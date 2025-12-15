Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Job Tips : नौकरी में शुरुआत से ही बनें असरदार, ऑफिस में कैसे जल्दी से बनाएं पहचान

पहली नौकरी आपके करिअर की दिशा तय करती है। शुरुआती कुछ महीने ही बता देते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या टीम में एक भरोसेमंद पेशेवर की पहचान बनाएंगे। कैसे हो करिअर की प्रभावी शुरुआत, जानिए

Dec 15, 2025 01:20 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, श्वेता राकेश, नई दिल्ली
नौकरी में आगे बढ़ना सिर्फ काम पूरा करने तक सीमित नहीं है। शुरुआती दिनों में ऑफिस की अनकही आदतें, टीम का माहौल और बॉस की उम्मीदें क्या हैं, यह समझना जरूरी होता है । ये छोटी-छोटी बातें खुद को भरोसेमंद और प्रभावशाली पेशेवर के रूप में स्थापित कर पाने में मददगार बनेंगी, जैसे : काम की शैली समझें : यह जानना जरूरी है कि टीम कैसे काम करती है, बॉस की अपेक्षाएं क्या हैं और ऑफिस की कार्यशैली कैसी है। समय पर मीटिंग में पहुंचना, मेल और मैसेज को स्पष्ट और सटीक रखना, जिम्मेदार बनना जैसी आदतें पेशेवर तौर पर प्रभावी बनाने में मदद करती हैं।

- काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें :अपनी मेहनत व जिम्मेदारी से काम को उत्कृष्ट बनाएं। प्रोजेक्ट में पूरी लगन और सावधानी रखें, जैसे रिपोर्ट्स को साफ व त्रुटि-मुक्त बनाना या प्रेजेंटेशन को आकर्षक और व्यवस्थित रूप देना टीम और वरिष्ठ सदस्यों की नजरों में छवि पेशेवर बनाते हैं।

- छोटी उपलब्धियों को दिखाएं भी : रोजमर्रा के काम व छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को टीम और वरिष्ठों के साथ साझा करें। इस तरह आपके योगदान पर सबकी नजर जाती है।

- प्रतिक्रिया लें और सुधार करें : किसी भरोसेमंद सहयोगी से प्रतिक्रियाएं लेते रहना आपके विकास में मददगार होगा। इससे आप जल्दी सीखते हैं, गलतियां कम करते हैं और काम की दक्षता बढ़ाते हैं।

●अपनी सीमाएं तय करें : अगर कोई काम आपकी क्षमता से बाहर है या समय कम है, तो उसे नम्रतापूर्वक मना करना सीखें। इससे आप अपने काम से भटकते नहीं और लय बनी रहती है। काम भी समय पर पूरा कर पाते हैं।

●लक्ष्य के अनुरूप काम करें : यह समझें कि आपकी कोशिशें टीम और संगठन की सफलता में कैसे योगदान देती हैं। जब आप उसी दिशा में काम करते हैं, तो आपकी जगह खुद-ब-खुद मजबूत होती है और भरोसा भी बढ़ता है।

