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JOSAA : IIT , NIT और IIIT में BTech दाखिले के लिए छात्रों को दी गई राहत, CBSE विवाद के चलते फैसला

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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JOSAA Counselling 2026 : जोसा काउंसलिंग में अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग को 14 दिन का समय मिला है। पिछले वर्ष तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए पांच दिन का समय दिया जाता था। सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी 13 से 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे।

JOSAA : IIT , NIT और IIIT में BTech दाखिले के लिए छात्रों को दी गई राहत, CBSE विवाद के चलते फैसला

आईआईटी, एनआईटी और अन्य शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही जोसा काउंसिलिंग में इस वर्ष विद्यार्थियों को राहत दी गयी है। सीबीएसई बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना से जुड़े विवादों को देखते हुए प्रथम राउंड सीट आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग की अवधि को तीन गुना बढ़ा दिया गया है। गत वर्ष तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए अधिकतम पांच दिन का समय मिलता था, जबकि इस वर्ष इसे 14 दिन कर दिया गया है। प्रथम राउंड के सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी 13 से 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे।

जोसा ने बुधवार को दूसरा मॉक सीट आवंटन जारी कर दिया। दूसरे मॉक आवंटन तक कुल एक लाख 99 हजार 944 विद्यार्थियों ने 2 करोड़ 70 लाख 52 हजार 999 विकल्प भरे हैं। आईआईटी, एनआईटी आदि में प्रवेश के लिए च्वाइस फिलिंग की अंतिम तिथि 11 जून को शाम पांच बजे तक निर्धारित है।

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तकनीकी संस्थानों में साढ़े चार हजार सीटें बढ़ीं

देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। जोसा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। इसके तहत आईआईटी, एनआईटी, ट्रीपलआईटी व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए पहली सीट आवंटन सूची 13 जून को जारी की जाएगी। इस वर्ष देशभर के तकनीकी संस्थानों में कुल 4,470 नई सीटें जोड़ी गई हैं।

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सीटों की संख्या बढ़ने से विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले वर्षों की तुलना में कटऑफ रैंक में कुछ गिरावट आ सकती है। इससे अपेक्षाकृत कम रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे संस्थानों में दाखिले की संभावना बढ़ गई है।

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सीट मैट्रिक्स के अनुसार 23 आईआईटी में कुल 18,951 सीटों पर प्रवेश होगा। 32 एनआईटी में 25,162 सीटें उपलब्ध हैं। 26 आईआईआईटी में 11,518 व जीएफटीआई में 11,692 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। चारों श्रेणियों के संस्थानों में कुल 67,323 सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था की गई है। आईआटी पटना में इस वर्ष 817 सीटों पर नामांकन होगा, जबकि एनआईटी पटना में 1,023 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। यहां भी सीटें बढ़ाई गई हैं। पहली सीट आवंटन सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। दस्तावेजों का सत्यापन व प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। समय पर रिपोर्टिंग नहीं करने वाले आवंटित सीट रद्द हो सकती है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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