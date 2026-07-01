JoSAA Round 2 Cut Off : IIT, NIT और IIIT में क्या रही BTech की ओपनिंग क्लोजिगं रैंक, क्या रही CSE कटऑफ

JoSAA counselling Round 2 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

JoSAA counselling Round 2 Cut off OR CR 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट josaa.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। JoSAA काउंसलिंग 2026 के राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 (शाम 5 बजे तक) के बीच ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस का भुगतान, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और वेरिफिकेशन से जुड़े सवालों का जवाब देना शामिल है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई (शाम 5 बजे तक) है, जबकि फीस भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान 4 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

जो उम्मीदवार सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 1 जुलाई (सुबह 10 बजे) से 3 जुलाई (शाम 5 बजे) के बीच विड्रॉल (नाम वापस लेने) की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विड्रॉल से जुड़े सवालों और राउंड 2 के वेरिफिकेशन से जुड़े अन्य सवालों का जवाब देने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2026 (शाम 5 बजे तक) है।

आईआईटी में क्या रही बीटेक सीएसई की कटऑफ (JoSAA 2026 round 2 cutoff: IIT CSE Opening and Closing Ranks) संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक आईआईटी भुवनेश्वर 3022 4582

आईआईटी बॉम्बे 1 65

आईआईटी मंडी 2532 3674

आईआईटी दिल्ली 35 123

आईआईटी इंदौर 1186 1639

आईआईटी खड़गपुर 217 509

आईआईटी हैदराबाद 339 647

आईआईटी जोधपुर 2536 3521

आईआईटी कानपुर 32 276

आईआईटी मद्रास 67 149

आईआईटी गांधीनगर 1248 2207

आईआईटी पटना 2184 3305

आईआईटी रुड़की 277 582

आईआईटी (ISM) धनबाद 1655 3994

आईआईटी रोपड़ 1768 2907

आईआईटी (BHU) वाराणसी 819 1436

आईआईटी गुवाहाटी 588 810

आईआईटी भिलाई 6201 8196

आईआईटी गोवा 4323 6628

आईआईटी पलक्कड़ 4760 6681

आईआईटी तिरुपति 2879 5529

आईआईटी जम्मू 4505 7024

आईआईटी धारवाड़ 5380 7616

एनआईटी में क्या रही बीटेक कटऑफ (JoSAA 2026 Round 2 Cutoff for NIT CSE) संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर 6333 12324

मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर 2955 5427

मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल 7089 10058

मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद 1641 5029

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला 18036 23263

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट 2405 5385

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली 5630 8088

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर 8234 11246

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोवा 10504 15184

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर 7169 12908

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकल 678 1689

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेघालय 21089 25151

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागालैंड 31319 38079

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना 11488 15987

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुडुचेरी 9167 19080

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर 11353 15239

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम 18902 28662

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश 26021 29678

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर 1388 8849

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र 5675 8010

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर 30861 38906

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिजोरम 35052 39193

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला 2651 3850

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर 8111 13356

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर 16699 26467

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली 103 1321

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड 18210 21263

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल 1727 2335

सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, सूरत 6371 9101

विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, नागपुर 5820 6856

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश 12944 21465

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर 14601 17040

ट्रिपल आईटी में क्या रही बीटेक सीएसई की कटऑफ ( JoSAA 2026 Round 2 Cutoff for IIIT CSE) संस्थान ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर 5106 8187

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोटा, राजस्थान 20298 30039

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी 11116 23000

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कल्याणी, पश्चिम बंगाल 29915 44832

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) किलोहड़, सोनीपत, हरियाणा 18128 35335

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 21526 34906

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 11251 22359

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), वडोदरा, गुजरात 17604 29073

