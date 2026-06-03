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JOSAA : जेईई एडवांस्ड में कितनी रैंक पर मिलेगा कौन सा IIT संस्थान, BTech CSE कितनी रैंक पर संभव

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की नजरें अब आईआईटी बॉम्बे के बीटेक सीएसई कोर्स पर है। अगर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 हैं, उन्हें आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास में बीटेक कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने की संभावना है।

JOSAA : जेईई एडवांस्ड में कितनी रैंक पर मिलेगा कौन सा IIT संस्थान, BTech CSE कितनी रैंक पर संभव

जेईई एडवांस्ड का परिणाम जारी होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों की दाखिले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। छात्र चाहते हैं कि उन्हें मनपसंद का आईआईटी और बीटेक की ब्रांच मिल जाए। ऐसे छात्र-छात्राएं जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 हैं, उन्हें आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास में बीटेक कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों की पहला विकल्प आईआईटी बॉम्बे का बीटेक इन सीएस ब्रांच रहता है, जो कि टॉप 61 पर क्लॉज हो जाती है। दूसरी प्राथमिकता दिल्ली सीएस को छात्र देते हैं। तीसरी प्राथमिकता कानपुर व मद्रास की कम्प्यूटर साइंस ब्रांच को दिया जाता है।

जेईई एडवांस्ड में कितनी रैंक पर मिल सकते हैं कौन से आईआईटी

  • आईआईटी में 100 से 5000 रैंक के बीच दिल्ली, कानपुर की एमएनसी, एआई, डाटा साइंस, इलेक्ट्रीकल, खड़गपुर की सीएस बीटेक ब्रांच मिल सकती है।
  • 500 से 1000 के बीच बीएचयू, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी की सीएस, मुम्बई, दिल्ली, कानपुर की कोर ब्रांच की संभावना है।
  • 1000 से 4000 के बीच रैंक प्राप्त करने वालों को गांधी नगर, इंदौर, रूपड़, मंडी, जोधपुर, धनबाद, पटना, भुवनेश्वर में कम्प्यूटर साइंस एवं मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर आईआईटी में कम्प्यूटर साइंस के अतिरिक्त अन्य ब्रांचें मैकेनिकल, कैमिकल, सिविल, एयरोस्पेस, प्रोडक्शन आदि मिलने की संभावना रहती है।

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  • 4000 से 8000 के बीच रुड़की, गुवाहाटी, खड़गपुर, हैदराबाद, वाराणसी में सिविल, कैमिकल, मेटलर्जी एवं मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास में लोअर ब्रांचेंज, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, धाड़वाड़, भिलाई, जम्मू में सीएस मिलने की संभावना बन सकती है।
  • 8000 से 12000 के बीच रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रोपड़, मंडी, इंदौर, गांधीनगर, जोधपुर, भुवनेश्वर, पटना, धनबाद में कोर ब्रांच के अलावा अन्य ब्रांचों के साथ पुराने 7 आईआईटी में बॉयलोजिकल साइंस, नेवल आर्किटेक्चर आदि ब्रांच मिल सकती है।

Josaa Counselling : जोसा काउंसलिंग से दाखिले की प्रक्रिया शुरू

दो जून से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। काउंसिलिंग प्रक्रिया दो जून से 24 जुलाई के बीच पांच राउंड में होगी। विद्यार्थी दो से 11 जून शाम 5 बजे से जोसा काउंसिलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। 13 जून को पहले राउंड का सीट आवंटन होगा।

इस काउंसलिंग प्रक्रिया में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन 2026 या जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा पास की है और रैंक हासिल की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का जेईई एडवांस्ड 2026 में क्वालीफाई होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर, एनआईटी, आईआईईएसटी, आईआईआईटी और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में दाखिला जेईई मेन 2026 की रैंक के आधार पर दिया जाएगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी पसंदीदा चॉइस लॉक कर दें।

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काउंसलिंग कुल छह राउंड में होगी

जोसा काउंसलिंग कुल छह राउंड में होगी जिसमें 5 सामान्य राउंड होंगे और एक एडिश्नल राउंड होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 जून तक चलेगी। इस बीच पहले मॉक सीट एलोकेशन 8 जून और द्वितीय मॉक सीट एलोकेशन 10 जून को जारी किए जाएंगे। जोसा काउंसिलिंग के पहले चरण का सीट एलोकेशन 13 जून 2026 को होगा।

जोसा काउंसलिंग के 5 राउंड की अहम तिथियां

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग:

2 जून, 2026 (5 बजे से): JoSAA रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू; जोसा सीट स्वीकृति शुल्क का पूर्व-भुगतान और दस्तावेजों का प्री-अपलोड शुरू।

8 जून, 2026 : उम्मीदवारों द्वारा भरी गई चॉइस के आधार पर मॉक सीट आवंटन-1 ।

10 जून, 2026 : मॉक सीट आवंटन-2 ; उम्मीदवार अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं।

11 जून, 2026 : रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग समाप्त (चॉइस अपने आप लॉक हो जाएंगी); सीट स्वीकृति शुल्क का पूर्व-भुगतान और दस्तावेज प्री-अपलोड समाप्त।

12 जून, 2026: JoSAA द्वारा डेटा का मिलान और सत्यापन।

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राउंड 1:

13 जून, 2026 (10:00): पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगी

13 जून से 26 जून, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज अपलोड)।

26 जून, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (राउंड 1)।

29 जून, 2026 (13:00 तक): भुगतान के प्रयास करने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान।

राउंड 2:

30 जून, 2026 (17:00): सीट अलॉटमेंट रिजल्ट (राउंड 2)।

30 जून से 3 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।

1 जुलाई (10:00) से 3 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने / सीट आवंटन प्रक्रिया से बाहर निकलने की शुरुआत।

3 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (राउंड 2)।

4 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान (राउंड 2)।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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