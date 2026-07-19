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Join Indian Army BSc Nursing 2026: NEET पास छात्राओं के लिए सेना में मौका, AFMS लाया है BSc नर्सिंग भर्ती 2026

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Indian Army AFMS BSc Nursing Course 2026 Online Form: NEET UG 2026 पास महिला उम्मीदवारों के लिए भारतीय सेना के AFMS में 4 वर्षीय BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन और करियर बनाने का शानदार मौका आया है। 

Join Indian Army BSc Nursing 2026: NEET पास छात्राओं के लिए सेना में मौका, AFMS लाया है BSc नर्सिंग भर्ती 2026

Indian Army Vacancy 2026 for NEET Students: यदि आपने NEET UG 2026 की परीक्षा पास कर ली है और आप मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के साथ-साथ देश की सेवा करने का जज्बा भी रखती हैं, तो भारतीय सेना आपके लिए एक बेहद शानदार अवसर लेकर आई है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज (AFMS) ने भारतीय सेना के विभिन्न कमांड अस्पतालों में संचालित होने वाले 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing) कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद महिला उम्मीदवारों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में स्थायी या शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है, जो अपने आप में एक बेहद प्रतिष्ठित और गौरवशाली करियर है।

भारतीय सेना के AFMS नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग कोर्स 2026 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 31 जुलाई 2026 को रात 11 बजे तक चालू रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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कौन कर सकता है आवेदन? जानें जरूरी योग्यता

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए केवल अविवाहित, विधवा या कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं, जिनके पास कोई आश्रित न हो। इसके अलावा अन्य आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार हैं:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पहली बार में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) और अंग्रेजी विषयों के साथ कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। इसके साथ ही 12वीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है।

अनिवार्य परीक्षा: इस कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल होना और उसमें क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग नीट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी।

शारीरिक योग्यता: सैन्य मानकों के अनुसार उम्मीदवार का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना आवश्यक है।

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चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण

AFMS में बीएससी नर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया काफी पारदर्शी और बहु-स्तरीय होती है, जिसे उम्मीदवारों को पास करना होता है:

शॉर्टलिस्टिंग: सबसे पहले आवेदन करने वाली छात्राओं को उनके NEET UG 2026 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एक कट-ऑफ लिस्ट जारी होगी।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा: शॉर्टलिस्ट की गई छात्राओं को 'टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश' (ToGIGE) नाम की एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 40 अंकों की होती है, जिसमें 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं।

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साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू: इसके बाद उम्मीदवारों का एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट (PAT) और एक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनके व्यक्तित्व और सैन्य जीवन के प्रति रुचि को आंका जाता है।

मेडिकल परीक्षण: अंतिम चरण में एक सैन्य मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस की पूरी जांच की जाएगी।

जो छात्राएं इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगी, उन्हें मेरिट के आधार पर पुणे, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु स्थित सेना के प्रतिष्ठित नर्सिंग कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ें और समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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