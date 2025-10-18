JPSC Exam Dates : JPSC ने जारी की आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथि, यहां देखें पूरी डिटेल

संक्षेप: झारखंड लोक सेवा आयोग ने कई आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की है। आयोग ने बताया कि कई प्रतियोगिता परीक्षा अब अगले साल जनवरी से मार्च के बीच होगी।

झारखंड लोक सेवा आयोग ने कई आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की है। आयोग ने बताया कि कई प्रतियोगिता परीक्षा अब अगले साल जनवरी से मार्च के बीच होगी। वहीं, सहायक लोक अभियोजक बैकलाग नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 13 दिसंबर 2025 और नियमित नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी। इसके अलावा छठी सीमित उप समाहर्ता लिखित परीक्षा अब अगले साल यानी 10-11 जनवरी 2026 को आयोजित होगी।

इसके अलावा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी 2026 और सहायक वनरक्षी नियुक्ति मुख्य परीक्षा छह से नौ फरवरी तक आयोजित होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी पूरी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर शेयर की है।