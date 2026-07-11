JoSAA Round 4 Cut Off : IIT, NIT और IIIT में क्या रही BTech की ओपनिंग क्लोजिगं रैंक, क्या रही CSE कटऑफ

JoSAA counselling Round 4 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

JoSAA counselling Round 4 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राउंड 4 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट josaa.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग का सेकेंड लास्ट राउंड है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतिम राउंड है। जिन उम्मीदवारों को राउंड 4 में सीट अलॉट की गई है, उन्हें 13 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग (सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, सीट कन्फर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन) पूरी करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और 'फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट' (Freeze, Slide, Float) में से कोई एक विकल्प चुनना अनिवार्य है। 11 जुलाई तक सीट वापस लेने/सीट आवंटन प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए विंडो (राउंड 4) खुली रहेगी। IITs और IISc के उम्मीदवारों के लिए सीट वापस लेने/बाहर निकलने का आखिरी मौका 11 जुलाई तक रहेगा।

आईआईटी में क्या रही बीटेक सीएसई की कटऑफ (JoSAA 2026 round 4 cutoff: IIT BTech CSE Opening and Closing Ranks) संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक आईआईटी भुवनेश्वर 3022 4642

आईआईटी बॉम्बे 1 66

आईआईटी मंडी 2532 3701

आईआईटी दिल्ली 35 128

आईआईटी इंदौर 1186 1639

आईआईटी खड़गपुर 217 509

आईआईटी हैदराबाद 339 647

आईआईटी जोधपुर 2536 3554

आईआईटी कानपुर 32 276

आईआईटी मद्रास 67 150

आईआईटी गांधीनगर 1248 2207

आईआईटी पटना 2184 3305

आईआईटी रुड़की 277 582

आईआईटी (ISM) धनबाद 1655 3994

आईआईटी रोपड़ 1768 2978

आईआईटी (BHU) वाराणसी 819 1436

आईआईटी गुवाहाटी 588 810

आईआईटी भिलाई 6201 8259

आईआईटी गोवा 4323 6628

आईआईटी पलक्कड़ 4760 6795

आईआईटी तिरुपति 2879 5679

आईआईटी जम्मू 4505 7024

आईआईटी धारवाड़ 5380 7698

NIT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कटऑफ 2026: (JoSAA 2026 round 4 cutoff: NIT BTech CSE Opening and Closing Ranks) संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक डॉ. बी.आर. अंबेडकर एनआईटी, जालंधर 6333 12324

मालवीय एनआईटी जयपुर 2955 5606

मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल 7089 10201

मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद 1641 5029

एनआईटी अगरतला 18036 23386

एनआईटी कालीकट 2405 5466

एनआईटी दिल्ली 5630 8266

एनआईटी दुर्गापुर 8234 11322

एनआईटी गोवा 10504 15487

एनआईटी हमीरपुर 7169 12938

एनआईटी कर्नाटक, सूरतकल 678 1727

एनआईटी मेघालय 21089 25419

एनआईटी नागालैंड 31319 39865

एनआईटी पटना 11488 15987

एनआईटी पुडुचेरी 9167 19080

एनआईटी रायपुर 11353 15380

एनआईटी सिक्किम 18902 29672

एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 26021 29678

एनआईटी, जमशेदपुर 1388 8904

एनआईटी, कुरुक्षेत्र 5675 8164

एनआईटी, मणिपुर 30861 42519

एनआईटी, मिज़ोरम 35052 40473

एनआईटी, राउरकेला 2651 3901

एनआईटी, सिलचर 8111 13356

एनआईटी, श्रीनगर 16699 26500

एनआईटी, तिरुचिरापल्ली 103 1331

एनआईटी, उत्तराखंड 18210 21355

एनआईटी, वारंगल 1848 2401

सरदार वल्लभभाई एनआईटी, सूरत 6371 9244

विश्वेश्वरैया एनआईटी, नागपुर 5820 7031

एनआईटी, आंध्र प्रदेश 12944 21586

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर 14601 17040

IIIT CSE कटऑफ 2026: (JoSAA 2026 round 4 cutoff: IIIT BTech CSE Opening and Closing Ranks) JoSAA राउंड 4 काउंसलिंग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक

