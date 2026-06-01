JOSAA : जोसा काउंसलिंग आवेदन कल से, IIT, NIT, IIIT व GFTI में BTech की 63000 सीटें, डॉक्यूमेंट लिस्ट
JOSAA Counselling 2026 registration dates: 2 जून से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी व जीएफटीआई में दाखिले के लिए जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीई संस्थानों में 63000 से ज्यादा सीटें हैं।
JOSAA Counselling 2026 registration dates: जेईई एडवांस्ड रिजल्ट जारी होने के बाद कल 2 जून से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी व जीएफटीआई में दाखिले के लिए जोसा काउंसलिंग ( JOSAA Counselling 2026 ) प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस वर्ष जोसा काउंसिलिंग की ओर से 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी और 47 जीएफटीआई में प्रवेश दिया जाएगा। भारत में अभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीई संस्थानों में 63000 से ज्यादा सीटें हैं। इनमें आईआईटी में 18,160 सीटें, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (NIT) में 24525, ट्रिपल आईटी में 9940 सीटें और अन्य सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (अन्य जीएफटीआई) में 10228 सीटें हैं।
जोसा काउंसिलिंग का विस्तृत शेड्यूल आने का इंतजार है। पिछले साल यह छह राउंड में हुई थी। इस बार भी इसके इतने ही राउंड होने के आसार हैं। पहला अलॉटमेंट ओपन रैंक से होगा। जिन विद्यार्थियों को पहले राउंड में सीट का आवंटन होगा, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर प्रमाण-पत्र अपलोड कर अपनी सीट कन्फर्म करनी होगी।
क्या है जोसा में शामिल होने की योग्यता
जेईई एडवांस्ड रिजल्ट में कहा गया है कि पास होने वाले उम्मीदवारों के 12वीं में चाहे कितने भी प्रतिशत अंक आए हों, वह जोसा काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। हालांकि सीट की अंतिम पुष्टि/दाखिला इस बात पर निर्भर करेगा कि उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड 2026 ब्रोशर में बताए गए प्रतिशत-संबंधी पात्रता मानदंडों और अन्य लागू शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
हालांकि आईआईटी, एनआईटी व ट्रिपल आईटी में प्रवेश के लिए 12वीं में 75 फीसदी अंक जरूरी है। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।
आवश्यक दस्तावेज, कर लें ये डॉक्यूमेंट तैयार
जोसा काउंसिलिंग में सीट आवंटन के बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग में 10वीं, 12वीं की अंकतालिका, जेईई मेन/एडवांस्ड एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैंसिल चैक की फॉटोकॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट आदि स्कैन कर अपलोड करने होंगे। ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी के विद्यार्थियों को एक अप्रैल 2026 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा।
सीट अलॉकेशन प्रक्रिया में शामिल हैं:
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- ऑप्शन भरना और लॉक करना
- इसके बाद संदर्भ के लिए मॉक सीट अलॉकेशन किया जाएगा।
- फिर आखिर में अंतिम सीट अलॉकेशन होगा।
- इसके बाद सीट स्वीकृति और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
इन चीजों पर निर्भर होगा सीट का अलॉटमेंट
(i) उम्मीदवार की श्रेणी [जनरल, जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी, जनरल-पीडब्ल्यूडी, जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी, ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी, एससी-पीडब्ल्यूडी, एसटी-पीडब्ल्यूडी]।
(ii) संबंधित रैंक लिस्ट में उम्मीदवार की स्थिति।
(iii) उम्मीदवार द्वारा चुने गए कोर्स की वरीयता का क्रम।
(iv) विभिन्न सीट श्रेणियों / सीट कोटा में सीटों की उपलब्धता जिसके लिए उम्मीदवार पात्र है।
जोसा काउंसलिंग 2026
- जिन उम्मीदवारों ने JEE (Advanced) 2026 में रैंक हासिल की है, वे किसी IIT में सीट पाने के लिए जोसा में भाग लेने के पात्र हैं।
- प्रवेश के लिए पात्र सभी उम्मीदवारों को, पाठ्यक्रमों और संस्थानों के लिए अपनी पसंद (प्राथमिकता) भरकर संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
- पसंद भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश, JoSAA 2026 द्वारा 'JoSAA बिजनेस रूल 2026' के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
• संयुक्त सीट आवंटन का कार्यक्रम JoSAA 2026 द्वारा अलग से घोषित किया जाएगा।
• शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में प्रवेश के लिए IIT द्वारा पेश किए जाने वाले कोर्स की सूची, ऑनलाइन चॉइस भरने के समय उपलब्ध कराई जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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