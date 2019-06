AIATSL में 248 पदों पर वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) ने विभिन्न पदों पर कुल 248 रिक्तियां निकाली हैं। इसमें कस्टमर एजेंट, जूनियर एग्जिक्यूटिव, असिस्टेंट, डाटा एनालिस्ट, हैंडीमैन और ऑफिसर के पद शामिल हैं। ये नियुक्तियां मुंबई और दिल्ली स्टेशनों के लिए की जाएंगी। चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 24 से 28 जून और 06 जुलाई 2019 को किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पद अनुसार तय तारीख को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। पद, योग्यता और इंटरव्यू से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं:

कस्टमर एजेंट, पद : 111

स्टेशन के अनुसार पदों का विवरण

मुम्बई, पद : 100

नासिक, पद : 04

शिर्डी, पद : 03

कोल्हापुर, पद : 01

नांदेड, पद : 03

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री प्राप्त हो। इसके साथ कम्प्यूटर ऑपरेशन की सामान्य जानकारी हो। या

- उम्मीदवारों को एयर लाइन में कार्य करने का अनुभव हो।

वेतनमान (स्टेशन के अनुसार)

मुम्बई : 20,190 रुपये।

नासिक, कोल्हापुर और नांदेड : 18,360 रुपये।

शिर्डी : 15,660 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 24 जून 2019 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

जूनियर एग्जिक्यूटिव एचआर/एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 11

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से एचआर/ पर्सनेल मैनेजमेंट में एमबीए या समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक साल का अनुभव हो। या

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।

वेतनमान : 25,300 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स/एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 06

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का अनुभव हो।

वेतनमान : 20,190 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

साक्षात्कार की निर्धारित तिथि (उपरोक्त दो पद) : 26 जून 2019 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

डाटा एनालिस्ट, पद : 02

योग्यता : इकोनॉमिक्स विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम एक साल का अनुभव हो।

वेतनमान : 20,190 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 27 जून 2019 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

हैंडीमैन, पद : 100

योग्यता : मुम्बई एयरपोर्ट में संबंधित क्षेत्र में कम से कम छह साल कार्य करने का अनुभव हो।

वेतनमान : 16,590 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 28 जून 2019 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

नियुक्ति स्थल (उपरोक्त चार पद) : मुम्बई

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू (उपरोक्त सभी पद)

सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिविजन, दूसरा तल, जीडीएस कॉम्प्लेक्स, नियर शहर पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर-5, शहर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई-400099

ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स/ एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से एचआर/ पर्सनेल मैनेजमेंट में एमबीए या समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम चार साल का अनुभव हो।

वेतनमान : 41,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर एग्जिक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स/ एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से एचआर/ पर्सनेल मैनेजमेंट में एमबीए या समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक साल का अनुभव हो। या

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।

वेतनमान : 25,300 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

साक्षात्कार की निर्धारित तिथि (उपरोक्त दो पद) : 06 जुलाई 2019 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

नियुक्ति स्थल (उपरोक्त दो पद) : दिल्ली

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू (उपरोक्त पद)

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, दूसरा तल जीएसडी कॉम्प्लेक्स, एटीसी बिल्डिंग से अगली, टर्मिनल गेट नंबर-2, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-स्क्रीनिंग/इंटरव्यू/ग्रुप डिस्कशन के माध्याम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम किया जाएगा।

- डीडी, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में मुम्बई में देय होना चाहिए।

- डीडी के पीछे अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।

- एससी व एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर मौजूद ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के अंदर Recruitment for the Various Posts in AIATS Ltd. at Various Stations शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के अंतर्गत मौजूद Click here to view advertisement लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म जुड़ा हुआ है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चिपकाएं।

- फिर इंटरव्यू के दिन अपने साथ भरा हुआ आवेदन, पासपोर्ट साइज की एक रंगीन फोटो, डिमांड ड्राफ्ट और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और मूल प्रतियां लेकर जाएं।

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथियां : 24 से 26 जून और 06 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.airindia.in