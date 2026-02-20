क्या JPSC सिविल सेवा भर्ती की उम्र सीमा में मिलेगी राहत, सदन में गूंजा मामला, क्या बोली सरकार
झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए निर्धारित कटऑफ आयु की तिथि को लेकर उठा विवाद सदन में भी गूंजा। तीन विधायकों ने इसमें बदलाव की मांग की। सरकार ने कहा कि गंभीरता से विचार कर रही है।
झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए निर्धारित कटऑफ आयु की तिथि को लेकर उठे विवाद की गूंज गुरुवार को झारखंड विधानसभा में सुनाई दी। अलग-अलग दलों के तीन विधायकों ने इस मुद्दे को उठाते हुए परीक्षा की अधिसूचना में संशोधन की मांग की। जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत 103 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने आयु सीमा की गणना के लिए एक अगस्त 2026 को कटऑफ तिथि निर्धारित की है। हालांकि, इस निर्णय का अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और वे कटऑफ तिथि को संशोधित कर एक अगस्त 2018 करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधानसभा में उठाया। उनके साथ झामुमो विधायक अमित कुमार, जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने भी शून्यकाल के दौरान कटऑफ तिथि में संशोधन की मांग की। प्रदीप यादव ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हजारों अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा।
राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही : राधाकृष्ण
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कटऑफ आयु की तिथि को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई है और सरकार जल्द ही सकारात्मक समाधान लेकर आएगी।
किस पद पर कितनी वैकेंसी
पुलिस उपाधीक्षक ( डीएसपी - DSP ) - 42 पद
उप समाहर्ता (डिप्टी कलेक्टर) के 28 पद
सहायक नगर आयुक्त- 10 पद
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी - 10 पद
प्रोबेशन पदाधिकारी - 04
सहायक निदेशक (समाज कल्याण) 03 पद
जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक और काराधीक्षक के 02-02 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
अधिकतम उम्र सीमा
1. अत्यंत पिछड़ा वर्ग /पिछड़ा वर्ग - 37 वर्ष
2. महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 38 वर्ष
3. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष और महिला) - 40 वर्ष
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 35 वर्ष
5 बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD) अपनी संबंधित श्रेणी में 10 वर्ष की छूट।
6 पूर्व सैनिक अपनी संबंधित श्रेणी में 5 वर्ष की छूट।
अधिकतम उम्र एवं न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 01.08.2026 के आधार पर की जाएगी।
एसपीकेएसवाई पर क्या बोली सरकार
विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से वित्तरहित इंटर कालेजों की छात्राओं को सावित्री बाई फुले योजना(एसपीकेएसवाई) का लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं मिलने का मामला उठाया। जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि योजना से संबंधित संकल्प में योजना का लाभ लेने के लिए ‘स्कूल’ शब्द का प्रयोग किया है, जिस कारण इंटर कालेजों की 11वीं व 12वीं की छात्राओं को लाभ नहीं मिल रहा है। संकल्प में इंटरमीडिएट कॉलेज जोड़ने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर के बाद अगले वित्तीय वर्ष में कॉलेजों की छात्राओं को लाभ मिलने लगेगा।
मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आठ लाख छात्राओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। अभी तक 6.51 लाख आवेदन आए हैं, इनमें से ज्यादातर का भुगतान भी हो चुका है। उन्होंने आवेदन देने वाली शेष बालिकाओं को मार्च तक भुगतान कर देने की बात कही। योजना के तहत राज्य सरकार बालिकाओं के स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए चरणबद्ध ढंग से 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत कक्षा आठ से नौ में नामांकित बालिका को ढाई-ढाई हजार रुपये तथा 10वीं से 12वीं की छात्राओं को पांच-पांच हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाती है। 18 वर्ष पूरी होने पर एकमुश्त 20 हजार रुपए दी जाती है। एक छात्रा को 40 हजार की सहायता राशि मिलती है।
