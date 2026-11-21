परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपने विषय की परीक्षा तारीख, शिफ्ट और समय की जानकारी चेक कर सकते हैं।

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए यह बेहद अहम खबर है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपने विषय की परीक्षा तारीख, शिफ्ट और समय की जानकारी चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्ट में होगी।

5 विषयों के लिए आयोजित होगी परीक्षा NTA की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा पांच विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। इनमें केमिकल साइंसेज, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज शामिल हैं।

CSIR NET 2026: किस विषय की परीक्षा कब होगी? NTA के मुताबिक, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा 19 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। वहीं, केमिकल साइंसेज और अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज के पेपर 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट में होंगे। मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज की परीक्षा 27 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में विषयवार परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं।

विषय कोड- विषय का नाम- परीक्षा की तारीख- शिफ्ट- समय 703- लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी- 19 दिसंबर 2026- दूसरी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे

701- केमिकल साइंसेज- 22 दिसंबर 2026- पहली- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे

702- अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज - 22 दिसंबर 2026- पहली- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे

704- मैथमेटिकल साइंसेज- 27 दिसंबर 2026- दूसरी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे

705- फिजिकल साइंसेज- 27 दिसंबर 2026- दूसरी- दोपहर 3 से शाम 6 बजे

CSIR NET 2026: परीक्षा का समय CSIR UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हर पेपर 3 घंटे का होगा।

कहां चेक करें CSIR UGC NET का शेड्यूल? उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CSIR UGC NET दिसंबर 2026 सेशन का परीक्षा कार्यक्रम चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा से संबंधित नोटिस को डाउनलोड करना होगा। बता दें कि यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और PhD में एडमिशन से जुड़े उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाती है।