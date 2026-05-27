Join Indian Navy: इंडियन नेवी में अफसर कैसे बनें, कौन-कौन से हैं रास्ते
Join Indian Navy 2026: अगर आप भी 12वीं पास हैं और भारतीय नौसेना (Indian Navy) में भर्ती होना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद युवा इंडियन नेवी में कैसे शामिल हो सकते हैं।
Join Indian Navy 2026: समंदर की लहरों पर देश की रक्षा करने और सफेद वर्दी पहनकर शान की जिंदगी जीने का सपना देश के लाखों युवाओं का होता है। यदि आपने हाल ही में अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है, तो भारतीय नौसेना (Indian Navy) आपको देश सेवा के साथ-साथ एक बेहतरीन करियर बनाने का सुनहरा मौका दे रही है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्र मुख्य रूप से दो बड़े रास्तों के जरिए भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं—पहला है 'नेशनल डिफेंस एकेडमी' (NDA) और दूसरा है 'अग्निवीर एसएसआर' (Agniveer SSR) योजना।
यदि आप भी इंडियन नेवी में शामिल होकर एक साहसिक जीवन जीना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इन दोनों एंट्री स्कीम के लिए जरूरी योग्यता, चयन प्रक्रिया और मिलने वाली सैलरी का पूरा विवरण क्या है।
1. एनडीए के जरिए बनें नौसेना में अफसर
12वीं के बाद भारतीय नौसेना में अफसर बनने का सबसे प्रतिष्ठित जरिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए (NDA) परीक्षा है। यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।
शैक्षणिक योग्यता: एनडीए के माध्यम से इंडियन नेवी में जाने के लिए उम्मीदवार का फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना या उसमें शामिल होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु साढ़े 16 वर्ष (16.5) से साढ़े 19 वर्ष (19.5) के बीच होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया: इसमें सबसे पहले UPSC द्वारा एक कठिन लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 5 दिनों के सेवा चयन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट और अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होता है।
ट्रेनिंग और डिग्री: चयनित कैडेट्स को खड़कवासला (पुणे) में 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद उन्हें भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला में भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से बीएससी (BSc) या बीटेक (BTech) की डिग्री मिलती है और वे ‘सब-लेफ्टिनेंट’ के पद पर कमीशन होते हैं।
2. नौसेना अग्निवीर एसएसआर भर्ती
ऑफिसर पद के अलावा, नौसेना में नाविक (Sailor) के रूप में करियर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की 'अग्निवीर' योजना के तहत 'एसएसआर' (सेलर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट) एक बेहतरीन विकल्प है।
शैक्षणिक योग्यता: इसके लिए उम्मीदवार का फिजिक्स और गणित के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया: इसकी भर्ती प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में अखिल भारतीय स्तर पर एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (CBT) होती है। इसके बाद दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) और लिखित परीक्षा होती है, और अंतिम चरण में आईएनएस चिल्का पर अंतिम मेडिकल परीक्षण किया जाता है।
सैलरी, भत्ते और अन्य शानदार सुविधाएं
भारतीय नौसेना अपने जवानों और अधिकारियों को न केवल आकर्षक वेतन देती है, बल्कि एक राजसी जीवनशैली भी प्रदान करती है:
अग्निवीर सैलरी: अग्निवीरों को पहले वर्ष 30,000 रुपये प्रति माह का पैकेज मिलता है, जो चौथे वर्ष तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाता है। 4 साल की सेवा पूरी होने पर 'सेवा निधि पैकेज' के तहत लगभग 10.04 लाख रुपये की एकमुश्त राशि टैक्स-फ्री दी जाती है। कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत को स्थाई कैडर में शामिल होने का अवसर भी मिलता है।
अफसरों का वेतन: एनडीए के माध्यम से बनने वाले सब-लेफ्टिनेंट को लेवल-10 पे-मैट्रिक्स के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है। इसके साथ ही मिलिट्री सर्विस पे (MSP) के रूप में 15,500 रुपये प्रति माह और कई तरह के भत्ते (जैसे डियरनेस अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, फ्लाइंग/सी अलाउंस) दिए जाते हैं।
अन्य लाभ: नौसेना के कर्मियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, कैंटीन (CSD) की सुविधा, सालाना 60 दिनों की वार्षिक छुट्टी, 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी (CL) और यात्रा के लिए रियायती टिकट जैसे बेहतरीन लाभ मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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