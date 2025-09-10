JPSC Exam dates : Jharkhand up samaharta and recruitment exam dates schedule out 508 vacancies JPSC Exam dates : जेपीएससी ने उपसमाहर्ता समेत 9 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कीं, 508 पदों पर होगी बहाली, Career Hindi News - Hindustan
JPSC Exam dates : जेपीएससी ने उपसमाहर्ता समेत 9 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कीं, 508 पदों पर होगी बहाली

जेपीएससी ने 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में कुल 508 पदों पर नियुक्ति होनी है। इन भर्तियों में उप समाहर्ता की भर्ती भी शामिल है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 10 Sep 2025 10:18 AM
जेपीएससी ने 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में कुल 508 पदों पर नियुक्ति होनी है। इन भर्तियों में उप समाहर्ता की भर्ती भी शामिल है। झारखंड में उप समाहर्ता के पदों पर भर्ती के लिए छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा सात साल बाद होने जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए 25 सितंबर 2018 को ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा था। इसकी लिखित परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो सकी। जेपीएससी ने सात वर्ष बाद इसकी लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा पांच से छह दिसंबर को आयोजित होगी।

इन तिथियों को आयोजित होंगी परीक्षाएं

प्रतियोगिता परीक्षा परीक्षा की प्रकृति संभावित तिथि कुल पद

दंत चिकित्सक साक्षात्कार 21-22 सितंबर 23

सहायक लोक अभियोजक (बैकलॉग) प्रारंभिक परीक्षा 04-05 अक्टूबर 26

सहायक लोक अभियोजक (नियुक्ति) प्रारंभिक परीक्षा 10-11 अक्टूबर 134

क्षेत्र वन पदाधिकारी मुख्य परीक्षा 31 अक्टूबर से 02 नवंबर 170

सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 07-10 नवंबर 78

प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा 21-22 नवंबर 30

छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा 05-06 दिसंबर 28

फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्ति लिखित परीक्षा 12-13 दिसंबर 14

वाष्पित निरीक्षक नियुक्ति लिखित परीक्षा 19-20 दिसंबर 05

