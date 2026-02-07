Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Join Indian Army Agniveer Bharti : physical test pet pst conducted in lucknow many face race tough joinindianarmy
Indian Army Agniveer Bharti : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में कुछ निकले आगे, कुछ ट्रैक पर ही हांफे

Indian Army Agniveer Bharti : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में कुछ निकले आगे, कुछ ट्रैक पर ही हांफे

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रिक्रूटिंग जोन की अग्निवीर भर्ती रैली शुक्रवार को छावनी एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के स्टेडियम में हुई। 13 जिलों से कुल 370 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था जिसमें 265 ने हिस्सा लिया।

Feb 07, 2026 07:07 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रिक्रूटिंग जोन की अग्निवीर भर्ती रैली शुक्रवार को शुरू हुई। रिक्रूटिंग मुख्यालय लखनऊ की ओर से हो रही भर्ती रैली की शुरुआत छावनी एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के स्टेडियम में हुई। भर्ती रैली के पहले दिन सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा 8वीं और 10वीं पास) श्रेणी के लिए भर्ती रैली हुईं। इस दौरान लम्बी कूद, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं हुईं। कुछ अभ्यर्थी आगे रहे तो कुछ ट्रैक पर थोड़ी दूर दौड़ कर ही हांफने लगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सेना के मुताबिक इस श्रेणी के लिए संबंधित 13 जिलों से कुल 370 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था जिसमें 265 ने हिस्सा लिया। मेजर जनरल मनीष कुमार, जेडआरओ (यूपी और यूके) ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब शनिवार को संबंधित 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल श्रेणी के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (एआरओ) लखनऊ के तहत 13 जिलों - औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, लखनऊ आदि के 13,000 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।

एएमसी सेंटर पर अभ्यर्थियों ने 1.6 किमी की दौड़, बीम और ज़िग-ज़ैग बैलेंस जैसी कठिन चुनौतियों को पार किया। रात 2 बजे से शुरू हुई प्रक्रिया में सुबह 7 बजे दौड़ आयोजित हुई।

बिहार के कटिहार में आठ जिलों के 754 युवाओं ने लगाई दौड़, 590 सफल

अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) भर्ती के तहत गुरुवार को सेना भर्ती रैली में सीमांचल और कोसी क्षेत्र के आठ जिलों के युवाओं ने दमखम दिखाया। गढ़वाल मैदान में चल रहे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अररिया, बांका, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला। अहले सुबह से ही रैली स्थल पर युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आर्मी भर्ती कार्यालय के अधिकारी मदन लाल भट्ट ने बताया कि गुरुवार को कुल 754 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया, जिसमें से 590 युवाओं ने दौड़ पास की। इसके बाद आयोजित फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 560 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। वहीं शारीरिक मापदंड जांच में 496 युवाओं ने सभी निर्धारित मानकों को पूरा किया।

ये भी पढ़ें:अग्निवीर भर्ती : इस चूक पर मेरिट में होने के बाद भी नहीं होगा चयन

नई आर्मी अग्निवीर भर्ती से पहले अहम नियम जारी

इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले अग्निवीर ट्रेड्मैन केटगरी के पद से जुड़ा एक बेहद अहम नियम जारी किया गया है। इंडियन आर्मी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर नोटिस जारी कर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी 8वीं व 10वीं ट्रेड्मैन अग्निवीर पदों के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अपनी पसंद के ट्रेड खुद भरने होंगे। 10वीं पास अभ्यर्थी अधिकतम 9 ट्रेड चुन सकेंगे। वहीं 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 2 ट्रेड का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ट्रेड नहीं भरता है तो मेरिट में आने के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाएगा।

नई अग्निवीर भर्ती के आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), टेक्निकल, क्लर्क व स्टोर कीपर टेक्निकल, 8वीं व 10वीं पास ट्रेडसमैन, सैनिक फार्मा, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक, वोमेन पुलिस के पदों पर भर्ती होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Indian Army join indian army Indian Army Recruitment अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।