JoSAA Round 4 Cut Off : IIT, NIT और IIIT में क्या रही BTech की ओपनिंग क्लोजिगं रैंक, क्या रही CSE कटऑफ
JoSAA counselling Round 4 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
JoSAA counselling Round 4 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राउंड 4 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट josaa.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग का सेकेंड लास्ट राउंड है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतिम राउंड है। जिन उम्मीदवारों को राउंड 4 में सीट अलॉट की गई है, उन्हें 13 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग (सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, सीट कन्फर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन) पूरी करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और 'फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट' (Freeze, Slide, Float) में से कोई एक विकल्प चुनना अनिवार्य है। 11 जुलाई तक सीट वापस लेने/सीट आवंटन प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए विंडो (राउंड 4) खुली रहेगी। IITs और IISc के उम्मीदवारों के लिए सीट वापस लेने/बाहर निकलने का आखिरी मौका 11 जुलाई तक रहेगा।
आईआईटी में क्या रही बीटेक सीएसई की कटऑफ (JoSAA 2026 round 4 cutoff: IIT BTech CSE Opening and Closing Ranks)
संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक
आईआईटी भुवनेश्वर 3022 4642
आईआईटी बॉम्बे 1 66
आईआईटी मंडी 2532 3701
आईआईटी दिल्ली 35 128
आईआईटी इंदौर 1186 1639
आईआईटी खड़गपुर 217 509
आईआईटी हैदराबाद 339 647
आईआईटी जोधपुर 2536 3554
आईआईटी कानपुर 32 276
आईआईटी मद्रास 67 150
आईआईटी गांधीनगर 1248 2207
आईआईटी पटना 2184 3305
आईआईटी रुड़की 277 582
आईआईटी (ISM) धनबाद 1655 3994
आईआईटी रोपड़ 1768 2978
आईआईटी (BHU) वाराणसी 819 1436
आईआईटी गुवाहाटी 588 810
आईआईटी भिलाई 6201 8259
आईआईटी गोवा 4323 6628
आईआईटी पलक्कड़ 4760 6795
आईआईटी तिरुपति 2879 5679
आईआईटी जम्मू 4505 7024
आईआईटी धारवाड़ 5380 7698
NIT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कटऑफ 2026: (JoSAA 2026 round 4 cutoff: NIT BTech CSE Opening and Closing Ranks)
संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक
डॉ. बी.आर. अंबेडकर एनआईटी, जालंधर 6333 12324
मालवीय एनआईटी जयपुर 2955 5606
मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल 7089 10201
मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद 1641 5029
एनआईटी अगरतला 18036 23386
एनआईटी कालीकट 2405 5466
एनआईटी दिल्ली 5630 8266
एनआईटी दुर्गापुर 8234 11322
एनआईटी गोवा 10504 15487
एनआईटी हमीरपुर 7169 12938
एनआईटी कर्नाटक, सूरतकल 678 1727
एनआईटी मेघालय 21089 25419
एनआईटी नागालैंड 31319 39865
एनआईटी पटना 11488 15987
एनआईटी पुडुचेरी 9167 19080
एनआईटी रायपुर 11353 15380
एनआईटी सिक्किम 18902 29672
एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 26021 29678
एनआईटी, जमशेदपुर 1388 8904
एनआईटी, कुरुक्षेत्र 5675 8164
एनआईटी, मणिपुर 30861 42519
एनआईटी, मिज़ोरम 35052 40473
एनआईटी, राउरकेला 2651 3901
एनआईटी, सिलचर 8111 13356
एनआईटी, श्रीनगर 16699 26500
एनआईटी, तिरुचिरापल्ली 103 1331
एनआईटी, उत्तराखंड 18210 21355
एनआईटी, वारंगल 1848 2401
सरदार वल्लभभाई एनआईटी, सूरत 6371 9244
विश्वेश्वरैया एनआईटी, नागपुर 5820 7031
एनआईटी, आंध्र प्रदेश 12944 21586
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर 14601 17040
IIIT CSE कटऑफ 2026: (JoSAA 2026 round 4 cutoff: IIIT BTech CSE Opening and Closing Ranks)
JoSAA राउंड 4 काउंसलिंग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक
इंस्टीट्यूट ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक
अटल बिहारी वाजपेयी आईआईआईटी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर 5106 8336
आईआईआईटी (IIIT) कोटा, राजस्थान 20298 30176
आईआईआईटी गुवाहाटी 16439 23240
आईआईआईटी (IIIT) कल्याणी, पश्चिम बंगाल 29915 45796
आईआईआईटी (IIIT) किलोहड़, सोनीपत, हरियाणा 18128 35720
आईआईआईटी (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 21526 35322
आईआईआईटी (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 11251 22463
आईआईआईटी (IIIT), वडोदरा, गुजरात 17604 29504
आईआईआईटी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 11607 19521
पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा आईआईआईटी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर जबलपुर 11239 14726
आईआईआईटी सेनापति मणिपुर 46749 56264
आईआईआईटी तिरुचिरापल्ली 13647 26821
आईआईआईटी (IIIT) धारवाड़ 18465 42107
आईआईआईटी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश 22369 35133
आईआईआईटी (IIIT) कोट्टायम 28227 41387
