अमेरिका में करना चाहते हैं नौकरी, तो जानिए कितने तरह का मिलता है वर्क वीजा?

Sat, 18 Oct 2025 09:09 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
हैं। अगर आप अमेरिका जॉब करना चाह रहें, तो आपको यहां मिलने वाले वर्क वीजा के बारे में भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि यह देश कई तहर के वीजा मुहैया कराता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि अमेरिका में कितने प्रकार के वर्क वीजा मिलते हैं।

अमेरिका में विदेशी वर्कर्स को दिया जाता है, जो अस्थायी होता है। इसका मतलब है कि जब तक वीजा की अवधि है, तब तक देश में रहा जा सकता है। उस अवधि के खत्म होने के बाद वर्कर को देश छोड़ना होगा। वर्क वीजा नॉन-इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी का हिस्सा हैं।

H वीजा

इस वीजा कैटेगरी में सबसे पहला नाम H-1B वीजा का है, जो उन विदेशी वर्कर्स को दिया जाता है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। उनके पास कॉलेज डिग्री है और वर्क एक्सपीरियंस भी है। ये वीजा तीन साल के लिए वैलिड होता है, जिसे तीन साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस वीजा के जरिए टेक, फाइनेंस, हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स में हायरिंग होती है। इसके अलावा H वीजा का हिस्सा H-2A और H-2B वीजा है, जिन्हें खेती या गैर-कृषि कार्यों से जुड़े वर्कर्स को दिया जाता है। इसी तरह से H-3 वीजा उन लोगों को मिलता है, जो अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर विदेश में जॉब करना चाहते हैं।

I वीजा

ये वीजा उन लोगों के लिए है, जो विदेशी मीडिया का हिस्सा हैं। रिपोर्टर्स, एडिटर्स और फिल्म क्रू को ये वीजा मिलता है। इस वीजा पर आने वाले लोग लंबे समय तक मीडिया संबंधित काम देख सकते हैं।

L वीजा

इस वीजा कैटेगरी में L-1, L-1A, L-1B वीजा मुहैया कराया जाता है। L-1 वीजा उन लोगों को मिलता है, जो किसी ऐसी अमेरिकी कंपनी में जॉब करते हैं, जिसका दफ्तर अमेरिका से बाहर है। लेकिन अब वे अमेरिका आकर यहां मौजूद कंपनी में काम करना चाहते हैं। इसी तरह से L-1A वीजा अमेरिकी कंपनी में ट्रांसफर लेकर आने वाले एग्जिक्यूटिव और मैनेजर्स को दिया जाता है। L-1B वीजा उन वर्कर्स को दिया जाता है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और अब वे अपने अमेरिका स्थित दफ्तर में जॉब करने आ रहे हैं।

O, P और R वीजा

O वीजा उन लोगों को मिलता है, जिनके पास अपनी फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। P वीजा एथलीट और आर्टिस्ट को दिया जाता है। R वीजा उन लोगों को मिलता है, जो अमेरिका के मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों से जुड़कर यहां धार्मिक काम करने आना चाहते हैं।

TN NAFTA

TN NAFTA वीजा सिर्फ कनाडा और मैक्सिको के लोगों को मिलता है, ताकि वे अमेरिका में आकर जॉब कर पाएं। बतादें कि किसी भी वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी शर्तों के बारे में जरूर जान लें।

