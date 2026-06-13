JoSAA Cut Off : IIT, NIT और IIIT में क्या रही BTech की ओपनिंग क्लोजिगं रैंक, क्या रही CSE की कटऑफ
JoSAA 2026 Round 1 IIT BTech Cut-off Out: जोसा राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है। आईआईटी बॉम्बे के बीटेक सीएसई में क्लोजिंग रैंक 65 रही है। यह कोर्स जेईई एडवांस्ड टॉपरों की पहली पसंद रहता है।
JoSAA Opening Closing Rank 2026 : जोसा काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है। आईआईटी बॉम्बे के बीटेक सीएसई कोर्स की क्लोजिंग रैंक 65 रही है। सीट पाने वाले अभ्यर्थी 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। करीब दो लाख विद्यार्थियों ने 2 करोड़ 70 लाख 53 से ज्यादा चॉइस भरी थी। जोसा से 23 आईआईटी, आईआईईएसटी शिबपुर, 31 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 56 जीएफटीआई सहित कुल 138 इंजीनियरिंग संस्थानों की 67000 से ज्यादा सीटों पर दाखिला हो रहा है।
यहां देखें नाम संस्थानों की JOSAA ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, क्या रही कटऑफ
NIT BTech CSE Cut Off 2026 : एनआईटी बीटेक सीएसई की कटऑफ क्या रही
विभिन्न एनआईटी संस्थानों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक इस प्रकार रही-
-NIT तिरुचिरापल्ली: ओपनिंग रैंक 103 और क्लोजिंग रैंक 1,317 रही।
-NIT कर्नाटक, सुरथकल: ओपनिंग रैंक 678 और क्लोजिंग रैंक 1,605 रही।
-NIT वारंगल: ओपनिंग रैंक 1,611 और क्लोजिंग रैंक 2,238 रही।
-NIT राउरकेला: ओपनिंग रैंक 2,286 और क्लोजिंग रैंक 3,606 रही।
-MNNIT इलाहाबाद: ओपनिंग रैंक 1,641 और क्लोजिंग रैंक 4,879 रही।
-NIT कालीकट: ओपनिंग रैंक 2,405 और क्लोजिंग रैंक 5,100 रही।
-MNIT जयपुर: ओपनिंग रैंक 2,955 और क्लोजिंग रैंक 5,255 रही।
-NIT कुरुक्षेत्र: ओपनिंग रैंक 5,675 और क्लोजिंग रैंक 7,895 रही।
-NIT जमशेदपुर: ओपनिंग रैंक 1,388 और क्लोजिंग रैंक 8,466 रही।
-SVNIT सूरत: ओपनिंग रैंक 6,371 और क्लोजिंग रैंक 8,547 रही।
-MANIT भोपाल: ओपनिंग रैंक 6,390 और क्लोजिंग रैंक 9,659 रही।
-VNIT नागपुर: ओपनिंग रैंक 4,088 और क्लोजिंग रैंक 6,685 रही।
-NIT दिल्ली: ओपनिंग रैंक 3,150 और क्लोजिंग रैंक 7,579 रही।
-NIT दुर्गापुर: ओपनिंग रैंक 6,910 और क्लोजिंग रैंक 10,642 रही।
-NIT जालंधर: ओपनिंग रैंक 6,333 और क्लोजिंग रैंक 11,596 रही।
-NIT हमीरपुर: ओपनिंग रैंक 7,169 और क्लोजिंग रैंक 12,484 रही।
-NIT रायपुर: ओपनिंग रैंक 11,353 और क्लोजिंग रैंक 14,698 रही।
-NIT पटना: ओपनिंग रैंक 11,333 और क्लोजिंग रैंक 15,178 रही।
-NIT सिलचर: ओपनिंग रैंक 8,111 और क्लोजिंग रैंक 12,260 रही।
-NIT गोवा: ओपनिंग रैंक 8,374 और क्लोजिंग रैंक 13,997 रही।
-NIT पुडुचेरी: ओपनिंग रैंक 9,167 और क्लोजिंग रैंक 16,785 रही।
-NIT उत्तराखंड: ओपनिंग रैंक 13,114 और क्लोजिंग रैंक 18,722 रही।
-NIT आंध्र प्रदेश: ओपनिंग रैंक 12,944 और क्लोजिंग रैंक 18,937 रही।
-NIT अगरतला: ओपनिंग रैंक 12,159 और क्लोजिंग रैंक 21,025 रही।
-NIT श्रीनगर: ओपनिंग रैंक 16,699 और क्लोजिंग रैंक 23,552 रही।
-NIT मेघालय: ओपनिंग रैंक 17,566 और क्लोजिंग रैंक 23,809 रही।
-NIT सिक्किम: ओपनिंग रैंक 18,902 और क्लोजिंग रैंक 26,500 रही।
-NIT अरुणाचल प्रदेश: ओपनिंग रैंक 24,651 और क्लोजिंग रैंक 29,057 रही।
-NIT मणिपुर: ओपनिंग रैंक 17,157 और क्लोजिंग रैंक 31,407 रही।
-NIT नागालैंड: ओपनिंग रैंक 31,319 और क्लोजिंग रैंक 34,118 रही।
-NIT मिजोरम: ओपनिंग रैंक 27,861 और क्लोजिंग रैंक 35,052 रही।
-IIEST शिबपुर: ओपनिंग रैंक 13,862 और क्लोजिंग रैंक 16,599 रही
