JoSAA Counselling 2026: जोसा राउंड-2 मॉक अलॉटमेंट सीट लिस्ट आई, जानिए किस कॉलेज में मिल सकता है BTech में दाखिला
JoSAA 2026 Mock Allotment 2: जोसा (JoSAA) ने इंजीनियरिंग दाखिले के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र josaa.nic.in पर इसे देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग और सुधार करने की आखिरी तारीख 11 जून है।
JoSAA Counselling 2026: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT), और ट्रिपल आईटी (IIIT) में दाखिले की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने आज10 जून 2026 को मॉक सीट अलॉटमेंट के दूसरे राउंड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र अब बिना किसी देरी के जोसा की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर लॉगइन क्रेडेंशियल्स की मदद से अपना मॉक रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
कल शाम तक ही है आखिरी मौका
जोसा काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और पसंदीदा कॉलेजों व कोर्स को चुनने की आखिरी तारीख 11 जून 2026 तय की गई है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक अपनी चॉइस लॉक नहीं की है या मॉक अलॉटमेंट देखने के बाद अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना चाहते हैं, उनके पास कल शाम तक का ही अंतिम मौका है। इसके बाद सिस्टम द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं को ऑटो- लॉक कर दिया जाएगा।
67,000 से अधिक सीटों के लिए हो रही है काउंसलिंग
इस साल जोसा काउंसलिंग के जरिए देशभर के 135 से अधिक टॉप तकनीकी संस्थानों की कुल 67,323 सीटों पर एडमिशन दिया जा रहा है। इनमें 23 आईआईटी (IIT) की 18,951 सीटें, 31 एनआईटी (NIT) की 25,162 सीटें, 26 ट्रिपल आईआईटी (IIIT) की 11,518 सीटें और 56 सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान (GFTI) की 11,692 सीटें शामिल हैं।
मॉक सीट अलॉटमेंट क्या है और क्यों है जरूरी?
मॉक अलॉटमेंट एक 'प्रैक्टिस राउंड' या नकली आवंटन होता है। यह छात्रों द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं और उनकी जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर तैयार किया जाता है। इससे छात्रों को एक सटीक अंदाजा मिल जाता है कि उनकी रैंक पर उन्हें कौन सा कॉलेज या ब्रांच मिलने की संभावना है। अगर कोई छात्र अपने मॉक रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह अंतिम तिथि 11 जून से पहले अपनी पसंद की लिस्ट में बदलाव कर सकता है, नए विकल्प जोड़ सकता है या उन्हें ऊपर-नीचे री-ऑर्डर कर सकता है।
आईआईटी रुड़की ने दी 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत
इस बीच काउंसलिंग का संचालन कर रहे आईआईटी रुड़की ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग के लिए 65 प्रतिशत) से कम अंक हैं, वे भी अभी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे छात्रों को 15 जुलाई 2026 तक ईमेल के जरिए अपना संशोधित स्कोरकार्ड जमा करने का समय दिया गया है।
13 जून को आएगा असली रिजल्ट
मॉक राउंड समाप्त होने के बाद, जोसा द्वारा डेटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा और 13 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर पहले राउंड (Round 1) का सीट आवंटन रिजल्ट जारी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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