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 11607 19218

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर जबलपुर 10784 14651

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेनापति मणिपुर 46541 54783

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 13647 26256

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) धारवाड़ 18465 41611

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश 22369 33664

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोट्टायम 27834 40860

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) रांची 29618 40839

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नागपुर 17386 27918

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) पुणे 11564 20068

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर 23246 45482

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल 14083 29411

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत 18880 29288

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगरतला 32682 46273

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर, कर्नाटक 19969 40273

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) 27227 43496

JoSAA IISc राउंड 2 कटऑफ - एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सीट कैटेगरी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक OPEN जेंडर-न्यूट्रल 2709 3552

OPEN सिर्फ़ महिलाओं के लिए (सुपरन्यूमरेरी सहित) 3245 4716

EWS जेंडर-न्यूट्रल 710 769

EWS सिर्फ़ महिलाओं के लिए (सुपरन्यूमरेरी सहित) 1739 1739

OBC-NCL जेंडर-न्यूट्रल 1132 1764

OBC-NCL सिर्फ़ महिलाओं के लिए (सुपरन्यूमरेरी सहित) 3633 3729

OBC-NCL (PwD) जेंडर-न्यूट्रल 88 88

SC जेंडर-न्यूट्रल 997 1061

ST जेंडर-न्यूट्रल 516 516

आईआईटी धनबाद में क्या रही कटऑफ रैंक सेकंड राउंड सीट आवंटन ओपनिंग क्लोजिंग मााइनिंग इंजीनियरिंग एंड एमबीए 9661 26023

केमिकल साइंस फाइव इयर इंटीग्रेटेड 16461 27148

केमिकल इंजीनियरिंग 8386 19990

सिविल इंजीनियरिंग 10,121 22,494

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1655 8086

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4911 14515

इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2900 12508

इंजीनियरिंग फिजिक्स 8489 16561

इनवॉयरमेंटल इंजीनियरिंग 12905 25786

जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग 15387 24893

जियो फिजिकल इंजीनियरिंग 12968 23789

मैथमेटिक्स एंड कंप्युटिंग 3764 9716

मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7311 19277

मिनरल एंड मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग 11880 24253

माइनिंग इंजीनियरिंग 10,678 25475

माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग 11729 25774

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 9530 22944

फिजिकल साइंस फाइव इयर इंटीग्रेटेड 12591 24139

राउंड 3: 6 जुलाई, 2026 (17:00): थर्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट (राउंड 3)।

6 जुलाई से 8 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज अपलोड )।

7 जुलाई (10:00) से 8 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने / एग्जिट प्रक्रिया की शुरुआत (राउंड 3)।

8 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (राउंड 3)।

9 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस समस्याओं का समाधान; निकासी और अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का अंतिम दिन।

राउंड 4: 10 जुलाई, 2026 (17:00): सीट आवंटन (राउंड 4)।

10 जुलाई से 13 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।

11 जुलाई (10:00) से 14 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने / एग्जिट प्रक्रिया की शुरुआत (केवल IITs/IISc के लिए विड्रॉल/एग्जिट का यह अंतिम राउंड है)।

13 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (Round 4)।

14 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस समस्याओं का समाधान (Round 4)।

15 जुलाई, 2026 (17:00 तक): निकासी और अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का अंतिम दिन।

राउंड 5 (IITs/IISc के लिए अंतिम राउंड): 16 जुलाई, 2026 (17:00): सीट आवंटन (Round 5) - IITs/IISc के लिए सीट आवंटन का अंतिम राउंड।

16 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): ऑनलाइन रिपोर्टिंग (फीस भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड, प्रश्नों के उत्तर)।

20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): फीस भुगतान की अंतिम तिथि (राउंड 5)।

21 जुलाई, 2026 (17:00 तक): यदि कोई हो तो फीस समस्याओं का समाधान / प्रश्नों के उत्तर देने का अंतिम दिन। इस दिन IITs/IISc के लिए सीट आवंटन समाप्त हो जाएगा।

केवल NIT+ सिस्टम के लिए :

16 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 (17:00 तक): सीट वापस लेने (राउंड 6) की शुरुआत।

17 जुलाई से 21 जुलाई, 2026 (17:00 तक): विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स।