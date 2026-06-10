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JoSAA Counselling 2026: जोसा राउंड-2 मॉक अलॉटमेंट सीट लिस्ट आई, जानिए किस कॉलेज में मिल सकता है BTech में दाखिला

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JoSAA 2026 Mock Allotment 2: जोसा (JoSAA) ने इंजीनियरिंग दाखिले के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र josaa.nic.in पर इसे देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग और सुधार करने की आखिरी तारीख 11 जून है।

JoSAA Counselling 2026: जोसा राउंड-2 मॉक अलॉटमेंट सीट लिस्ट आई, जानिए किस कॉलेज में मिल सकता है BTech में दाखिला

JoSAA Counselling 2026: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT), और ट्रिपल आईटी (IIIT) में दाखिले की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने आज10 जून 2026 को मॉक सीट अलॉटमेंट के दूसरे राउंड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र अब बिना किसी देरी के जोसा की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर लॉगइन क्रेडेंशियल्स की मदद से अपना मॉक रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

कल शाम तक ही है आखिरी मौका

जोसा काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और पसंदीदा कॉलेजों व कोर्स को चुनने की आखिरी तारीख 11 जून 2026 तय की गई है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक अपनी चॉइस लॉक नहीं की है या मॉक अलॉटमेंट देखने के बाद अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना चाहते हैं, उनके पास कल शाम तक का ही अंतिम मौका है। इसके बाद सिस्टम द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं को ऑटो- लॉक कर दिया जाएगा।

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67,000 से अधिक सीटों के लिए हो रही है काउंसलिंग

इस साल जोसा काउंसलिंग के जरिए देशभर के 135 से अधिक टॉप तकनीकी संस्थानों की कुल 67,323 सीटों पर एडमिशन दिया जा रहा है। इनमें 23 आईआईटी (IIT) की 18,951 सीटें, 31 एनआईटी (NIT) की 25,162 सीटें, 26 ट्रिपल आईआईटी (IIIT) की 11,518 सीटें और 56 सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान (GFTI) की 11,692 सीटें शामिल हैं।

JoSAA 2026 Mock Allotment 2 Link

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मॉक सीट अलॉटमेंट क्या है और क्यों है जरूरी?

मॉक अलॉटमेंट एक 'प्रैक्टिस राउंड' या नकली आवंटन होता है। यह छात्रों द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं और उनकी जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर तैयार किया जाता है। इससे छात्रों को एक सटीक अंदाजा मिल जाता है कि उनकी रैंक पर उन्हें कौन सा कॉलेज या ब्रांच मिलने की संभावना है। अगर कोई छात्र अपने मॉक रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह अंतिम तिथि 11 जून से पहले अपनी पसंद की लिस्ट में बदलाव कर सकता है, नए विकल्प जोड़ सकता है या उन्हें ऊपर-नीचे री-ऑर्डर कर सकता है।

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आईआईटी रुड़की ने दी 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत

इस बीच काउंसलिंग का संचालन कर रहे आईआईटी रुड़की ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग के लिए 65 प्रतिशत) से कम अंक हैं, वे भी अभी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे छात्रों को 15 जुलाई 2026 तक ईमेल के जरिए अपना संशोधित स्कोरकार्ड जमा करने का समय दिया गया है।

13 जून को आएगा असली रिजल्ट

मॉक राउंड समाप्त होने के बाद, जोसा द्वारा डेटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा और 13 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर पहले राउंड (Round 1) का सीट आवंटन रिजल्ट जारी किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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