बिहार में जूनियर इंजीनियर के 214 पदों के लिए आवेदन मांगे, जानें पूरी जानकारी

बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जूनियर इंजीनियर के कुल 214 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को अस्थायी आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 है। हर तरह के अरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्तियों और आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

जूनियर इंजीनियर, कुल पद : 214 (अनारक्षित- 118)

योग्यता : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

वेतन : 27,000 रुपये।

आयु सीमा :

- न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष। आयु की गणना 01 जनवरी 2019 के आधार पर की जाएगी।

- बिहार के मूल निवासी ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

- अधिकतम आयु में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट मिलेगी।

संविदा की अवधि : एक वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.phed.bih.nic.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर यहां स्क्रॉल हो रहा Online Application for Contractual Recruitment of Junior Engineer (Civil) लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक व्यू एडवर्टाइजमेंट और दूसरा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन।

- सबसे पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आएं और व्यू एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिए गए Click Here to Apply Online ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। यहां पर उम्मीदवारों को न्यू रजिस्ट्रेशन लिंग पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज कर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें और आवेदन पत्र खोलकर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

- भविष्य में जरूरत पड़ने पर उम्मीदवारों को इस प्रिंटआउट को प्रदर्शित करना होगा।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2019 (शाम 05 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.phed.bih.nic.in