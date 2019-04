BHEL Recruitment: इंजीनियर और सुपरवाइजर के पदों पर निकली भर्ती

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने इंजीनियर और सुपरवाइजर के पदों पर कुल 27 रिक्तियां घोषित करें। पदों को अनुबंध के अनुसार भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2019 है।

इंजीनियर (सिविल), पद : 06

इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), पद : 03

योग्यता (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- संबंधित विषय में पांच वर्षीय इंटेग्रिटेड मास्टर डिग्री प्राप्त हो। या

- सिविल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम किया होना चाहिए।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त दो पद) : 66,000 रुपये।

सुपरवाइजर (सिविल), पद : 09

सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल), पद : 9

योग्यता (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

वेतनमान (उपरोक्त दो पद) : 36,850 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : 01 अप्रैल 2019 को अधिकतम 35 वर्ष।

- अधिकतम आयु में एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा।

आवेदन शुल्क : 200 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट (www.bhel.com) पर लॉगइन करें। होमपेज पर सबसे नीचे की ओर करियर विथ भेल सेक्शन के तहत करंट जॉब्स ओपनिंग्स लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर शीर्षक Advertisement for Recruitment of Engineers & Supervisors on Fixed Tenure Basis for PE&SD, Hyderabad लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ऊपर की ओर एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही पदों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 14 मई 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.bhel.com