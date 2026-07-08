JoSAA : जेईई मेन में 13 लाख रैंक वाले छात्र को मिला NIT में BTech , खाली सीटों पर CSAB से दाखिला
JoSAA Round 3 Cutoff 2026 : जोसा काउंसिलिंग के तीसरे राउंड के सीट आवंटन में जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे से 13 लाख 90 हजार 116 रैंक वाले छात्र को ओपन केटेगरी में एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट कोटे से केमिकल ब्रांच मिली है।
आईआईटी, एनआईटी समेत 134 संस्थानों की 67 हजार 323 सीटों के लिए जोसा काउंसिलिंग जारी है। छात्र तीसरे राउंड के सीट आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग आठ जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। छात्र जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कमी मिलेगी, उन्हें नौ जुलाई शाम 5 बजे तक क्वेरी का रेस्पॉन्स देना होगा, अन्यथा उनकी सीट निरस्त कर दी जाएगी। जोसा काउंसिलिंग के तीसरे राउंड के सीट आवंटन में जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे से 13 लाख 90 हजार 116 रैंक वाले छात्र को ओपन केटेगरी में एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट कोटे से केमिकल ब्रांच मिली है।
जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे से आईआईटी की क्लोजिंग रैंक 17 हजार 102 रही, जोकि आईआईटी धनबाद की केमिकल साइंस ब्रांच की है। महिला पूल कोटे से सुपर न्यूमरेरी सीटें मिलाकर 14 लाख 97 हजार 38 रैंक वाली छात्रा को ओपन केटेगरी में एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट कोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली है। फीमेल पूल कोटे से आईआईटी की क्लोजिंग रैंक 27 हजार 754 रही, जोकि जम्मू की मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की है।
एनआईटी सिस्टम की खाली सीटों पर सीएसएबी काउंसिलिंग
एनआईटी सिस्टम की एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई की खाली सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग समाप्त होने के बाद सीएसएबी द्वारा काउंसिलिंग करवाई जाएगी। काउंसिलिंग की प्रक्रिया दो राउंड में होगी। रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग 28 जुलाई से 5 अगस्त के मध्य होगा। सम्पूर्ण काउंसिलिंग प्रक्रिया 17 अगस्त तक चलेगी।
अन्य एनआईटी का हाल
एमएनआईटी इलाहाबाद (MNNIT Allahabad):
बायोटेक (होम स्टेट): इसमें लगभग 7,000 रैंक का बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। 2025 में यह 35,701 रैंक पर थी, जबकि इस साल यह भारी गिरावट के साथ 42,548 (या 42,748) तक पहुंच गई है।
इलेक्ट्रिकल (होम स्टेट): 2025 में यह 11,202 पर बंद हुई थी, जबकि इस बार यह नीचे जाकर 11,965 तक गई है।
कंप्यूटर साइंस (होम स्टेट): इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है; यह पिछले साल की तरह ही 6,402 रैंक पर एकदम कट-टू-कट (समान) रही है।
एनआईटी भोपाल (NIT Bhopal):
केमिकल इंजीनियरिंग (होम स्टेट, ओपन कैटेगरी): पिछले साल 37,177 की तुलना में इस बार कटऑफ 38,779 तक गई है, यानी इसमें लगभग 1,500 से 2,000 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है।
सिविल इंजीनियरिंग (होम स्टेट): इसकी कटऑफ लगभग पिछले साल के बराबर ही रही है।
एनआईटी तिरुचिरापल्ली (NIT Trichy):
केमिकल इंजीनियरिंग (अदर स्टेट, जनरल न्यूट्रल): इस टॉप एनआईटी में भी कटऑफ में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में यह 11,617 पर थी, जो इस बार थोड़ी नीचे गिरकर 11,802 तक गई है।
एनआईटी मणिपुर (NIT Manipur):
सिविल इंजीनियरिंग (अदर स्टेट, ओपन): पिछले साल यह 56,880 पर बंद हुई थी, जबकि इस बार इसमें लगभग 7,000 से 8,000 रैंक का भारी ड्रॉप (गिरावट) देखने को मिला है।
पूर्व के एनआईटी संस्थानों में आउटसाइड होम स्टेट कोटा
NIT अगरतला :
B.Tech बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग: OBC NCL (महिला) के लिए कटऑफ 26.1K रही।
B.Tech प्रोडक्शन इंजीनियरिंग: SC (जनरल न्यूट्रल) के लिए 9.2K, ST (जनरल न्यूट्रल) के लिए 3.6K, और ST (महिला) के लिए कटऑफ 4.7K रही।
NIT नागालैंड :
B.Tech सिविल इंजीनियरिंग: ओपन कैटेगरी (जनरल न्यूट्रल) के लिए कटऑफ 61.5K रही।
B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग: SC (महिला) के लिए कटऑफ 11.6K रही।
NIT मिजोरम :
B.Tech सिविल इंजीनियरिंग: ओपन कैटेगरी (महिला) के लिए 71.7K और EWS (महिला) के लिए कटऑफ 11.2K रही।
NIT मणिपुर :
B.Tech सिविल इंजीनियरिंग: EWS (जनरल न्यूट्रल) के लिए कटऑफ 9.1K रही।
NIT अरुणाचल प्रदेश :
B.Tech बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग: OBC NCL (जनरल न्यूट्रल) के लिए कटऑफ 20.1K रही
IIIT
ट्रिपल आईटी कोटा (IIIT Kota)
कंप्यूटर साइंस: 30039 से 30144 (+5 का मामूली बदलाव)। एआई एंड डाटा साइंस (31364) में कोई बदलाव नहीं है।
आईआईआईटी प्रयागराज
बीटेक IT- BIn , एमबीए 5 वर्ष - ओपनिंग रैंक 5966 क्लोजिंग रैंक 7598
आईआईआईटी लखनऊ
कंप्यूटर साइंस 4 वर्ष बीटेक ओपनिंग रैंक 5140 क्लोजिंग रैंक 8224
आईआईआईटी भागलपुर
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपनिंग रैंक 23246 क्लोजिंग रैंक 46098
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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