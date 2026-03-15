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Jobs 2026: DTC में कंडक्टरों की कमी होगी दूर और सफदरजंग अस्पताल को मिलेंगे नए डॉक्टर, यहां देखें डिटेल्स

Mar 15, 2026 09:47 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Jobs News 2026: डीटीसी ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को ही ट्रेनिंग देकर कंडक्टर के पद पर तैनात किया जाएगा। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल ने 69 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Jobs 2026: DTC में कंडक्टरों की कमी होगी दूर और सफदरजंग अस्पताल को मिलेंगे नए डॉक्टर, यहां देखें डिटेल्स

Jobs News 2026: देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जहां एक ओर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) अपनी बसों के सुचारू संचालन के लिए नई रणनीति अपना रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठित सफदरजंग अस्पताल ने डॉक्टरों की भारी कमी को दूर करने के लिए सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां शुरू की हैं।

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डीटीसी: अब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर संभालेंगे कंडक्टर की जिम्मेदारी

दिल्ली परिवहन निगम में बसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेष रूप से आगामी एक अप्रैल से 'डिम्ट्स' (DIMTS) के 39 डिपो डीटीसी के नियंत्रण में आने वाले हैं। इस बड़े बदलाव के कारण निगम को बड़ी संख्या में कंडक्टरों की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस कमी को तुरंत पूरा करने के लिए डीटीसी ने नई भर्ती के बजाय एक रास्ता निकाला है।

निगम ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को ही ट्रेनिंग देकर कंडक्टर के पद पर तैनात किया जाएगा। इससे ड्राइवरों के अनुभव का लाभ भी मिलेगा और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

ट्रेनिंग की प्रक्रिया:

प्राथमिक उपचार: सबसे पहले ड्राइवरों को नंदनगरी स्थित ट्रेनिंग स्कूल में तीन दिन का 'फर्स्ट एड' ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित किया जाएगा।

विशेष कक्षाएं: इसके बाद, लोनी रोड या सराय काले खां स्थित केंद्रों में दो दिनों की विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी।

सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द योग्य कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की लिस्ट ट्रेनिंग स्कूल को भेजें।

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सफदरजंग अस्पताल: डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 69 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती

दिल्ली का वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल इस समय स्टाफ की भारी किल्लत से जूझ रहा है। स्थायी नियुक्तियां न हो पाने के कारण अस्पताल में फैकल्टी और कंसल्टेंट स्तर के वरिष्ठ डॉक्टरों के लगभग 19 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर मरीजों के इलाज और मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

खाली पदों का गणित:

अस्पताल में फैकल्टी और कंसल्टेंट स्तर के कुल 632 पद स्वीकृत हैं। हालांकि, वर्तमान में केवल 513 डॉक्टर ही तैनात हैं, जबकि 119 पद रिक्त हैं। इस कमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने 69 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ये नियुक्तियां प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए होंगी। सहायक प्रोफेसर न केवल मरीजों का इलाज करेंगे, बल्कि मेडिकल छात्रों को पढ़ाने और रिसर्च में भी उनका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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