CSIR UGC NET December 2026: सब्जेक्ट-वाइज शेड्यूल जारी, कब और किस दिन होगी परीक्षा? देखें पूरा टाइमटेबल
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपने विषय की परीक्षा तारीख, शिफ्ट और समय की जानकारी चेक कर सकते हैं।
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए यह बेहद अहम खबर है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपने विषय की परीक्षा तारीख, शिफ्ट और समय की जानकारी चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्ट में होगी।
5 विषयों के लिए आयोजित होगी परीक्षा
NTA की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा पांच विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। इनमें केमिकल साइंसेज, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज शामिल हैं।
CSIR NET 2026: किस विषय की परीक्षा कब होगी?
NTA के मुताबिक, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा 19 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। वहीं, केमिकल साइंसेज और अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज के पेपर 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट में होंगे। मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज की परीक्षा 27 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में विषयवार परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं।
विषय कोड- विषय का नाम- परीक्षा की तारीख- शिफ्ट- समय
703- लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी- 19 दिसंबर 2026- दूसरी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे
701- केमिकल साइंसेज- 22 दिसंबर 2026- पहली- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे
702- अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज - 22 दिसंबर 2026- पहली- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे
704- मैथमेटिकल साइंसेज- 27 दिसंबर 2026- दूसरी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे
705- फिजिकल साइंसेज- 27 दिसंबर 2026- दूसरी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे
सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल चेक करने के लिये यहां करें क्लिक-
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3efdf562ce2fb0ad460fd8e9d33e57f57/uploads/2026/11/20261120931917201.pdf
CSIR NET 2026: परीक्षा का समय
CSIR UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हर पेपर 3 घंटे का होगा।
कहां चेक करें CSIR UGC NET का शेड्यूल?
उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CSIR UGC NET दिसंबर 2026 सेशन का परीक्षा कार्यक्रम चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा से संबंधित नोटिस को डाउनलोड करना होगा। बता दें कि यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और PhD में एडमिशन से जुड़े उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाती है।
CSIR UGC NET 2026: उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़े नए अपडेट, दिशा-निर्देश और जरूरी नोटिस के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट रेगुलर रूप से चेक करते रहें। परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारियों से जुड़े अपडेट भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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