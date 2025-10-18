job scammers conduct fake interviews tips to protect yourself

संक्षेप: आज के दौर में नौकरी की तलाश एक चुनौती बन चुकी है। सरकारी या प्राइवेट जॉब के नाम पर स्कैमर्स युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं। ये स्कैमर्स फेक जॉब ऑफर्स, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बहाने लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं।

आज के दौर में नौकरी की तलाश एक चुनौती बन चुकी है। सरकारी या प्राइवेट जॉब के नाम पर स्कैमर्स युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं। एक छोटी सी चूक से ना केवल आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, बल्कि पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस सकता है। ये स्कैमर्स फेक जॉब ऑफर्स, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बहाने लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं। आइए, इस नए जॉब स्कैम के तरीके और बचाव के उपाय जानें।

बेरोजगारी का फायदा उठाते स्कैमर्स स्कैमर्स युवाओं की नौकरी की बेचैनी को निशाना बनाते हैं। वे सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल्स जैसे Naukri.com या LinkedIn पर फेक ऐड्स चलाते हैं। एक सामान्य तरीका है अनचाहे ईमेल भेजना, जिसमें 'आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गई है' लिखा होता है। ईमेल में फेक कंपनी वेबसाइट का लिंक, इंटरव्यू डिटेल्स (तारीख, समय, वेन्यू) और हाई सैलरी पैकेज का जिक्र होता है। उदाहरण के लिए, 2025 में UP पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया, जो Naukri.com से डेटा चुराकर विदेशी जॉब्स का लालच देता था। ये वेबसाइट्स असली कंपनियों (जैसे Amazon, Meesho) की नकल करती हैं, लेकिन डोमेन नेम में छोटे बदलाव होते हैं।

सिलेक्शन का भ्रम पैदा कर भरोसा जीतना ईमेल के बाद असली खेल शुरू होता है—फेक इंटरव्यू। स्कैमर्स व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम पर 'एक्सपर्ट' बनकर सवाल पूछते हैं। 1-2 दिनों में सिलेक्शन की खुशखबरी देते हैं। फिर HR कॉल आती है, जिसमें जॉइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप (18-20 लाख पैकेज) दिखाते हैं। इसके बाद वे दबाव डालते हैं, जल्दी जॉइन करें, वरना सीट चली जाएगी। भरोसा बनने के बाद डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर पैसे भी मांगते हैं।

डॉक्यूमेंट फीस से बैंक खाता खाली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में अनोखा ट्विस्ट होता है स्पेशल सर्टिफिकेट, जो 'कंपनी पॉलिसी' के तहत जरूरी बताया जाता है। HR कहता है, ये बनवाने के लिए 50-60 हजार रुपये ट्रांसफर करें, वरना जॉब कैंसल। नौकरी की लालच में युवा UPI या बैंक ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही स्कैमर्स गायब हो जाते हैं।