इंस्टीट्यूट ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक

अटल बिहारी वाजपेयी आईआईआईटी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर 5106 8336

आईआईआईटी (IIIT) कोटा, राजस्थान 20298 30176

आईआईआईटी गुवाहाटी 16439 23240

आईआईआईटी (IIIT) कल्याणी, पश्चिम बंगाल 29915 45796

आईआईआईटी (IIIT) किलोहड़, सोनीपत, हरियाणा 18128 35720

आईआईआईटी (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 21526 35322

आईआईआईटी (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 11251 22463

आईआईआईटी (IIIT), वडोदरा, गुजरात 17604 29504

आईआईआईटी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 11607 19521

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा आईआईआईटी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर जबलपुर 11239 14726

आईआईआईटी सेनापति मणिपुर 46749 56264

आईआईआईटी तिरुचिरापल्ली 13647 26821

आईआईआईटी (IIIT) धारवाड़ 18465 42107

आईआईआईटी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश 22369 35133

आईआईआईटी (IIIT) कोट्टायम 28227 41387

आईआईआईटी (IIIT) रांची 29618 41536

आईआईआईटी (IIIT) नागपुर 17386 28042

आईआईआईटी (IIIT) पुणे 11564 20112

आईआईआईटी भागलपुर 23246 46317

आईआईआईटी भोपाल 14083 29500

आईआईआईटी सूरत 18880 29379

आईआईआईटी, अगरतला 32682 47737

अन्य ब्रांचेज का हाल मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) इलाहाबाद जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology - 4 Years): 35543 - 42548

रासायनिक इंजीनियरिंग (Chemical Engineering - 4 Years): 18665 - 22712

सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering - 4 Years): 23376 - 32240

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (Computer Science and Engineering - 4 Years): 2993 - 6402

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering - 4 Years): 9951 - 11965

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering - 4 Years): 5915 - 9727

इंजीनियरिंग और कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स (Engineering and Computational Mechanics - 4 Years): 10937 - 13149

गणित और कंप्यूटिंग (Mathematics and Computing - 4 Years): 6506 - 6729

मैकेनिकल इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering - 4 Years): 16452 - 22682

tech

एनआईटी जयपुर 1. आर्किटेक्चर (5 साल, B.Arch)

HS OPEN: 414 - 1393

OS OPEN: 334 - 532

OS OPEN (PwD): 14 - 14

2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 5441 - 7257

OS OPEN: 5632 - 6159

3. केमिकल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 21621 - 27179

HS OPEN (PwD): 1655 - 1655

OS OPEN: 18540 - 24515

OS OPEN (PwD): 1554 - 1554

4. सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 4861 - 27780

HS OPEN (PwD): 332 - 353

OS OPEN: 25574 - 33473

OS OPEN (PwD): 194 - 194

5. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 1522 - 6071

HS OPEN (PwD): 286 - 286

OS OPEN: 2955 - 5606

OS OPEN (PwD): 153 - 153

6. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 10599 - 15156

OS OPEN: 9172 - 13085

OS OPEN (PwD): 447 - 447

7. इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 7520 - 10430

OS OPEN: 5081 - 8790

8. इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 13025 - 22604

OS OPEN: 14113 - 18795

OS OPEN (PwD): 2046 - 2046

9. मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 6362 - 8286

OS OPEN: 6266 - 6723

10. मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 15275 - 19815

HS OPEN (PwD): 916 - 916

OS OPEN: 12091 - 18247

OS OPEN (PwD): 785 - 785

11. मेटालर्जिकल और मैटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)

HS OPEN: 23729 - 34297

OS OPEN: 25319 - 34646

OS OPEN (PwD): 2265 - 2265

एनआईटी पटना आर्किटेक्चर (5 साल, बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर): 1714 - 2164

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 18246 - 21690

केमिकल टेक्नोलॉजी (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)): 51615 - 54546

सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 36461 - 49637

कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में स्पेशलाइज़ेशन के साथ सिविल इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 44219 - 50444

कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 10828 - 17996

साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज़ेशन के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 26796 - 27995

डेटा साइंस में स्पेशलाइज़ेशन के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 24066 - 24558

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 28404 - 33530

पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज़ेशन के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 34730 - 36819

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 19686 - 24767

माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI सिस्टम डिज़ाइन में स्पेशलाइज़ेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 26771 - 29953

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी) (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 23432 - 29573

मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 55248 - 60172

मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी (5 साल, डुअल डिग्री): 25230 - 27386

मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 28216 - 39013

मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज़ेशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 40445 - 47474

मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 34289 - 35806

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) दिल्ली एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (Aerospace Engineering): 14035 - 23809

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस (Artificial Intelligence and Data Science): 9541 - 10260

सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering): 32503 - 40592

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (Computer Science and Engineering): 5291 - 10013

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering): 13616 - 21177

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering): 10000 - 13499

मकैनिकल इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering): 22581 - 27986

वीएलएसआई (VLSI) डिजाइन और प्रौद्योगिकी (VLSI Design and Technology): 14627 - 17176

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) भोपाल वास्तुकला (Architecture - 5 वर्ष, B.Arch): 879 - 2587

इंजीनियरिंग और कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स (Engineering and Computational Mechanics - 5 वर्ष, डुअल डिग्री): 17226 - 32740

रासायनिक इंजीनियरिंग (Chemical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 35107 - 40130

सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 28647 - 44452

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (Computer Science and Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 5804 - 11499

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 17774 - 20751

ई-मोबिलिटी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering with E Mobility - 4 वर्ष, B.Tech): 21520 - 24154

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 11743 - 17752

ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरिंग (Energy and Electrical Vehicle Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 21236 - 31233

सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग (Materials and Metallurgical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 36709 - 48500

गणित और डेटा विज्ञान (Mathematics and Data Science - 5 वर्ष, डुअल डिग्री): 11549 - 13568

यांत्रिक इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 20969 - 32131

योजना (Planning - 4 वर्ष, B.Planning): 831 - 2018

ech

IIIT इलाहाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी):

ओपनिंग रैंक: 1846

क्लोजिंग रैंक: 5098

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी):

ओपनिंग रैंक: 3335

क्लोजिंग रैंक: 4786

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी):

ओपनिंग रैंक: 4599

क्लोजिंग रैंक: 7074

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)):

ओपनिंग रैंक: 5286

क्लोजिंग रैंक: 6101

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)):

ओपनिंग रैंक: 6225

क्लोजिंग रैंक: 8104

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स (IT- BIn) - मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (डुअल डिग्री)):

ओपनिंग रैंक: 5966

क्लोजिंग रैंक: 7598

राउंड 4 की तिथियां 10 जुलाई, 2026 (17:00): सीट आवंटन (राउंड 4)।

10 जुलाई से 13 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।

11 जुलाई (10:00) से 14 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने / एग्जिट प्रक्रिया की शुरुआत (केवल IITs/IISc के लिए विड्रॉल/एग्जिट का यह अंतिम राउंड है)।

13 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (Round 4)।

14 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस समस्याओं का समाधान (Round 4)।

15 जुलाई, 2026 (17:00 तक): निकासी और अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का अंतिम दिन।

राउंड 5 (IITs/IISc के लिए अंतिम राउंड):

16 जुलाई, 2026 (17:00): सीट आवंटन (Round 5) - IITs/IISc के लिए सीट आवंटन का अंतिम राउंड।

16 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।

20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (राउंड 5)।

21 जुलाई, 2026 (17:00 तक): यदि कोई हो तो फीस समस्याओं का समाधान / प्रश्नों के उत्तर देने का अंतिम दिन। इस दिन IITs/IISc के लिए सीट आवंटन समाप्त हो जाएगा।

केवल NIT+ सिस्टम के लिए : 16 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने (राउंड 6) की शुरुआत।

17 जुलाई से 21 जुलाई, 2026 (17:00 तक): विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स।