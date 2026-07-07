JoSAA Round 3 Cut Off : कटऑफ गिरी, IIT, NIT और IIIT में क्या रही BTech की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक

JoSAA Round 3 Cut Off : आईआईटी खड़गपुर में एप्लाइड जियोलॉजी की क्लोजिंग रैंक गिरकर 13667 और आईआईटी मद्रास में बायोलॉजिकल साइंस की रैंक 11666 तक गिर गई है।

JoSAA counselling Round 3 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट josaa.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे राउंड के आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग की आखिरी तारीख बुधवार शाम 5 बजे तक है। अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कमी होने पर ऑनलाइन क्वेरी का जवाब 9 जुलाई शाम 5 बजे तक देना अनिवार्य है। जो छात्र काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, उनके लिए सीट विड्रॉल की प्रक्रिया बुधवार तक चलेगी। जिन छात्रों को राउंड-2 में एनआईटी-प्लस (NIT+) सिस्टम में सीट मिली थी और अब राउंड-3 में आईआईटी (IIT) मिल गई है, उन्हें नए सिरे से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।

क्यों गिरी कई जगहों पर कटऑफ टॉप आईआईटी में ब्रांच बदलने का विकल्प बंद हो जाने के कारण छात्रों ने अब टॉप संस्थानों की लोअर ब्रांच लेना छोड़ दिया है। इसके कारण आईआईटी खड़गपुर में एप्लाइड जियोलॉजी की क्लोजिंग रैंक गिरकर 13667 और आईआईटी मद्रास में बायोलॉजिकल साइंस की रैंक 11666 तक गिर गई है।

JoSAA 2026 राउंड 3 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 2026 - JoSAA counselling Round 3 Cut off OR CR 2026: आईआईटी संस्थान संस्थान कोर्स और क्लोजिंग रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर सिविल इंजीनियरिंग 15329

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 4642

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7650

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5832

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इंजीनियरिंग फिजिक्स 11565

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग 4775

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10718

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मेटलर्जिकल और मैटेरियल्स इंजीनियरिंग 14166

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग 2607

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एप्लाइड जियोफिजिक्स (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 6691

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे BS इन मैथमेटिक्स (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 1042

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग 2773

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे केमिस्ट्री (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 7360

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग 4404

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 65

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इकोनॉमिक्स (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 2270

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 400

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 844

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एनर्जी इंजीनियरिंग 2588

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स 1479

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एनवायरनमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग 5137

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन्स रिसर्च 834

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1877

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस 3941

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी डेटा एनालिटिक्स के साथ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 15593

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी जनरल इंजीनियरिंग में B.Tech 8574

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी मैटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग में B.Tech 12919

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी B.Tech इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग 4823

आईआईटी मंडी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI में B.Tech 5774

आईआईटी मंडी बायो इंजीनियरिंग 14359

आईआईटी मंडी केमिकल साइंसेज़ में BS (4 साल, बैचलर ऑफ़ साइंस) 16572

आईआईटी मंडी डेटा एनालिटिक्स के साथ केमिकल इंजीनियरिंग 11463

आईआईटी मंडी सिविल इंजीनियरिंग 14098

आईआईटी मंडी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 3674

आईआईटी मंडी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4627

आईआईटी मंडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7130

आईआईटी मंडी इंजीनियरिंग फिजिक्स 10146

आईआईटी मंडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9949

आईआईटी मंडी क्वांटम साइंस और इंजीनियरिंग 6695

आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - केमिकल इंजीनियरिंग 6052

आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 1788

आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3436

आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - एनर्जी इंजीनियरिंग 4465

आईआईटी दिल्ली बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 4921

आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग 2649

आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 3779

आईआईटी दिल्ली केमिस्ट्री (4 साल, बैचलर ऑफ़ साइंस) 8430

आईआईटी दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग 4798

आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 123

आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 211

btech

आईआईटी दिल्ली डिज़ाइन 12730

आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 593

आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (पावर और ऑटोमेशन) 805

आईआईटी दिल्ली एनर्जी इंजीनियरिंग 2921

आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 1088

आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग फिजिक्स 2299

आईआईटी दिल्ली मटीरियल्स इंजीनियरिंग 3605

आईआईटी दिल्ली मैथमैटिक्स और कंप्यूटिंग 320

आईआईटी दिल्ली मैथमैटिक्स और कंप्यूटिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 390

आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2131

आईआईटी दिल्ली प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3266

आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 6151

आईआईटी इंदौर अप्लाइड और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री (4 साल)

यहां गिरी कटऑफ आईआईटी जोधपुर कंप्यूटर साइंस: 3521 से 3533 (केवल +12 का बदलाव)।

एआई एंड डाटा साइंस (4831) और इलेक्ट्रॉनिक्स (5654) में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एमएनआईटी इलाहाबाद (MNNIT Allahabad): बायोटेक (होम स्टेट): इसमें लगभग 7,000 रैंक का बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। 2025 में यह 35,701 रैंक पर थी, जबकि इस साल यह भारी गिरावट के साथ 42,548 (या 42,748) तक पहुंच गई है।

इलेक्ट्रिकल (होम स्टेट): 2025 में यह 11,202 पर बंद हुई थी, जबकि इस बार यह नीचे जाकर 11,965 तक गई है।

कंप्यूटर साइंस (होम स्टेट): इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है; यह पिछले साल की तरह ही 6,402 रैंक पर एकदम कट-टू-कट (समान) रही है।

एनआईटी भोपाल (NIT Bhopal): केमिकल इंजीनियरिंग (होम स्टेट, ओपन कैटेगरी): पिछले साल 37,177 की तुलना में इस बार कटऑफ 38,779 तक गई है, यानी इसमें लगभग 1,500 से 2,000 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है।

सिविल इंजीनियरिंग (होम स्टेट): इसकी कटऑफ लगभग पिछले साल के बराबर ही रही है।

एनआईटी तिरुचिरापल्ली (NIT Trichy): केमिकल इंजीनियरिंग (अदर स्टेट, जनरल न्यूट्रल): इस टॉप एनआईटी में भी कटऑफ में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में यह 11,617 पर थी, जो इस बार थोड़ी नीचे गिरकर 11,802 तक गई है।

एनआईटी मणिपुर (NIT Manipur): सिविल इंजीनियरिंग (अदर स्टेट, ओपन): पिछले साल यह 56,880 पर बंद हुई थी, जबकि इस बार इसमें लगभग 7,000 से 8,000 रैंक का भारी ड्रॉप (गिरावट) देखने को मिला है।

IIIT ट्रिपल आईटी कोटा (IIIT Kota) कंप्यूटर साइंस: 30039 से 30144 (+5 का मामूली बदलाव)। एआई एंड डाटा साइंस (31364) में कोई बदलाव नहीं है।

आईआईआईटी प्रयागराज बीटेक IT- BIn , एमबीए 5 वर्ष - ओपनिंग रैंक 5966 क्लोजिंग रैंक 7598

आईआईआईटी लखनऊ कंप्यूटर साइंस 4 वर्ष बीटेक ओपनिंग रैंक 5140 क्लोजिंग रैंक 8224