून 2025 को आयोजित इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना रिज़ल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें केवल योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।

JPSC Forest Range Officer 2025 PT Result out : 170 पदों पर होना है चयन

इस भर्ती के माध्यम से राज्य में 170 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों को भरा जाना है। PT में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होंगे। आयोग ने सलाह दी है कि उम्मीदवार PDF को सावधानीपूर्वक चेक करें और अपना रोल नंबर ध्यान से खोजें, क्योंकि यही दस्तावेज़ आगे की प्रक्रिया तक सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

JPSC Forest Range Officer 2025 PT Result out : ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। उम्मीदवारों को सबसे पहले JPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और होमपेज पर मौजूद "Latest Updates" या "Results" सेक्शन में जाना होगा। वहां “Forest Range Officer 2025 PT Result” नामक लिंक पर क्लिक करते ही रिज़ल्ट की PDF खुल जाएगी। इस PDF में उम्मीदवार अपना रोल नंबर खोज सकते हैं और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं।

JPSC Forest Range Officer 2025 PT Result out : कई चरणों के बाद होगा चयन

आयोग ने स्पष्ट किया है कि PT चरण पूरा होने के बाद अब योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों जैसे मुख्य परीक्षा, शारीरिक परीक्षण या इंटरव्यू में शामिल होंगे, जिनकी जानकारी आयोग समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें और किसी भी सूचना को नजरअंदाज न करें।

