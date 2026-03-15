Jobs 2026: DTC में कंडक्टरों की कमी होगी दूर और सफदरजंग अस्पताल को मिलेंगे नए डॉक्टर, यहां देखें डिटेल्स
Jobs News 2026: डीटीसी ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को ही ट्रेनिंग देकर कंडक्टर के पद पर तैनात किया जाएगा। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल ने 69 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
Jobs News 2026: देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जहां एक ओर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) अपनी बसों के सुचारू संचालन के लिए नई रणनीति अपना रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठित सफदरजंग अस्पताल ने डॉक्टरों की भारी कमी को दूर करने के लिए सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां शुरू की हैं।
डीटीसी: अब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर संभालेंगे कंडक्टर की जिम्मेदारी
दिल्ली परिवहन निगम में बसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेष रूप से आगामी एक अप्रैल से 'डिम्ट्स' (DIMTS) के 39 डिपो डीटीसी के नियंत्रण में आने वाले हैं। इस बड़े बदलाव के कारण निगम को बड़ी संख्या में कंडक्टरों की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस कमी को तुरंत पूरा करने के लिए डीटीसी ने नई भर्ती के बजाय एक रास्ता निकाला है।
निगम ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को ही ट्रेनिंग देकर कंडक्टर के पद पर तैनात किया जाएगा। इससे ड्राइवरों के अनुभव का लाभ भी मिलेगा और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
ट्रेनिंग की प्रक्रिया:
प्राथमिक उपचार: सबसे पहले ड्राइवरों को नंदनगरी स्थित ट्रेनिंग स्कूल में तीन दिन का 'फर्स्ट एड' ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित किया जाएगा।
विशेष कक्षाएं: इसके बाद, लोनी रोड या सराय काले खां स्थित केंद्रों में दो दिनों की विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी।
सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द योग्य कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की लिस्ट ट्रेनिंग स्कूल को भेजें।
सफदरजंग अस्पताल: डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 69 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती
दिल्ली का वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल इस समय स्टाफ की भारी किल्लत से जूझ रहा है। स्थायी नियुक्तियां न हो पाने के कारण अस्पताल में फैकल्टी और कंसल्टेंट स्तर के वरिष्ठ डॉक्टरों के लगभग 19 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर मरीजों के इलाज और मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
खाली पदों का गणित:
अस्पताल में फैकल्टी और कंसल्टेंट स्तर के कुल 632 पद स्वीकृत हैं। हालांकि, वर्तमान में केवल 513 डॉक्टर ही तैनात हैं, जबकि 119 पद रिक्त हैं। इस कमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने 69 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ये नियुक्तियां प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए होंगी। सहायक प्रोफेसर न केवल मरीजों का इलाज करेंगे, बल्कि मेडिकल छात्रों को पढ़ाने और रिसर्च में भी उनका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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