CRPF में नौकरी का सुनहरा मौका, खेल कोटे से 359 पदों पर भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) (CRPF) में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर रिक्तियां घोषित की गई हैं। कुल 359 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये सभी नियुक्तियां खेल कोटा के तहत अस्थाई आधार पर की जाएंगी। इन पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कुल पद : 339

(कैटगरी के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

पुरुष : 295 महिला : 44

(खेल के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हॉकी (पुरुष),पद : 15

हॉकी (महिला), पद : 03

फुटबॉल (पुरुष), पद : 09

फुटबॉल (महिला), पद : 02

रोइंग (पुरुष), पद : 1 8

रोइंग (महिला), पद : 02

कबड्डी (पुरुष), पद : 15

कबड्डी (महिला), पद : 02

तीरंदाजी (पुरुष), पद : 04

तीरंदाजी (महिला), पद : 02

एथलेटिक्स (पुरुष), पद : 54

एथलेटिक्स (महिला), पद : 05

भारोत्तोलन (पुरुष), पद : 16

भारोत्तोलन (महिला), पद : 04

कुश्ती (एफएस और जीआर) (पुरुष), पद : 17

कुश्ती (एफएस और जीआर) (महिला), पद : 02

जूडो (पुरुष), पद : 09

जुडो (महिला), पद : 04

मुक्केबाजी (पुरुष), पद : 09

मुक्केबाजी (महिला), पद : 03

स्वीमिंग/डाइविंग/वॉटर पोलो (पुरुष), पद : 44

स्वीमिंग/डाइविंग/वॉटर पोलो (महिला), पद : 05

वॉलीबॉल (पुरुष), पद : 06

वॉलीबॉल (महिला), पद : 02

ताइक्वांडो (पुरुष), पद : 04

ताइक्वांडो (महिला), पद : 02

शूटिंग (पुरुष), पद : 21

शूटिंग (महिला), पद : 02

बास्केटबाल (पुरुष), पद : 06 पद

हैंडबॉल (पुरुष), पद : 12

जिमनास्टिक्स (पुरुष), पद : 09

कराटे (पुरुष), पद : 09

कराटे (महिला), पद : 02

बॉडी बिल्डिंग (पुरुष), पद : 08

बॉडी बिल्डिंग (महिला), पद : 02

बैडमिंटन (पुरुष), पद : 10

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से दसवीं कक्षा की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप दोनों (जूनियर और सीनियर), ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में व्यक्तिगत कार्यक्रम में कोई पदक जीता हो अथवा राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

वेतनमान : 21,700 से 69,100 रुपये।



हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कुल पद : 20

(कैटगरी के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

पुरुष : 19 महिला : 01

(खेल के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हॉकी (पुरुष),पद : 01

रोइंग (पुरुष), पद : 01

तीरंदाजी (पुरुष), पद : 01

एथलेटिक्स (पुरुष), पद : 03

एथलेटिक्स (महिला), पद : 01

भारोत्तोलन (पुरुष), पद : 01

कुश्ती (एफएस और जीआर) (पुरुष), पद : 02

जूडो (पुरुष), पद : 01

मुक्केबाजी (पुरुष), पद : 01

स्वीमिंग/डाइविंग/वॉटर पोलो (पुरुष), पद : 04

वॉलीबॉल (पुरुष), पद : 01

शूटिंग (पुरुष), पद : 01

हैंडबॉल (पुरुष), पद : 01

जिमनास्टिक्स (पुरुष), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही नेशनल गेम्स/नेशनल चैम्पियनशिप दोनों (जूनियर एंड सीनियर), ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में व्यक्तिगत आयोजन में कोई पदक जीता हो अथवा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : न्यूनतम 18 और अधिकतम 23 वर्ष। आयु की गणना 13 जनवरी 2019 के आधार पर होगी।

- अधिकतम आयु में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के उम्मीदवारों को आठ वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड :

ऊंचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर।

सीना : पुरुषों के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर।

वजन : कद के अनुसार।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान इंडियन पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से करना होगा।

- भुगतान डीआईजीपी, जीसी सीआरपीएफ, झरोदा कलां, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन शारीरिक मापदंड/दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.crpf.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर नीचे की ओर रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Head Constable/GD-19(Male) & 01(Female) and Constables/GD-295(Male) & 44(Female)] New शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे दिए गए व्यू डिटेल लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही नया पेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर Recruitment of meritorious sportspersons in Central Reserve Police Force against sports quota के नीचे दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करें और मांगे गए प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों और अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न करके एक लिफाफे में डालें और निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

डीआईजी, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, झरोदा कलां, नई दिल्ली-110072

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 13 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.crpf.gov.in