IIT बॉम्बे कटऑफ
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1–65), केवल महिला (77–395)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (175–400), केवल महिला (920–1600)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ड्यूल डिग्री): जेंडर न्यूट्रल (420–844), केवल महिला (1756–2693)
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (380–1852), केवल महिला (2963–4903)
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1785–2593), केवल महिला (4949–6885)
केमिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1893–2750), केवल महिला (3970–6336)
अर्थशास्त्र: जेंडर न्यूट्रल (1296–2270), केवल महिला (5053–5998)
बीएस गणित: जेंडर न्यूट्रल (827–1042), केवल महिला (3727)
इंजीनियरिंग फिजिक्स: जेंडर न्यूट्रल (496–1435), केवल महिला (3459–4090)
सिविल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (385–4376), केवल महिला (6456–8730)
एनर्जी इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1858–2588), केवल महिला (6089–6945)
मैटालर्जिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2650–3941), केवल महिला (7213–8335)
IIT दिल्ली कट-ऑफ
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (35–123), केवल महिला (266–681)
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (ड्यूल डिग्री): जेंडर न्यूट्रल (132–211), केवल महिला (733–741)
गणित और कंप्यूटिंग: जेंडर न्यूट्रल (137–320), केवल महिला (729–1075)
गणित और कंप्यूटिंग (ड्यूल डिग्री): जेंडर न्यूट्रल (327–390), केवल महिला (1090–1851)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (403–593), केवल महिला (1519–1974)
इलेक्ट्रिकल (पावर और ऑटोमेशन): जेंडर न्यूट्रल (599–805), केवल महिला (1982–2406)
इंजीनियरिंग और कम्प्यूटेशनल मकैनिकली: जेंडर न्यूट्रल (823–1076), केवल महिला (2458–2740)
मकैनिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (861–2131), केवल महिला (4655–5955)
इंजीनियरिंग फिजिक्स: जेंडर न्यूट्रल (1540–2256), केवल महिला (5534–6634)
केमिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2208–2649), केवल महिला (4939–6370)
एनर्जी इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2266–2836), केवल महिला (7056–7662)
सामग्री इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2700–3605), केवल महिला (9468–9547)
केमिकल इंजीनियरिंग (ड्यूल डिग्री): जेंडर न्यूट्रल (2758–3779), केवल महिला (7810–8394)
उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2235–3266), केवल महिला (6374–8265)
जैव प्रौद्योगिकी और जैव केमिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (3810–4921), केवल महिला (7677–10141)
सिविल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (179–4798), केवल महिला (8994–10184)
वस्त्र प्रौद्योगिकी: जेंडर न्यूट्रल (5007–6132), केवल महिला (10332–11414)
रसायन विज्ञान (बीएस): जेंडर न्यूट्रल (1354–8228), केवल महिला (14627–15833)
डिजाइन (बीटेक): जेंडर न्यूट्रल (4492–11563), केवल महिला (15429–16295)
IIT मद्रास कट-ऑफ
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (67–149), केवल महिला (111–539)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स: जेंडर न्यूट्रल (91–226), केवल महिला (1081–1119)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (231–742), केवल महिला (347–2457)
मकैनिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (543–2445), केवल महिला (5378–6920)
