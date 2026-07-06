IIT बॉम्बे में CSE की सीट करनी है पक्की? समझें JoSAA कटऑफ पूरा गणित
JoSAA काउंसलिंग 2026 में IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए राउंड 1 और 2 कटऑफ सहित फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड विकल्पों की पूरी जानकारी।
इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखने वाले ज्यादातर नौजवानों का आईआईटी बॉम्बे के ऐतिहासिक कैंपस में जगह का एक ही बड़ा सपना होता है। और अगर इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) ब्रांच मिल जाए, तो समझो मेहनत पूरी तरह से सफल हो गई। लेकिन हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के इन टॉप संस्थानों में दाखिला पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिन-रात की पढ़ाई और परीक्षा का तनाव तो बस एक शुरुआत है, असली कश्मकश तो तब शुरू होती है जब जोसा (JoSAA) काउंसलिंग का दौर सामने आता है। आईआईटी बॉम्बे और बीटेक इन सीएसई का शानदार कॉम्बिनेशन हासिल करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा दिमाग घुमाने वाला काम काउंसलिंग के दौरान सही और सटीक फैसला लेना होता है। अगर आपको जोसा के राउंड 2 कटऑफ के आधार पर संस्थान में कोई सीट अलॉट हो गई है, तो आगे क्या कदम उठाना है, इसे लेकर छात्रों के बीच कन्फ्यूजन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में 'फ्रीज', 'फ्लोट' और 'स्लाइड' विकल्पों को लेकर मन में तरह-तरह के सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। काउंसलिंग के इस नाजुक मोड़ पर आपकी एक छोटी सी चूक या गलत विकल्प चुनने की जल्दबाजी न सिर्फ आपकी मौजूदा सीट को खतरे में डाल सकती है, बल्कि भविष्य में बेहतर ब्रांच या संस्थान में अपग्रेड होने के आपके सारे चांस भी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है।
आपकी इसी उलझन को सुलझाने और एक समझदारी भरा फैसला लेने में मदद करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया का बारीकी से विश्लेषण किया गया है, ताकि आप हर पहलू को गहराई से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे सीएसई के जोसा 2026 के राउंड 1 कटऑफ की। इस चार साल के बीटेक प्रोग्राम में यूं तो कई अलग-अलग कोर्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की दीवानगी का कोई मुकाबला नहीं है। जनरल यानी ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए पहले राउंड में ओपनिंग रैंक 1 और क्लोजिंग रैंक 65 रही। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (ईडब्ल्यूएस) के लिए यह आंकड़ा 6 से शुरू होकर 20 पर ही सिमट गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) के उम्मीदवारों के लिए ओपनिंग रैंक 12 और क्लोजिंग रैंक 60 देखने को मिली। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए यह रैंक 1 से 33 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 1 से 16 के बीच रही। अगर हम दिव्यांग कोटे की बात करें, तो ओपन कैटेगरी में यह 1 से 6, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी-एनसीएल में 5 से 7, और एससी कैटेगरी में महज 3 पर ही बंद हो गई। इन आंकड़ों से आपको साफ अंदाजा लग जाएगा कि पहले ही राउंड में कॉम्पिटिशन किस खतरनाक लेवल का रहा है।
समझिए काउंसलिंग का पूरा गणित
अब अगर हम जोसा 2026 के राउंड 2 एडमिशन की तरफ रुख करें, तो इस राउंड में इंजीनियरिंग के छात्रों को क्लोजिंग रैंक में थोड़ी सी राहत और एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिल सकती है। ओपन कैटेगरी के लिए कटऑफ 1 से शुरू होकर 65 के आस-पास ही बनी रही, जबकि ओबीसी-एनसीएल के लिए यह रैंक 12 से खिसक कर 62 तक चली गई। ईडब्ल्यूएस के लिए यह 6 से 20, एससी के लिए 1 से 35 और एसटी के लिए 1 से 16 के बीच दर्ज की गई। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के आंकड़े लगभग पहले राउंड जैसे ही स्थिर रहे। भले ही ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के इन बारीक नंबरों को देखकर अपनी सीट लॉक करने का फैसला थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन इस विश्लेषण से आपको यह तय करने में काफी आसानी होगी कि आपको अपनी मौजूदा सीट सुरक्षित करनी है या फिर आगे के राउंड्स में अपनी किस्मत आजमानी है।
स्थिति को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आईआईटी बॉम्बे सीएसई के लिए जोसा के पिछले साल के राउंड 3 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले साल जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 3 में ओपनिंग रैंक 1 और क्लोजिंग रैंक 66 तक गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए यह आंकड़ा 5 से 20 और ओबीसी-एनसीएल के लिए 6 से 54 के बीच रहा था। एससी उम्मीदवारों के लिए रैंक 1 से 31 और एसटी के लिए 2 से 19 तक गई थी, जबकि पीडब्ल्यूडी श्रेणियों में यह 1 से 4 के बीच सिमट गई थी। अगर आपकी मौजूदा रैंक इन नंबरों के आस-पास कहीं भटक रही है, तो आपके पास सीएसई में अपग्रेड पाने का एक सुनहरा और शानदार मौका हो सकता है। यह पुराना डेटा आपको मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करेगा कि आपको आगे इंतजार करना चाहिए या नहीं।
सही विकल्प कैसे चुनें?
अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि आखिरकार आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में से क्या चुनना चाहिए? जोसा राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट के बाद का यह फैसला पूरी तरह से आपकी अपनी जरूरतों, प्राथमिकताओं और भविष्य की प्लानिंग पर टिका होता है। आपको 'स्लाइड' विकल्प तब चुनना चाहिए जब आपकी रैंक राउंड 2 के कटऑफ से पूरी तरह मेल न खा रही हो, या फिर आप आईआईटी बॉम्बे में ही रहते हुए अपनी ब्रांच बदलना चाहते हों। मान लीजिए कि आप सीएसई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या किसी अन्य ब्रांच में जाना चाहते हैं और आगे के राउंड में वहां सीटें खाली होने की उम्मीद है, तो स्लाइड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा।
वहीं दूसरी तरफ, अगर आप अपनी मौजूदा सीट को अपनी मुट्ठी में सुरक्षित रखते हुए आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास जैसे किसी अन्य बेहतरीन संस्थान में अपग्रेड होने का सपना देख रहे हैं, तो आप बेझिझक 'फ्लोट' का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि, यह भी एक कड़वा सच है कि ज्यादातर टॉप रैंकर्स के दिल में आईआईटी बॉम्बे ही राज करता है, इसलिए अपग्रेड के चांस थोड़े कम होते हैं। अंत में, आपको 'फ्रीज' का विकल्प केवल और केवल तभी चुनना है जब आप राउंड 2 के दौरान मिली अपनी ब्रांच और संस्थान को लेकर सौ फीसदी संतुष्ट हों। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको अब न तो कोई अपग्रेड चाहिए और न ही अपनी ब्रांच या कॉलेज में कोई बदलाव करना है। कुल मिलाकर, किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचें। अगर आप पक्के तौर पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया से तुरंत बाहर निकलने के बजाय फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन चुनकर अपने लिए आगे के रास्ते खुले रखें, ताकि कोई भी शानदार मौका आपके हाथ से फिसल न जाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव