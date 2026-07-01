JOSAA : पहले राउंड में IIT और NIT पटना में 1690 सीटों पर दाखिला, ये BTech ब्रांच बनीं पहली पसंद
JoSAA Counselling : जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड में आईआईटी पटना में 800 और एनआईटी पटना में 890 सीटों पर सीट ब्लॉक कर लिया गया है। इतने सीटों पर दाखिला कंफर्म हो गया है।
जोसा काउंसलिंग के माध्यम से देशभर में आईआईटी और एनआईटी में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। पहले राउंड में आईआईटी पटना में 800 और एनआईटी पटना में 890 सीटों पर सीट ब्लॉक कर लिया गया है। इतने सीटों पर दाखिला कंफर्म हो गया है। अगर छात्र चाहेंगे तो अगर इन्हें दूसरे एनआईटी और आईआईटी में दाखिले का विकल्प मिलेगा तो वे सीटों को फ्रिज कर सकते हैं। एनआईटी एकेडमिक डीन प्रो. एमपी सिंह ने बताया कि 1023 सीटों में 890 सीटों पर दाखिला का कंफर्म हो गया है। दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रों की पहली पंसद सीएस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है।
आईआईटी-एनआईटी समेत कुल 134 कॉलेजों की 67,323 सीटों के लिए जोसा द्वारा मंगलवार को ज्वाइंट काउंसिलिंग के दूसरे राउंड का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। जिन्हें पहली बार सीट आवंटन हुआ है, उन्हें 3 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। विद्यार्थी जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेजों में कमी पाई जाएगी, उन्हें 5 जुलाई शाम 5 बजे तक रेस्पॉन्स देना होगा। अन्यथा उनकी सीट निरस्त कर दी जाएगी।
इन छात्रों की सीट रद्द
काउंसिलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि पहले राउंड सीट आवंटन के बाद ओबीसी एवं ईडब्लूएस केटेगरी के ऐसे छात्र जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपना केटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का नहीं दे पाए थे, उनकी पहले राउंड से आवंटित सीट को रद्द कर दिया गया है। इन सभी छात्रों को दूसरे राउंड में ओपन केटेगरी से सीट आवंटित की गयी है। इन छात्रों को अपनी नई मिली सीट के लिए पुनःऑनलाइन रिपोर्टिंग कर अपनी सीट कन्फर्म करनी होगी।
इन विद्यार्थियों का होगा दोबारा सत्यापन
एक्सपर्ट के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जिन्हें द्वितीय राउंड में आईआईटी से एनआईटी एवं एनआईटी से आईआईटी सीट का आवंटन हुआ है, उनके पहले राउंड के सीट आवंटन में अपलोड किए गए दस्तावेजों को नए आवंटित सिस्टम से दोबारा सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद नई आवंटित सीट कन्फर्म की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो काउंसिलिंग से सीट छोड़ना चाहते हैं, उन्हें विकल्प मिलेगा। लेकिन सीट छोड़ने का कारण बताना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी