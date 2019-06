NMDC Limited में 180 पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू, जानें पूरी जानकारी

एनएमडीसी लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसके तहत कुल 180 पद भरे जाएंगे। इनमें ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस और टेक्निशियन वोकेशनल अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए कंपनी वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन करेगी। इंटरव्यू पदों के अनुसार 15 से 25 जून 2019 तक होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

ट्रेड अप्रेंटिस, कुल पद : 122

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

कोपा, पद : 39

मशीनिस्ट, पद : 04

फिटर, पद : 12

इंटरव्यू की तिथि : 15 जून 2019

वेल्डर, पद : 17

इंटरव्यू की तिथि : 16 जून 2019

डीजल मेकेनिक, पद : 18

मेकेनिक मोटर व्हीकल, पद : 12

इंटरव्यू की तिथि : 17 जून 2019

इलेक्ट्रिशियन, पद : 20

इंटरव्यू की तिथि : 18 जून 2019

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस, कुल पद : 27

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अप्लाइड जियोलॉजी, पद : 01

केमिकल इंजीनियरिंग, पद : 01

सिविल इंजीनियरिंग, पद : 06

इंटरव्यू की तिथि : 20 जून 2019

कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, पद : 01

इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, पद : 01

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 04

इंटरव्यू की तिथि : 21 जून 2019

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पद : 01

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 07

माइनिंग इंजीनियरिंग, पद : 05

इंटरव्यू की तिथि : 22 जून 2019

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से संबंधित विषय/इंजीनियरिंग में बैचलर/बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस, कुल पद : 11

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अप्लाइड जियोलॉजी, पद : 01

इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, पद : 01

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 04

इंटरव्यू की तिथि : 23 जून 2019

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 04

माइनिंग इंजीनियरिंग, पद : 01

इंटरव्यू की तिथि : 24 जून 2019

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय/इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

टेक्निशियन वोकेशनल अप्रेंटिस, कुल पद : 20

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अकाउंट एंड एडिटिंग, पद : 04

कम्प्यूटर टेक्निक, पद : 01

कोऑपरेशन, पद : 04

हॉर्टिकल्चर, पद : 01

मेडिकल लैब टेक्निशियन, पद : 02

ऑफिस सेक्रेटरी/स्टेनोग्राफी, पद : 02

पर्चेजिंग एंड स्टोरकीपिंग, पद : 03

सिविल कंस्ट्रक्शन, पद : 03

इंटरव्यू की तिथि (उपरोक्त सभी पद) : 25 जून 2019

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं पास होने के साथ ही संबंधित विषय में वोकेशनल कोर्स किया हो।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

नोटिफिकेशन यहां देखें :

- उम्मीदवार वेबसाइट (www.nmdc.co.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर करियर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर NMDC Limited, Bailadila Iron Ore Mine Kirandul Complex has organized walk-in-Interview for Graduate Apprentice, Technician (Diploma) Apprentice, Technician Vocational Apprentice and Trade Apprentice on 15/06/2019 to 25/06/2019 शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के नीचे क्लिक हियर लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

आवेदन प्रक्रिया :

- ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले www.ncvtmis.gov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

- इसी प्रकार अन्य पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को www.mhrdnats.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

- उम्मीदवारों को अपना बायोडाटा खुद से तैयार करना होगा और इसके साथ सभी मांगे गए दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी व मूल प्रतियों को लेकर निर्धारित तिथि पर तय पते पर पहुंचना होगा।

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू :

एनएमडीसी लिमिटेड, बैलाडिला लौह अयस्क खान, किरंदुल कॉम्प्लैक्स, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)-494556 (प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग)

महत्वपूर्ण तिथियां :

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथियां (पदों के अनुसार) : 15 से 25 जून 2019 तक

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.nmdc.co.in