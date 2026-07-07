JoSAA Round 3 Cut Off : कटऑफ गिरी, IIT, NIT और IIIT में क्या रही BTech की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक
JoSAA Round 3 Cut Off : आईआईटी खड़गपुर में एप्लाइड जियोलॉजी की क्लोजिंग रैंक गिरकर 13667 और आईआईटी मद्रास में बायोलॉजिकल साइंस की रैंक 11666 तक गिर गई है।
JoSAA counselling Round 3 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट josaa.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे राउंड के आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग की आखिरी तारीख बुधवार शाम 5 बजे तक है। अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कमी होने पर ऑनलाइन क्वेरी का जवाब 9 जुलाई शाम 5 बजे तक देना अनिवार्य है। जो छात्र काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, उनके लिए सीट विड्रॉल की प्रक्रिया बुधवार तक चलेगी। जिन छात्रों को राउंड-2 में एनआईटी-प्लस (NIT+) सिस्टम में सीट मिली थी और अब राउंड-3 में आईआईटी (IIT) मिल गई है, उन्हें नए सिरे से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।
क्यों गिरी कई जगहों पर कटऑफ
टॉप आईआईटी में ब्रांच बदलने का विकल्प बंद हो जाने के कारण छात्रों ने अब टॉप संस्थानों की लोअर ब्रांच लेना छोड़ दिया है। इसके कारण आईआईटी खड़गपुर में एप्लाइड जियोलॉजी की क्लोजिंग रैंक गिरकर 13667 और आईआईटी मद्रास में बायोलॉजिकल साइंस की रैंक 11666 तक गिर गई है।
JoSAA 2026 राउंड 3 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 2026 - JoSAA counselling Round 3 Cut off OR CR 2026:
आईआईटी संस्थान
संस्थान कोर्स और क्लोजिंग रैंक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर सिविल इंजीनियरिंग 15329
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 4642
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7650
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5832
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इंजीनियरिंग फिजिक्स 11565
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग 4775
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10718
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर मेटलर्जिकल और मैटेरियल्स इंजीनियरिंग 14166
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग 2607
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एप्लाइड जियोफिजिक्स (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 6691
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे BS इन मैथमेटिक्स (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 1042
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग 2773
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे केमिस्ट्री (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 7360
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग 4404
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 65
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इकोनॉमिक्स (4 साल, बैचलर ऑफ साइंस) 2270
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 400
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 844
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एनर्जी इंजीनियरिंग 2588
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स 1479
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एनवायरनमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग 5137
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन्स रिसर्च 834
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1877
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस 3941
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी डेटा एनालिटिक्स के साथ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 15593
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी जनरल इंजीनियरिंग में B.Tech 8574
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी मैटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग में B.Tech 12919
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी B.Tech इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग 4823
आईआईटी मंडी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI में B.Tech 5774
आईआईटी मंडी बायो इंजीनियरिंग 14359
आईआईटी मंडी केमिकल साइंसेज़ में BS (4 साल, बैचलर ऑफ़ साइंस) 16572
आईआईटी मंडी डेटा एनालिटिक्स के साथ केमिकल इंजीनियरिंग 11463
आईआईटी मंडी सिविल इंजीनियरिंग 14098
आईआईटी मंडी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 3674
आईआईटी मंडी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4627
आईआईटी मंडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7130
आईआईटी मंडी इंजीनियरिंग फिजिक्स 10146
आईआईटी मंडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9949
आईआईटी मंडी क्वांटम साइंस और इंजीनियरिंग 6695
आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - केमिकल इंजीनियरिंग 6052
आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 1788
आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3436
आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस - एनर्जी इंजीनियरिंग 4465
आईआईटी दिल्ली बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 4921
आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग 2649
आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 3779
आईआईटी दिल्ली केमिस्ट्री (4 साल, बैचलर ऑफ़ साइंस) 8430
आईआईटी दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग 4798
आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 123
आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 211
btech
आईआईटी दिल्ली डिज़ाइन 12730
आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 593
आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (पावर और ऑटोमेशन) 805
आईआईटी दिल्ली एनर्जी इंजीनियरिंग 2921
आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 1088
आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग फिजिक्स 2299
आईआईटी दिल्ली मटीरियल्स इंजीनियरिंग 3605
आईआईटी दिल्ली मैथमैटिक्स और कंप्यूटिंग 320
आईआईटी दिल्ली मैथमैटिक्स और कंप्यूटिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री)) 390
आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2131
आईआईटी दिल्ली प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3266
आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 6151
आईआईटी इंदौर अप्लाइड और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री (4 साल)
यहां गिरी कटऑफ
आईआईटी जोधपुर
कंप्यूटर साइंस: 3521 से 3533 (केवल +12 का बदलाव)।
एआई एंड डाटा साइंस (4831) और इलेक्ट्रॉनिक्स (5654) में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
एमएनआईटी इलाहाबाद (MNNIT Allahabad):
बायोटेक (होम स्टेट): इसमें लगभग 7,000 रैंक का बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। 2025 में यह 35,701 रैंक पर थी, जबकि इस साल यह भारी गिरावट के साथ 42,548 (या 42,748) तक पहुंच गई है।
इलेक्ट्रिकल (होम स्टेट): 2025 में यह 11,202 पर बंद हुई थी, जबकि इस बार यह नीचे जाकर 11,965 तक गई है।
कंप्यूटर साइंस (होम स्टेट): इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है; यह पिछले साल की तरह ही 6,402 रैंक पर एकदम कट-टू-कट (समान) रही है।
एनआईटी भोपाल (NIT Bhopal):
केमिकल इंजीनियरिंग (होम स्टेट, ओपन कैटेगरी): पिछले साल 37,177 की तुलना में इस बार कटऑफ 38,779 तक गई है, यानी इसमें लगभग 1,500 से 2,000 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है।
सिविल इंजीनियरिंग (होम स्टेट): इसकी कटऑफ लगभग पिछले साल के बराबर ही रही है।
एनआईटी तिरुचिरापल्ली (NIT Trichy):
केमिकल इंजीनियरिंग (अदर स्टेट, जनरल न्यूट्रल): इस टॉप एनआईटी में भी कटऑफ में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में यह 11,617 पर थी, जो इस बार थोड़ी नीचे गिरकर 11,802 तक गई है।
एनआईटी मणिपुर (NIT Manipur):
सिविल इंजीनियरिंग (अदर स्टेट, ओपन): पिछले साल यह 56,880 पर बंद हुई थी, जबकि इस बार इसमें लगभग 7,000 से 8,000 रैंक का भारी ड्रॉप (गिरावट) देखने को मिला है।
IIIT
ट्रिपल आईटी कोटा (IIIT Kota)
कंप्यूटर साइंस: 30039 से 30144 (+5 का मामूली बदलाव)। एआई एंड डाटा साइंस (31364) में कोई बदलाव नहीं है।
आईआईआईटी प्रयागराज
बीटेक IT- BIn , एमबीए 5 वर्ष - ओपनिंग रैंक 5966 क्लोजिंग रैंक 7598
आईआईआईटी लखनऊ
कंप्यूटर साइंस 4 वर्ष बीटेक ओपनिंग रैंक 5140 क्लोजिंग रैंक 8224
आईआईआईटी भागलपुर
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपनिंग रैंक 23246 क्लोजिंग रैंक 46098
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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