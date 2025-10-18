JPSC Exam Dates : JPSC ने जारी की आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथि, यहां देखें पूरी डिटेल
संक्षेप: झारखंड लोक सेवा आयोग ने कई आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की है। आयोग ने बताया कि कई प्रतियोगिता परीक्षा अब अगले साल जनवरी से मार्च के बीच होगी।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने कई आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की है। आयोग ने बताया कि कई प्रतियोगिता परीक्षा अब अगले साल जनवरी से मार्च के बीच होगी। वहीं, सहायक लोक अभियोजक बैकलाग नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 13 दिसंबर 2025 और नियमित नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी। इसके अलावा छठी सीमित उप समाहर्ता लिखित परीक्षा अब अगले साल यानी 10-11 जनवरी 2026 को आयोजित होगी।
यहां देखें डिटेल्स
इसके अलावा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी 2026 और सहायक वनरक्षी नियुक्ति मुख्य परीक्षा छह से नौ फरवरी तक आयोजित होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी पूरी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर शेयर की है।
आयोग ने नगर विकास विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की भी संभावित तिथि घोषित कर दी है, यह परीक्षा अगले वर्ष 21-22 फरवरी 2026 को होगी। आयोग ने लंबे समय बाद होमियोपैथी चिकित्सक नियुक्ति की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि पांच से सात मार्च 2025 तक निर्धारित की है। हालांकि आयोग ने बताया कि ये संभावित तिथि है, जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।