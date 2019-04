AIATSL में 193 पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए वैकेंसी

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) ने कई पदों पर कुल 193 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर कस्टमर एजेंट, रैम्प सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट, जूनियर एग्जिक्युटिव, ऑफिसर और असिस्टेंट नियुक्त होंगे। ये नियुक्तियां मुंबई के लिए की जाएंगी। चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 25 अप्रैल से 07 मई तक होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पद अनुसार तय तारीख को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। पद, योग्यता और इंटरव्यू से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं:

कस्टमर एजेंट, पद : 100

योग्यता

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही आईएटीए-यूएफटीए/ आईएटीए-एफआईएटीएए/ आईएटीए-डीजीआर/ आईएटीए-सीएआरजीओ में डिप्लोमा किया हो। या

- किसी विषय में स्नातक डिग्री हो। साथ ही फेयर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चैकिंग में एक साल का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 28 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

मासिक वेतन : 20,190 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख : 25 अप्रैल 2019

रैम्प सर्विस एजेंट/ रैम्प सर्विस एजेंट (एलजी), पद : 25

योग्यता

- मेकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ प्रोडक्शन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो। या

- 10वीं पास हो। इस स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी/ स्थानीय भाषा विषय के तौर पर पढ़ी हो। साथ ही आईटीआई हो। इसके अलावा मोटर व्हीकल/ ऑटो इलेक्ट्रिकल/ एयर कंडीशनिंग/ डीजल मेकेनिक/ बैंच फिटर/ वेल्डर में एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

अधिकतम आयु : 28 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

जरूरी सूचना

- रैम्प सर्विस एजेंट पद के लिए हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

- रैम्प सर्विस एजेंट (एलजी) पद के लिए लाइट मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो।

मासिक वेतन

- रैम्प सर्विस एजेंट के लिए 20,190 रुपये।

- रैम्प सर्विस एजेंट (एलजी) के लिए 18,360 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख : 30 अप्रैल 2019

यूटिलिटी एजेंट-कम-रैम्प ड्राइवर, पद : 60

योग्यता : दसवीं की परीक्षा पास की हो। साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो।

अधिकतम आयु : 28 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

मासिक वेतन : 18,360 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख : 02 मई 2019

जूनियर एग्जिक्युटिव - ह्यूमन रिसोर्स/ एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 03

योग्यता

- एचआर/ पर्सनेल मैनेजमेंट में एमबीए हो। साथ ही एक साल का कार्यानुभव हो। एमएस ऑफिस की जानकारी हो। या

- स्नातक डिग्री हो। साथ ही एचआर में पांच साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

मासिक वेतन : 25,300 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख : 03 मई 2019

ऑफिसर - ह्यूमन रिसोर्स/ एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 03

योग्यता : एचआर/ पर्सनेल मैनेजमेंट में एमबीए हो। साथ ही चार साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

मासिक वेतन : 41,000 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख : 03 मई 2019

असिस्टेंट - अकाउंट्स, पद : 02

योग्यता

- स्नातक डिग्री हो। फाइनेंस और अकाउंट्स में एक साल का अनुभव हो।

- साथ ही ईएसआईसी, पीएफ, वेल्फेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी और बिलिंग में योग्यता हो।

अधिकतम आयु : 28 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

मासिक वेतन : 20,190 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख : 07 मई 2019

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग/ पर्सनल इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा।

- डीडी ‘एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड’ के पक्ष में मुंबई में देय होना चाहिए।

- डीडी के पीछे अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।

- एससी व एसटी के लिए शुल्क देय नहीं है।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर मौजूद ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के अंदर Corrigendum - Various Post in Air India Transport Services At Mumbai शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के अंतर्गत मौजूद Click here to see advertisement लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म जुड़ा हुआ है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चिपकाएं।

- फिर इंटरव्यू के दिन अपने साथ भरा हुआ आवेदन, पासपोर्ट साइज की एक रंगीन फोटो, डिमांड ड्राफ्ट और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाएं।

वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन

- तारीख (पदानुसार) : 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 02 से 07 मई

- समय : सुबह 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक।

- स्थान : सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग डिविजन, सेकेंड फ्लोर, जीएसडी कॉम्प्लेक्स, नियर सहर पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर-5, सहर, अंधेरी-ई, मुंबई-400099