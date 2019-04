ONGC ने विभिन्न पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानें योग्यता और पदों की जानकारी

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, देहरादून ने असिस्टेंट एग्जिक्युटिव इंजीनियर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 785 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2019 है। रिक्त पदों और योग्यता समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

एईई (सीमेंटिंग)- मेकेनिकल, पद : 10 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (सीमेंटिंग)-पेट्रोलियम, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (सिविल), पद : 19 (अनारक्षित : 09)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (ड्रिलिंग)- मेकेनिकल, पद : 86 (अनारक्षित : 38)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (ड्रिलिंग)- पेट्रोलियम, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (इलेक्ट्रिकल), पद : 95 (अनारक्षित : 48)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

एईई (इलेक्ट्रॉनिक्स), पद : 24 (अनारक्षित : 13)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/ टेलीकॉम इंजीनियरिंग/ ई एंड टी इंजीनियरिंग विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। या

- इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के साथ फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

एईई (इंस्ट्रूमेंटेशन), पद : 26 (अनारक्षित : 16)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

एईई (मेकेनिकल), पद : 75 (अनारक्षित : 38)

एईई (प्रोडक्शन)-मेकेनिकल, पद : 64 (अनारक्षित : 19)

योग्यता (उपरोक्त दो पद): न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (प्रोडक्शन)-केमिकल, पद : 80 (अनारक्षित : 36)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

एईई (प्रोडक्शन)-पेट्रोलियम, पद : 33 (अनारक्षित : 15)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/ अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

एईई (रिजर्वायर), पद : 19 (अनारक्षित : 11)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ जियोफिजिक्स/ जियोलॉजी/ केमिस्ट्री/ मैथमेटिक्स/ फिजिक्स/ पेट्रोलियम/ केमिकल इंजीनियरिंग/ अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

केमिस्ट, पद : 67 (अनारक्षित : 30)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

जियोलॉजिस्ट, पद : 68 (अनारक्षित : 40)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 60% अंकों के साथ पेट्रोलियम जियोसाइंस/ जियोलॉजी/ जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विषय में एमएससी/ एमटेक डिग्री प्राप्त हो।

जियोफिजिसिस्ट (सर्फेस), पद : 29 (अनारक्षित : 13)

जियोफिजिसिस्ट (वेल्स), पद : 14 (अनारक्षित : 06)

योग्यता (उपरोक्त पद): न्यूनतम 60% अंकों के साथ जियोफिजिक्स विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 60% अंकों के साथ जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी विषय में एमटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो।

मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, पद : 33 (अनारक्षित : 20)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग/ ऑटो इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रूमेंटेशन/ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/ अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/ केमिकल इंजीनियरिंग/ सिविल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग/ टेलीकॉम इंजीनियरिंग/ ई एंड टी इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग/ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

प्रोग्रामिंग ऑफिसर, पद : 13 (अनारक्षित : 09)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 60% अंकों के साथ एमसीए/ कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हो। या

- डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से बी लेवल डिप्लोमा प्राप्त हो।

ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, पद : 11 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग/ ऑटो इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

एईई (इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग), पद : 10 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो।

आयु सीमा

- एईई (ड्रिलिंग/ सीमेंटिंग) के पद के लिए अधिकतम 28 वर्ष और अन्य सभी पदों के लिए अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष, एससी/ एसटी वर्ग के पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन गेट-2019 में प्रदर्शन/ शैक्षणिक योग्यता/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 370 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.ongcindia.com) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज पर करियर सेक्शन पर कर्सर लाएं। इसके अंर्तगत दिए गए रिक्रूटमेंट नोटिस लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Online application process for recruitment of Executives at E1 level through GATE - 2019 दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक और वेबपेज खुलेगा।

- अब नए पेज पर Advertisement Details -(Advt.No.3/2019(R&P)) के नीचे Click to Download for English लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब पुन: वेबपेज पर वापस आएं और विज्ञापन शीर्षक के नीचे दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक और नया वेबपेज खुल जाएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां गेट-2019 परीक्षा की रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करके क्लिक टू वेरिफिकेशन बटन पर टैब करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 25 अप्रैल 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.ongcindia.com