कम्प्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मकैनिकली: जेंडर न्यूट्रल (769–1313), केवल महिला (3419–4625)
इंजीनियरिंग फिजिक्स: जेंडर न्यूट्रल (855–1316), केवल महिला (2726–4739)
बीएस गणित: जेंडर न्यूट्रल (1082–1470), केवल महिला (4477–4913)
फिजिक्स (बीएस): जेंडर न्यूट्रल (1360–2603), केवल महिला (9072)
इंजीनियरिंग डिजाइन (ड्यूल डिग्री): जेंडर न्यूट्रल (1977–3078), केवल महिला (7254–8063)
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1093–3125), केवल महिला (6192–7578)
एयरोस्पेस (ड्यूल डिग्री): जेंडर न्यूट्रल (3093–3175), केवल महिला (7868)
इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2863–3884), केवल महिला (6874–8479)
केमिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (2915–4131), केवल महिला (6280–8235)
धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (4017–5137), केवल महिला (9294–9959)
जैविक इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (4271–5940), केवल महिला (1420–5042)
सिविल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (4450–5970), केवल महिला (7521–11704)
नेवल आर्किटेक्चर और ओशन इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (5628–7648), केवल महिला (11315–12499)
IIIT की BTech CSE की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 2026 -
अटल बिहारी वाजपेयी IIIT एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर:ओपनिंग रैंक 5,106 और क्लोजिंग रैंक 8,073 रही।
IIIT कोटा, राजस्थान:ओपनिंग रैंक 17,752 और क्लोजिंग रैंक 27,568 रही।
IIIT गुवाहाटी:ओपनिंग रैंक 11,116 और क्लोजिंग रैंक 22,044 रही।
IIIT कल्याणी, पश्चिम बंगाल:ओपनिंग रैंक 18,548 और क्लोजिंग रैंक 40,190 रही।
IIIT किलोहराड, सोनीपत, हरियाणा:ओपनिंग रैंक 18,128 और क्लोजिंग रैंक 32,639 रही।
IIIT ऊना, हिमाचल प्रदेश:ओपनिंग रैंक 21,526 और क्लोजिंग रैंक 31,993 रही।
IIIT, श्री सिटी, चित्तूर:ओपनिंग रैंक 11,251 और क्लोजिंग रैंक 21,318 रही।
IIIT, वडोदरा, गुजरात:ओपनिंग रैंक 13,231 और क्लोजिंग रैंक 26,178 रही।
IIIT, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम:ओपनिंग रैंक 11,607 और क्लोजिंग रैंक 17,911 रही।
पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा IIIT, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर:ओपनिंग रैंक 8,187 और क्लोजिंग रैंक 13,866 रही।
IIIT मणिपुर:ओपनिंग रैंक 42,016 और क्लोजिंग रैंक 50,057 रही।
IIIT तिरुचिरापल्ली:ओपनिंग रैंक 13,167 और क्लोजिंग रैंक 24,193 रही।
IIIT धारवाड़:ओपनिंग रैंक 18,334 और क्लोजिंग रैंक 36,789 रही।
IIIT डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश:ओपनिंग रैंक 22,369 और क्लोजिंग रैंक 32,055 रही।
IIIT कोट्टायम:ओपनिंग रैंक 20,996 और क्लोजिंग रैंक 36,668 रही।
IIIT रांची:ओपनिंग रैंक 16,853 और क्लोजिंग रैंक 36,511 रही।
IIIT नागपुर:ओपनिंग रैंक 16,845 और क्लोजिंग रैंक 26,440 रही।
IIIT पुणे:ओपनिंग रैंक 10,445 और क्लोजिंग रैंक 18,846 रही।
IIIT भागलपुर:ओपनिंग रैंक 23,246 और क्लोजिंग रैंक 41,599 रही।
IIIT भोपाल:ओपनिंग रैंक 8,224 और क्लोजिंग रैंक 27,901 रही।
IIIT सूरत:ओपनिंग रैंक 14,107 और क्लोजिंग रैंक 26,505 रही।
IIIT, अगरतला:ओपनिंग रैंक 28,741 और क्लोजिंग रैंक 42,200 रही।
IIIT, रायचूर, कर्नाटक:ओपनिंग रैंक 19,969 और क्लोजिंग रैंक 35,805 रही।
IIIT, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD):ओपनिंग रैंक 27,227 और क्लोजिंग रैंक 38,883 रही।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
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