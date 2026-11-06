CSIR NET दिसंबर 2026 के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 9 नवंबर तक भरें फॉर्म, ऐसे करें अप्लाई

सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर की परीक्षा पांच विषयों में होगी। इनमें रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय एवं ग्रहीय विज्ञान, जीवन विज्ञान एवं जैव-प्रौद्योगिकी, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट (Joint CSIR-UGC NET) दिसंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पात्र अभ्यर्थी अब 9 नवंबर रात 11 बजकर 50 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गयी थी। ऐसे में उम्मीदवारों फॉर्म भरने का एक और मौका मिल गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान पूरा कर सकते हैं। अंतिम समय में सर्वर पर हैवी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन का इंतजार किए बिना तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर लें।

क्या लेट फीस लगेगी NTA की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार 9 नवंबर को रात 11:50 बजे तक बिना किसी लेट फीस के अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता और पीएचडी में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 1. उम्मीदवार सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर " जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 रजिस्ट्रेशन " लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद "न्यू रजिस्ट्रेशन " पर क्लिक करके अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करें और एप्लिकेशन नंबर प्राप्त करें।

4. लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां सही-सही भरें।

5. पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. इसके बाद फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-

आवेदन शुल्क विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है-

सामान्य (General) श्रेणी: 1,150 रुपये

ईडब्ल्यूएस (EWS) एवं ओबीसी (OBC-NCL): 600 रुपये

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / दिव्यांग (PwD) / थर्ड जेंडर: 325 रुपये

परीक्षा की तारीखें और विषय सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी।