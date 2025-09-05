JPSC Cut Off 2025: झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के कटऑफ मार्क्स और अंक जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

JPSC Cut Off 2025: झारखंड लोक सेवा ने गुरुवार को आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। जेपीएससी ने इसके साथ ही सफल और असफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

Fri, 5 Sep 2025 08:54 AM

JPSC Cut Off 2025: झारखंड लोक सेवा ने गुरुवार को आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। आयोग ने लिखित परीक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट का अलग-अलग कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। विभिन्न सेवाओं में श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। अंतिम परिणाम में राज्य प्रशासनिक सेवा से अधिक कट ऑफ राज्य पुलिस सेवा का गया है। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम 25 जुलाई को जारी किया गया था। 342 पदों के लिए अभ्यर्थियों का विभिन्न सेवाओं के लिए चयन किया गया था। जेपीएससी ने इसके साथ ही सफल और असफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर प्राप्तांक देख सकेंगे और उसे डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए 60 दिनों तक लिंक खुला रहेगा।

झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए आवदेन फरवरी 2024 में लिए थे। डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी थी। भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी। रिक्त पदों में 155 पद अनारक्षित थे। वहीं 88 पद एसटी, 31 एससी, 15 अन्य पिछड़ा वर्ग , 24 पिछड़ा वर्ग व 29 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थे। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 22 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। इसमें 7011 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून 2024 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 21 मई को आया था।

सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी अनारक्षित - 579.23

- एसटी - 514.50

● एससी - 539

● ईबीसी-1 - 574.75

● बीसी-2 - 566.5

● ईडब्ल्यूएस - 546

● आदिम जनजाति - 505

● खेल खिलाड़ी - 485.75

● नेत्रहीन - 516.75

● शारीरिक दिव्यांग - 516.5

● मूक-बधीर - 504

● आटिज्म व मल्टी डिजिबिलीटी - 426.25

कोटिवार अंतिम कट ऑफ मार्क्स

● अनारक्षित - 652

● एसटी - 595.50

● एससी - 623.75

● ईबीसी-1 - 653.25

● बीसी-2 - 645

● ईडब्ल्यूएस - 634

सेवा अनारक्षित एसटी एससी ईबीसी-1 बीसी-2 ईडब्ल्यूएस

प्रशासनिक सेवा 663.75 602.00 631.50 656.25 649.00 638.75

पुलिस सेवा 674.50 617.50 635.75 - - 645.00

वित्त सेवा 657.00 597.00 625.75 656.25 645.00 636.50

कारा सेवा 658.50 - 624.25 - - -

शिक्षा सेवा 660.25 617.00 - 655.50 648.25 -

होमगार्ड सेवा - - - 654.50 - -

सहकारिता सेवा 653.00 596.00 - - - -

श्रम सेवा 653.75 596.00 624.25 653.25 645.00 634.00

प्रोबेशन सेवा 652.00 595.50 623.75 - - -