आईआईआईटी (IIIT) रांची 29618 41536
आईआईआईटी (IIIT) नागपुर 17386 28042
आईआईआईटी (IIIT) पुणे 11564 20112
आईआईआईटी भागलपुर 23246 46317
आईआईआईटी भोपाल 14083 29500
आईआईआईटी सूरत 18880 29379
आईआईआईटी, अगरतला 32682 47737
अन्य ब्रांचेज का हाल
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) इलाहाबाद
जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology - 4 Years): 35543 - 42548
रासायनिक इंजीनियरिंग (Chemical Engineering - 4 Years): 18665 - 22712
सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering - 4 Years): 23376 - 32240
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (Computer Science and Engineering - 4 Years): 2993 - 6402
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering - 4 Years): 9951 - 11965
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering - 4 Years): 5915 - 9727
इंजीनियरिंग और कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स (Engineering and Computational Mechanics - 4 Years): 10937 - 13149
गणित और कंप्यूटिंग (Mathematics and Computing - 4 Years): 6506 - 6729
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering - 4 Years): 16452 - 22682
tech
एनआईटी जयपुर
1. आर्किटेक्चर (5 साल, B.Arch)
HS OPEN: 414 - 1393
OS OPEN: 334 - 532
OS OPEN (PwD): 14 - 14
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 5441 - 7257
OS OPEN: 5632 - 6159
3. केमिकल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 21621 - 27179
HS OPEN (PwD): 1655 - 1655
OS OPEN: 18540 - 24515
OS OPEN (PwD): 1554 - 1554
4. सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 4861 - 27780
HS OPEN (PwD): 332 - 353
OS OPEN: 25574 - 33473
OS OPEN (PwD): 194 - 194
5. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 1522 - 6071
HS OPEN (PwD): 286 - 286
OS OPEN: 2955 - 5606
OS OPEN (PwD): 153 - 153
6. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 10599 - 15156
OS OPEN: 9172 - 13085
OS OPEN (PwD): 447 - 447
7. इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 7520 - 10430
OS OPEN: 5081 - 8790
8. इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 13025 - 22604
OS OPEN: 14113 - 18795
OS OPEN (PwD): 2046 - 2046
9. मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 6362 - 8286
OS OPEN: 6266 - 6723
10. मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 15275 - 19815
HS OPEN (PwD): 916 - 916
OS OPEN: 12091 - 18247
OS OPEN (PwD): 785 - 785
11. मेटालर्जिकल और मैटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 साल, B.Tech)
HS OPEN: 23729 - 34297
OS OPEN: 25319 - 34646
OS OPEN (PwD): 2265 - 2265
एनआईटी पटना
आर्किटेक्चर (5 साल, बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर): 1714 - 2164
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 18246 - 21690
केमिकल टेक्नोलॉजी (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)): 51615 - 54546
सिविल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 36461 - 49637
कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में स्पेशलाइज़ेशन के साथ सिविल इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 44219 - 50444
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 10828 - 17996
साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज़ेशन के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 26796 - 27995
डेटा साइंस में स्पेशलाइज़ेशन के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 24066 - 24558
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 28404 - 33530
पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज़ेशन के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 34730 - 36819
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 19686 - 24767
माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI सिस्टम डिज़ाइन में स्पेशलाइज़ेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 26771 - 29953
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (VLSI डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी) (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 23432 - 29573
मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 55248 - 60172
मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी (5 साल, डुअल डिग्री): 25230 - 27386
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 28216 - 39013
मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज़ेशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (5 साल, डुअल डिग्री): 40445 - 47474
मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग (4 साल, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी): 34289 - 35806
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) दिल्ली
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (Aerospace Engineering): 14035 - 23809
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस (Artificial Intelligence and Data Science): 9541 - 10260
सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering): 32503 - 40592
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (Computer Science and Engineering): 5291 - 10013
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering): 13616 - 21177
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering): 10000 - 13499
मकैनिकल इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering): 22581 - 27986
वीएलएसआई (VLSI) डिजाइन और प्रौद्योगिकी (VLSI Design and Technology): 14627 - 17176
मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) भोपाल
वास्तुकला (Architecture - 5 वर्ष, B.Arch): 879 - 2587
इंजीनियरिंग और कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स (Engineering and Computational Mechanics - 5 वर्ष, डुअल डिग्री): 17226 - 32740
रासायनिक इंजीनियरिंग (Chemical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 35107 - 40130
सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 28647 - 44452
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (Computer Science and Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 5804 - 11499
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 17774 - 20751
ई-मोबिलिटी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering with E Mobility - 4 वर्ष, B.Tech): 21520 - 24154
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 11743 - 17752
ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरिंग (Energy and Electrical Vehicle Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 21236 - 31233
सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग (Materials and Metallurgical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 36709 - 48500
गणित और डेटा विज्ञान (Mathematics and Data Science - 5 वर्ष, डुअल डिग्री): 11549 - 13568
यांत्रिक इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering - 4 वर्ष, B.Tech): 20969 - 32131
योजना (Planning - 4 वर्ष, B.Planning): 831 - 2018
ech
IIIT इलाहाबाद
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी):
ओपनिंग रैंक: 1846
क्लोजिंग रैंक: 5098
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी):
ओपनिंग रैंक: 3335
क्लोजिंग रैंक: 4786
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी):
ओपनिंग रैंक: 4599
क्लोजिंग रैंक: 7074
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)):
ओपनिंग रैंक: 5286
क्लोजिंग रैंक: 6101
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)):
ओपनिंग रैंक: 6225
क्लोजिंग रैंक: 8104
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स (IT- BIn) - मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (डुअल डिग्री)):
ओपनिंग रैंक: 5966
क्लोजिंग रैंक: 7598
राउंड 4 की तिथियां
10 जुलाई, 2026 (17:00): सीट आवंटन (राउंड 4)।
10 जुलाई से 13 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।
11 जुलाई (10:00) से 14 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने / एग्जिट प्रक्रिया की शुरुआत (केवल IITs/IISc के लिए विड्रॉल/एग्जिट का यह अंतिम राउंड है)।
13 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (Round 4)।
14 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस समस्याओं का समाधान (Round 4)।
15 जुलाई, 2026 (17:00 तक): निकासी और अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का अंतिम दिन।
राउंड 5 (IITs/IISc के लिए अंतिम राउंड):
16 जुलाई, 2026 (17:00): सीट आवंटन (Round 5) - IITs/IISc के लिए सीट आवंटन का अंतिम राउंड।
16 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।
20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (राउंड 5)।
21 जुलाई, 2026 (17:00 तक): यदि कोई हो तो फीस समस्याओं का समाधान / प्रश्नों के उत्तर देने का अंतिम दिन। इस दिन IITs/IISc के लिए सीट आवंटन समाप्त हो जाएगा।
केवल NIT+ सिस्टम के लिए :
16 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने (राउंड 6) की शुरुआत।
17 जुलाई से 21 जुलाई, 2026 (17:00 तक): विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स।
22 जुलाई से 24 जुलाई, 2026 (17:00 तक): आंशिक प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी