JPSC Exam dates : जेपीएससी ने उपसमाहर्ता समेत 9 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कीं, 508 पदों पर होगी बहाली

जेपीएससी ने 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में कुल 508 पदों पर नियुक्ति होनी है। इन भर्तियों में उप समाहर्ता की भर्ती भी शामिल है। झारखंड में उप समाहर्ता के पदों पर भर्ती के लिए छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा सात साल बाद होने जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए 25 सितंबर 2018 को ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा था। इसकी लिखित परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो सकी। जेपीएससी ने सात वर्ष बाद इसकी लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा पांच से छह दिसंबर को आयोजित होगी।